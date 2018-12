Brandstiftung? Gartenhütten in Seligenstadt abgebrannt

Seligenstadt – In Seligenstadt sind am Montagabend zwei Gartenhütten abgebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Gegen 17.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr in die Kleingartenanlage an der Würzburger Straße gerufen. Die Feuerwehr löschte die beiden in Vollbrand stehenden Hütten zwar schnell, es entstand dennoch ein Schaden von etwa 5500 Euro. Die Kripo schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden. (chw)