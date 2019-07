Es ist ein Ausflug in die ferne und doch so allgegenwärtige Vergangenheit. An einen heute fast exotisch anmutenden kleinen Zeitabschnitt ihrer Kindheit. An wenige Ferienwochen im Westen, in Deutschland, in Seligenstadt.

Seligenstadt – An Gemüse und gesundes Obst, von dem die damals neun Jahre alte Nadjesda Romanuk gar nicht genug bekommen konnte. An Freiheit, an die große, weite West-Welt. Bis dahin hatten sie und ihre Familie ein Dasein in einer Gegend gefristet, von der wir nichts wussten und sonst wohl auch nie etwas erfahren hätten. Wenn nicht der Reaktor in Block 4 des Kernkraftwerks „Lenin“ nahe dem ukrainischen Ort Tschernobyl am 26. April 1986 explodiert wäre, radioaktives Material freigesetzt und die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt hätte.

Ein Ereignis, das das Leben der heute 31-Jährigen nachhaltig geprägt hat. Die junge Frau macht einen fröhlichen, unbeschwerten Eindruck an der Seite ihres früheren „Pflegevaters“ Georg Giwitz. Die Sprachbarriere verhindert beim Besuch in der OP-Redaktion ein ausführliches Gespräch, der Anstand Fragen, die doch sehr ins Persönliche gehen würden. Etwa zur damals allgemein großen Furcht vor Spätfolgen, vor Krebserkrankung und dazu, wie man diesen Stress, diese Angst, über all die Jahre hinweg überstehen kann. Und natürlich zum heutigen Gesundheitsstand.

Nadjesda hatte Glück im Unglück. Insgesamt 150 Kindern der Region ermöglichte der Verein „Kinderhilfe für Tschernobyl“ mit Sitz in Erbach im Odenwald zehn Jahre nach dem Supergau einen vierwöchigen Erholungsurlaub in Deutschland, indem er einen Teil der Fahrt- und Versicherungskosten übernahm. Für die Verpflegung kamen die Gasteltern auf. Nadjesda hatte damals mit ihrer Familie in der „Todeszone“ gelebt, so hieß das Gebiet im Umkreis von 150 Kilometern um den Reaktor. Wie viele Familien wurde auch ihre umgesiedelt, fand sich schließlich in der Nähe von Minsk (Weißrussland) wieder. Ihre und die Eltern der anderen Kinder setzten große Hoffnung in den Erholungsaufenthalt in Deutschland, und sie hatten fast blindes Vertrauen in die ihnen völlig unbekannten Gasteltern, waren sogar mit einer 36-stündigen Bus-Anreise ihrer Kinder einverstanden.

Als „Tschenobylkind“ fand Nadjesda durch Vermittlung des Mainflingers Alfred Pietsch bei der Seligenstädter Familie Giwitz Aufnahme, Anschluss, Ablenkung und vor allem Geborgenheit. Zwar war (und ist) die Verständigung nicht so ganz einfach – in der Familie Giwitz sprach und spricht keiner Russisch – aber da gibt es ja noch Hände und Füße und den guten Willen. Außerdem verstand sie sich damals mit der gleichaltrigen Giwitz-Tochter Maria und einigen Nachbarskindern auch ohne große Worte. Auf den ersten folgten weitere Ferienaufenthalte des Mädchens in Seligenstadt, die Verbindung riss auch danach über all die Jahre nie ab. Bis heute nicht. Georg Giwitz, der mit Passion die Geschichte der Heimat erforscht, Gräber der beiden großen Kriege des vergangenen Jahrhunderts in Frankreich, aber auch in Osteuropa besucht und pflegt, hat großen Anteil daran. In den Folgejahren reist er immer wieder nach Minsk, ist dort heute, wie er sagt, mit vielen Menschen freundschaftlich verbunden. Der aktuelle (Gegen-)Besuch seines früheren Pflegekinds dokumentiert das. Nadjesda ist heute verheiratet, ihr Mann Polizist. Sie arbeitet als Kosmetikerin, führt wohl ein gutes Leben. Kinder? Ein knappes Nein.

Erinnerungen am früher? An die Seligenstädter Kindheitswochen? Natürlich. Die Stadt schenkte ihr damals eine Schwimmbadkarte, von der Gemeinde Mainhausen gab‘s kleine Geschenke, dann natürlich Ausflüge und die Ferienspiele, auch in der Schule schaute Nadjesda vorbei. So schließt sich dieser Tage der Kreis unmerklich, an dessen Ausgangspunkt jene schreckliche Menschheits-Katastrophe stand. Es gilt Ernst Blochs viel zitiertes „Prinzip Hoffnung“, freilich völlig unphilosophisch und ohne jede Ideologie.

VON MICHAEL HOFMANN