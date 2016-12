Westring-Bebauung: Koalition will Bürger in Planung einbeziehen

Die optimale Balance

Seligenstadt - Die Schaffung von dringend benötigtem, bezahlbarem Wohnraum in Seligenstadt ist eines der Kernthemen der SPD/FDP/FWS-Koalition. Das vorgesehene Baugebiet südwestlich des Westrings sorgt für heftige Debatten - auch in der Bevölkerung.

Insbesondere für junge Familien ist in den letzten Jahren der Mangel an Wohnraum in Seligenstadt akut geworden, sagen die Fraktionsvorsitzenden Susanne Schäfer (FDP), Jürgen Kraft (FWS) und Michael Gerheim (SPD) sowie Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (FDP). Der Westring mit seiner 22 Hektar großen Fläche sei von der damaligen CDU im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen worden „und gibt die erwünschte zukünftige Nutzung vor.“ Bei der Erschließung wolle die SPD/FDP/FWS-Koalition die Bürger „eng über jeden Schritt informieren und in den Planungsprozess einbeziehen“. Auch sei eine Bürgerversammlung angedacht.

Mit dem Beschluss der Stadtverordneten Ende September, so betonen die Fraktionschefs und ihre baupolitischen Sprecher, „ist weder die Aufstellung eines Bebauungsplans, noch ein Aufstellungsbeschluss erfolgt.“ Vielmehr hole der Magistrat Angebote verschiedener Entwicklungsgesellschaften ein. Die Ausschreibung beinhaltet unter anderem, dass das Baugebiet nur in Abschnitten verwirklicht werden soll. Vorgesehen sei eine ausgewogene Mischung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Die Infrastruktur (neue Kita, Spielplatz und Grünflächen, gutes Rad- und Fußwegenetz) soll ebenso einfließen wie der überfällige Endausbau des als Schulweg genutzten Westrings. Eine zeitgemäße Energieversorgung mit möglichst geringem Verbrauch fossiler Brennstoffe sei eine Selbstverständlichkeit.

Bürgermeister Dr. Daniell Bastian sagte gestern, bislang lägen sieben oder acht Angebote vor, nun beginne die „Sichtungsphase“. Grundsätzlich gebe es eine breite Palette der Beteiligungsmöglichkeiten einer Entwicklungsgesellschaft: So könne eine Gesellschaft als reiner Dienstleister (Gutachtenbegleiter) vergleichsweise geringfügig mitarbeiten, das sei aber stufenweise ausbaubar bis hin zum Punkt, dass die Gesellschaft alle Arbeiten übernimmt und die Stadt sich lediglich auf die Steuerung der Prozesse konzentriert. In der aktuellen Diskussion, so der Bürgermeister weiter, habe er gelegentlich den Eindruck, dass Entwicklungsgesellschaft und Bauträger nicht auseinandergehalten werden.

Die Entwicklungsgesellschaften, die gegebenenfalls Planungs- und alle weiteren Kosten, wie Ankauf, Einholung von umfangreichen Gutachten vorfinanzieren würden, arbeiten mit der Stadt eng zusammen, das betonen auch die Koalitionäre. „Der Ankaufpreis für die Ackerflächen und auch der Verkaufspreis des Baulandes werden dann der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgelegt“, so der Bauausschussvorsitzende Klaus Dietrich (FWS). Den Stadtverordneten werde auch eine Berechnung für den Fall präsentiert, dass die Stadt selbst (wie bisher üblich), Planung, Erschließung und Umlegung in eigener Regie zu finanzieren hätte. „Bei der Überprüfung müssen die Kosten der Infrastruktur - Betreuungseinrichtungen, Straßen, Grünanlagen - im Verkaufspreis mit eingeschlossen werden.“ Es könne nicht sein, dass aus den allgemeinen Steuermitteln sämtliche Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden und ein Teil der Besitzer von heutigem Ackerland lediglich den höchstmöglichen Ertrag erwarten. „Eine Verpflichtung zum Verkauf an die Entwicklungsgesellschaft bestehe - trotz anderslautender Rufe - nicht. Eigentümer können ihr Grundstück zum Ankauf anbieten oder nicht oder auch erschließungsfrei erhalten. „Wir wollen mit der Bürgerschaft dieses Vorhaben Westring gestalten, sie einbeziehen und ihr Mitspracherecht geben. Ziel ist die optimale Balance zwischen dem Erhalt der historisch gewachsenen Identität Seligenstadts und der Wandlung zu einer prosperierenden, weltoffenen, zukunftsorientierten Kleinstadt zu finden“, so FDP-Fraktionschefin Susanne Schäfer. (mho)

