Humoristische Durchbrechung eines ernsten Themas

Von: Michael Hofmann

Die Translatio spielt eine zentrale Rolle im historischen Lustical. © Hampe

Ein großes künstlerisches Spektakel geht in der Einhardstadt Seligenstadt in den zweiten Akt: Zehn Jahre nach der Premiere der vom Basilika-Bauverein initiierten Aufführung des „historischen Lusticals“, die im August 2012 anlässlich der 200-Jahrfeier der Basilika Pfarrei ins Leben gerufen wurde, starten die Vorbereitungen für eine Fortsetzung des Benefizprojekts. Ziel des Basilika-Bauvereins ist es, den Bau der barrierefreien Rampe an den Stufen der Basilika durch das „Lustical“ mitzufinanzieren

Seligenstadt - „Wir wollen darstellen, warum Seligenstadt Seligenstadt heißt. Genauer, wie die Schutzheiligen in unsere Stadt kamen“, sagt Projektleiter Marcus Bayer, Vorsitzender des Basilika-Bauvereins. Der Kirchenmusiker Thomas Gabriel, langjährige Leiter des Musikzentrums St. Gabriel, spricht von der gewünschten „humoristischen Durchbrechung eines ernsten Themas nach Jahren der Einsamkeit“, und Regisseur Claus Martin ist gar nicht mehr zu bremsen, als er den Inhalt zusammenfassen soll: den Raub der Gebeine der beiden Heiligen Marcellinus und Petrus aus Rom und deren spätere Translatio von Steinbach nach Mulinheim, heute Seligenstadt. Kurz: der Beutezug Ratleiks, Notar Einhards, auf ausdrückliches Geheiß seines Herren im Jahr 827!

Das Stück mit dem Titel „Der Reliquienraub oder wie Marcellinus und Petrus nach Seligenstadt kamen“ will die Geschichte rund um dieses Ereignis auf besonders unterhaltsame Weise auf die Bühne bringen. Etwa 200 Mitwirkende sind rund um die Macher Claus Martin, Thomas Gabriel und Sven Garrecht („Ich fühle mich geehrt und herausgefordert“) generationsübergreifend beteiligt - an einem Musical-Projekt von Menschen der Stadt für die Stadt.

Die Aufführungen sind an zwei Wochenenden auf dem Hans-Memling-Platz geplant - 2. und 3. September sowie 8. und 9. September 2023.

Von den Kleinsten, den Kinderchören rund um Seligenstadt, über den großen Projektchor mit über 80 Personen, diverse Gruppen und Personen der Pfarrei St. Marcellinus und Petrus bis hin zum erfahrenen Regisseur Claus Martin, der das Libretto schrieb, die Inszenierung auf die Bühne bringt und Regie führt sowie unseren bekannten Musikern Thomas Gabriel und Sven Garrecht, die die Musik zu diesem Stück gemeinsam schrieben: „Alle zusammen arbeiten wir gemeinsam an der Vorbereitung und Durchführung dieses Großereignisses“, fasst Marcus Bayer zusammen, der alle Menschen rund um Seligenstadt aufruft, bei diesem Stück mitzumachen.

„Wir ermuntern auch die Sänger aller Chöre in der Region, zu unserem großen Projektchor dazuzustoßen. Am Dienstag, 18. Oktober, um 20 Uhr findet eine Kick-off-Veranstaltung im Josefshaus statt, die den Start des Lustical-Projekts markiert, um allen Interessenten das musikalische Spektakel vorzustellen.“

„Ich freue mich jetzt schon auf diese außergewöhnliche Vorstellung“, so Bürgermeister Daniell Bastian, der die Schirmherrschaft übernommen hat. „Diese besondere Veranstaltung bereichert nicht nur das kulturelle Leben in Seligenstadt auf ganz besondere Weise, es dient zudem der Finanzierung notwendiger Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Einhardbasilika, dem Wahrzeichen unserer Stadt.“ (Michael Hofmann)

Vorfreude aufs Lustical (v.l.): Erster Stadtrat Michael Gerheim, Marcus Bayer, Claus Martin, Thomas Gabriel, Sven Garrecht, Bürgermeister Daniell Bastian und Monika Weber (Stadtmarketing). © Privat