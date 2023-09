Wo „Patienten“ Schlange stehen

Teilen

Spannend für die kleinen Besucher: Nicole Stergiou malt Kindern Wunden auf. © Hampe, Axel

Am Tag der offenen Türen herrschte großes Publikumsinteresse in der Asklepios-Klinik

Seligenstadt – Einmal einen Blick in einen Operationssaal oder in die Welt von Demenzpatienten werfen – diese Möglichkeiten boten sich beim Tag der offenen Türen in der Asklepios-Klinik. Ein Rundkurs wies den Weg zu den unterschiedlichen Fachbereichen, die nicht nur über ihre Arbeit informierten, sondern zum Mitmachen einluden oder Gesundheitschecks durchführten.

Bereits kurz nach der Eröffnung bildete sich eine erste kleine Warteschlange im Fachbereich Funktionsdiagnostik. Hier nutzen zahlreiche Menschen die Gelegenheit zur Ultraschalluntersuchung vor allem von Herz und Schlagader. Manche holten den Besuch in der Klinik nach, zu dem sie sich vor dem Hintergrund von Corona lange nicht getraut hatten. Bei dem ständigen Zulauf von freiwilligen Patienten, später auch in der Gefäß- und Allgemeinchirurgie, kam das medizinische Personal kaum zum Durchatmen.

Minimalinvasiver Eingriff

Starken Andrang gab es bei allen Mitmachangeboten. Unter kundiger Leitung von Pflegekräften und Ärzteschaft konnten Interessierte mit einem Endoskop Süßigkeiten aus einem Kunstdarm angeln. Bei der Reise mit der Kamera durch den menschlichen Körper ist Fingerspitzengefühl das A und O. In der Orthopädie waren alle eingeladen am Modell zu erproben, wie ein minimalinvasiver Eingriff etwa bei einem Meniskusschaden durchgeführt wird. Wer wollte, der konnte zum Bohrer greifen, um einen Knochen für die Verschraubung vorzubereiten. In der Physio- und Ergotherapie wurde, nicht nur theoretisch, der Gebrauch verschiedener Hilfsmittel und Maßnahmen zur Mobilisierung nach Eingriffen vorgestellt.

In der Allgemeinchirurgie hieß es ebenfalls nicht nur zuschauen, sondern selbst Hand anlegen. Jeder konnte unter Anleitung zum Ultraschallskalpell greifen und an einer Tierleber ausprobieren, wie heute operiert wird: schnell, ohne große Schnitte und mit wenig Blutverlust, meistens mit der Schlüssellochmethode. Der Blick auf den Arbeitsplatz der Anästhesisten am Kopf der Patienten, die über Schläuche und Katheter mit Monitoren verbunden sind, flößte Respekt ein. Aber Fachärzte und Pflegepersonal nahmen sich Zeit, die Technik zu erklären und damit die Angst vor der Narkose zu verringern.

Stationen des Demenzparcours

Erfahrungen ganz anderer Art vermittelte die Geriatrie. Bei den unterschiedlichen Stationen des Demenzparcours konnten Interessierte nachvollziehen, was es heißt, in die Welt des Vergessens abzugleiten. Der Fachbereich Psychosomatik machte unter anderem mit Trommelworkshop und Klangreise auf ein Krankheitsbild aufmerksam, von dem immer mehr Menschen betroffen sind. Der Besuch beim Fachdienst Pflege ermöglichte den Gästen unter anderem einen ersten Blick in die neue Pflegeschule, die am 1. Oktober mit rund 60 Auszubildenden an den Start geht.

Sehr gut angenommen wurde das breit gefächerte Angebot für die jüngeren Besucher. Im Lauf der Zeit waren auf dem Gelände zunehmend Kinder mit Gipsverbänden und zum Teil gefährlich aussehenden Verletzungen zu sehen, die dabei strahlend lachten. Hier haben Pflegepersonal und Wundmanagement ganze Arbeit geleistet und bei Kindern einen positiven Eindruck hinterlassen. Ebenfalls gut besucht waren die Fachvorträge, die im Laufe des Tages von den Ärzten angeboten wurden.

Sterbe-Thematik

Im Außenbereich stellten sich Kooperationspartner aus den Bereichen medizinische Versorgung, Prävention und Nachsorge vor. Die Hospizgruppe konfrontierte die Gäste etwas provokant mit der Frage: „Sterben – wie hätten Sie es denn gern?“ Mehr als 200 Personen stellten sich mit ganz unterschiedlichen Antworten dieser nicht ganz leichten Thematik.

Vor Ort auch die Feuerwehr Froschhausen, die sich mit ihrem Löschfahrzeug über Zulauf ebenso wenig beklagen konnten wie die Johanniter aus Rodgau, die mit Rettungswagen und Informationen präsent waren. Das Studio Vita Nova sowie Sportler der TGS, der HSG Rodgau und der LG Seligenstadt animierten zur Bewegung. Darüber hinaus standen Gesprächspartner vom Koronar-Sport aus Rodgau, dem Förderverein der Asklepios-Kliniken und den Guttemplern zum Thema Suchtprävention zur Verfügung.

Rund 800 Besucher

Mit rund 800 Besuchern übertraf der Tag die Erwartungen der Veranstalter bei Weitem. Asklepios-Geschäftsführer Uwe Jansen und der Ärztliche Direktor Dr. Klaus Eisenbeis zogen gemeinsam mit Pflegedienstleiter Steffen Printz eine positive Bilanz: „Mit dem Tag der offenen Türen wollten wir den Menschen die Gelegenheit geben, ihr Krankenhaus mit all seiner Kompetenz in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. So können Ängste abgebaut werden. Die große Resonanz und das positive Feedback von allen Seiten zeigen, dass sich eine solche Veranstaltung mehr als lohnt.“ Insgesamt haben über 100 Pflegekräfte und Ärzte ihre Arbeitsbereiche mit Begeisterung und Engagement vorgestellt. Damit haben sie nicht nur künftigen Patienten das Gefühl vermittelt, in der Klinik gut aufgehoben zu sein, sondern gleichzeitig wirkungsvoll um Nachwuchs geworben. (Kordula Egenolf)

Ultraschallskalpell-Einsatz an Tierleber: Dr. Thilo Schwandner und Dr. Tatjana Tiet. © Hampe, Axel