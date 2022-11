Wie sich Seligenstädter Kliniken gegen Energiekrise wappnen

Die Seligenstädter Asklepios-Klinik betreibt ein Blockheizkraftwerk und kann damit sehr effizient neben Energie auch Wärme produzieren. © Hackendahl

Wie wappnen sich die beiden Seligenstädter Kliniken gegen die Energiekrise, verbunden mit der erheblichen Verteuerung der Strom- und Gaspreise? Unsere Zeitung kontaktierte die beiden Geschäftsführer – Uwe Jansen (Asklepios-Klinik) und Dagmar-Astrid Wagner (Emma-Klinik).

Seligenstadt – Die Asklepios-Klinik wolle den Energieverbrauch reduzieren, indem in der Klinik verschiedene Maßnahmen zur Einsparung von Energie angestrebt werden: „Unter anderem werden Leuchtmittel auf LED umgerüstet und Bewegungsmelder in allen Bereichen installiert, wo sie sinnvoll eingesetzt werden können“, erläutert Geschäftsführer Uwe Jansen. „Ein Krankenhaus ist ein energieaufwendiges Unternehmen, da die Wassertemperaturen zum Beispiel verhältnismäßig hoch sein müssen sowie einige Geräte wie Lüftungsanlagen rund um die Uhr arbeiten. Die genauen Angaben unserer Energiekosten sind nicht aussagekräftig, da sich diese gerade mit dem Markt kräftig nach oben entwickeln.“

Die Asklepios-Klinik betreibt ein Blockheizkraftwerk. „So können wir sehr effizient neben Energie auch Wärme produzieren. Dennoch werden unsere Stromkosten kräftig steigen. Wie sehr, können wir bisher nicht abschätzen“, sagt der Geschäftsführer. Einsparpotenzial sieht Jansen „in allen Bereichen mit Büroarbeitsplätzen oder Untersuchungsräumen sowie Räumen mit Lagerhaltung und Untersuchungszimmer, welche nur tagsüber genutzt werden.“ Der Umtausch von Leuchtstoffröhren, die bekanntlich Stromfresser sind, auf LED-Leuchten habe bereits Anfang des Jahres begonnen und werde Stück für Stück in der Klinik umgesetzt.

„Unsere Klinik verfügt zudem über eine Außentemperaturmessung. So wird verhindert, dass Heizungen bei hohen Außentemperaturen anspringen.“

Können Kliniken – um das Defizit in Grenzen zu halten – die Abrechnungshonorare gegenüber den Krankenkassen erhöhen, fragten wir Uwe Jansen. „Nein, das ist nicht möglich. Die gesetzlichen Krankenkassen verhandeln mit den Krankenhäusern ein Budget auf Basis der Leistungen des Vorjahres. Dieses Budget passt sich nicht dynamisch an die Inflationsrate oder andere Preisentwicklungen an. Auch bei der Abrechnung mit privaten Krankenkassen oder Selbstzahlern kann eine Preissteigerung nicht weitergegeben werden. Die Bezahlung der Behandlung bemisst sich am DRG-Katalog (Fallpauschalen), welcher im Zusammenhang mit dem Landesbasisfallwert die Erstattung der Behandlung bemisst. Der Landesbasisfallwert wird zu Beginn des Jahres an die Inflationsrate angepasst, eine unterjährige Anpassung findet nicht statt.“

Auch an der Seligenstädter Emma-Klinik macht man sich Gedanken rund um das Thema Energieeinsparung. „Die Emma-Klinik, Klinik für Operative Medizin, ist eine kleine, feine Privatklinik, die nach Paragraf 30 der Gewerbeordnung konzessioniert ist. Insofern ist unsere Klinik nicht mit öffentlichen Krankenhäusern vergleichbar, auch wenn uns die Erhöhung von Stromkosten grundsätzlich gleichermaßen trifft“, erläutert Geschäftsführerin Dagmar-Astrid Wagner.

„Die Emma-Klinik und die zum Netzwerk gehörenden Praxen haben in der Vergangenheit sehr günstige Konditionen verhandelt, sodass uns eine Kostenerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt nicht unmittelbar trifft“, führt sie aus. Gleichwohl sei die Emma-Klinik bemüht, den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten. „Das tun wir aber eigentlich immer. Nun achten wir verstärkt darauf, dass unnötige Beleuchtung ausgeschaltet wird, soweit dies vertretbar ist und die allgemeine Sicherheit nicht darunter leidet“, erläutert die Geschäftsführerin.

In vielen Bereichen sei bereits auf LED umgestellt worden, wenn auch noch nicht in allen. „Der wunderschöne Adventskalender beispielsweise, der während der Adventszeit im Treppenhaus der Klinik angebracht wird, wurde bereits in der Vergangenheit mit LED-Leuchten bestückt, sodass man aus heutiger Sicht tatsächlich davon ausgehen darf, dass dieser Kalender auch dieses Jahr wieder in der Klinik leuchten wird.“

Für die Emma-Klinik stehe das Patientenwohl absolut im Vordergrund und so werde man die Temperatur in den Patientenzimmern nicht grundsätzlich absenken. „Unsere Patientinnen und Patienten sollen sich bei uns rundum wohl und behaglich fühlen, um alsbald zu genesen“, sagt sie und räumt ein, dass für die Verwaltung sicherlich andere Ansätze gelten könnten. „Aber auch hier wollen wir nicht die Gesundheit unserer Mitarbeitenden gefährden. Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter ist aber selbstverständlich für die Problematik sensibilisiert. Die Emma-Klinik selbst verfügt nicht über medizinische Großgeräte, wie beispielsweise ein MRT, sodass wir damit kein Thema haben.“