Zahnmedizin Bremer startet durch und sagt DANKE!

Bei Stefanie Günther, Kim Bodensohn, Zahnarzt Tim F. Bremer, Susanne Bentz und Silvia Bodensohn kommt auch der Spaß nicht zur kurz. © peba

Erfolgreiches einjähriges Bestehen feiert die Zahnarztpraxis Tim F. Bremer im Götzenweg 10 in Mainhausen.

„Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten eine rasante Entwicklung erlebt und möchten uns bei allen Neu- und Bestandspatientinnen und -patienten für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagt denn auch Praxisinhaber Tim F. Bremer. Nicht nur das Vertrauen der Patienten seiner Vorgängerin Martina Bauer konnte Bremer, der nach erfolgreicher Zahntechnikerausbildung Zahnmedizin an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale studiert hatte, erwerben, sondern er überzeugte auch zahlreiche neue Patienten mit seinen Leistungen auf dem modernsten Stand der Zahnmedizin sowie seiner menschlichen Art.

Zahnersatz kommt aus Mainflingen

.„Der Zahnersatz kommt Anfang nächsten Jahres ebenfalls aus Mainflingen“, freut sich Bremer, der eigens eine zweite Wohnung im Praxishaus angemietet hat, um Zahnprothesen und -kronen in eigener Regie und mit dem gewohnt hohen Qualitätsanspruch herstellen zu können. Ein eigenes Prophylaxezimmer bietet optimale Voraussetzungen für die Vorsorge, Zahnreinigung und das Bleaching. Das bestehende Team Susanne Bentz und Kim Bodensohn, die derzeit eine Fortbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten für Prophylaxe absolviert, wurde um die zahnmedizinischen Fachangestellten Silvia Bodensohn und Stefanie Günther erweitert. Schon jetzt einen Termin für die jährliche Zahnuntersuchung vereinbaren, um den Stempel im Bonusheft zu sichern, empfiehlt Bremer, der seine Erfahrungen in der Implantologie durch ein Kammerzertifikat im kommenden Jahr bestätigen lässt.

Zahnarzt Tim F. Bremer © Tim F. Bremer

Zahnmedizin Tim F. Bremer im Götzenweg 10 in Mainhausen

im Götzenweg 10 in Mainhausen montags und freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr sowie mittwochs von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Telefon: 06182 21124

Zahnarztpraxis Tim F. Bremer © Tim F. Bremer

Zahnmedizin Tim F. Bremer steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es um das Thema Zahnmedizin oder Zahntechnik geht. Gerne beraten wir Sie vom ersten bis zum letzten Zahn und darüber hinaus.



Unser Versprechen an Sie ist, dass Sie im Mittelpunkt der Behandlung stehen und wir termingerecht und schonend unser gemeinsames Ziel erreichen. Dabei beachten wir stets, dass der Mund und die Zähne Bestandteil eines Gesamtwerkes sind!



Bei uns sind Sie keine Nummer sondern ein Mensch mit einem Lächeln!

Logo Zahnarztpraxis Tim F. Bremer © Tim F. Bremer