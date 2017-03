Schnelles Internet in Kernstadt und Welzheim

Rund 13 Kilometer Glasfaserkabel verlegt die Telekom in der Seligenstädter Kernstadt und im Stadtteil Klein-Welzheim zur schnellen Datenübertragung. Unser Foto zeigt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian (Zweiter von rechts) beim Termin in der Klein-Welzheimer Taunusstraße zusammen mit Telekom-Projektleiter Sebastian Stieber, Hauptamtsleiterin Sylvia von Meisner (rechts), die das Projekt fünf Jahre intensiv betreute, sowie Telekom-Regionalmanagerin Jutta Hegwein.

Seligenstadt - „Bahn frei für schnelle Internetverbindungen“ lautete am Donnerstagnachmittag das Telekom-Motto für den Breitbandausbau in der Seligenstädter Kernstadt und im Stadtteil Klein-Welzheim.

Dort wird das Unternehmen rund 13 Kilometer Glasfaser verlegen und 25 neue Multifunktionsgehäuse aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten. Dagegen gibt es nach wie vor keine kurzfristige Lösung für den Stadtteil Froschhausen. Beim Breitbandausbau in Seligenstadt werden rund 9. 000 Haushalte und Unternehmensstandorte bis Ende 2017 mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s versorgt. Vorher ist jedoch auf ungefähr vier Kilometern Länge Tiefbau erforderlich. Das neue Netz soll so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich ist. Auch das Streamen (Übertragen) von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer.

Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Ein Mehrfaches dessen, was Kabelanschlüsse in der Regel vermögen.

Die Telekom plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt. Künftig können so die möglichen Bandbreiten auf bis zu 250 Mbit/s gesteigert werden. „Damit sind wir am Ziel eines langen Weges angekommen, und die beharrlichen Bemühungen unserer Stadt, für ihre Bürger und Gewerbebetriebe zeitgemäße Internetgeschwindigkeiten zu gewährleisten, tragen nun Früchte. Die Telekom wertet mit der geplanten Investition nicht nur unsere Stadt, sondern jedes einzelne Grundstück im Ausbaugebiet auf“, lobt Bürgermeister Dr. Daniell Bastian.

Ende 2016 vereinbarte der Kreis Offenbach mit der Telekom den flächendeckenden Breitbandausbau in allen 13 Städten und Gemeinden. Dabei gibt es lediglich für den Seligenstädter Stadtteil Froschhausen noch keine abschließende Lösung, da dort bis 2019 noch Verträge mit einem Netzbetreiber laufen und außerdem ein weiterer Netzbetreiber tätig ist. „Gemeinsam mit Landrat Oliver Quilling, der uns seine volle Unterstützung zugesichert hat, sind wir jedoch zuversichtlich, dass ein entsprechender Ausbau dann auch in Froschhausen erfolgen wird“, so der Bürgermeister weiter.

„Wir wissen, wie wichtig schnelle Anschlüsse sind, und deshalb bringen wir Jahr für Jahr mehr Menschen ins schnelle Internet als jedes andere Unternehmen“, sagte Jutta Hegwein, Regio-Managerin der Telekom. Die ersten Bauarbeiten starteten im Stadtteil Klein-Welzheim. Danach werden die Arbeiten in Seligenstadt in den Wohngebieten nördlich der Jahnstraße weitergeführt und anschließend in Richtung Stadtkern fortgesetzt. Die Bautätigkeiten im Stadtgebiet sind voraussichtlich bis Anfang Herbst abgeschlossen.

So kommt das schnelle Netz ins Haus: Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorgt für erheblich höhere Übertra-gungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen. Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Um die Kupferleitung schnell zu machen, kommt „Vectoring“ zum Einsatz. Diese Technik beseitigt elektromagnetische Störungen. Dadurch werden beim Hoch- und Herunterladen höhere Bandbreiten erreicht. Es gilt die Faustformel: Je näher der Kunde am MFG wohnt, desto höher ist seine Geschwindigkeit. Die Stadtverwaltung kündigt an, die Bürger bis zum Abschluss des Ausbaus kontinuierlich zu informieren. (paw)