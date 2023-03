Heftiger Unfall: Auto und Straßenbahn stoßen zusammen - Fahrer schwer verletzt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Auto hält auf den Straßenbahnschienen in Griesheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Dann stößt eine Straßenbahn mit dem Auto zusammen.

Griesheim – Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Dienstag (28. Februar) auf der B26 in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) an einem unbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Mittwoch (1. März). Der 54-jährige Fahrer sei schwer verletzt worden, das Auto sei nicht mehr verkehrstüchtig, sagte sie. Der Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste seien unverletzt geblieben.

Ein Auto und eine Straßenbahn auf dem Weg von Griesheim nach Darmstadt sind am Dienstag (28. Februar) in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) zusammengestoßen. © 5Vision

Verkehrsunfall in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg): Stau im Feierabendverkehr

Der Verkehrsunfall ereignete sich um 15 Uhr: Der Fahrer wollte über einen Waldweg auf die B26 auffahren. Vermutlich verkehrsbedingt stand der Fahrer auf den Straßenbahngleisen. Die Straßenbahn, die aus Richtung Griesheim kommend in Richtung Darmstadt fuhr, prallte daraufhin seitlich in das Auto. Ob sich die beiden Fahrer übersehen oder zumindest zu spät gesehen haben, ist nun Teil der Ermittlungen.

Für die Rettung des Fahrers und die Beseitigung der Trümmerteile wurde die Rheinstraße teilweise gesperrt. Infolgedessen kam es im abendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Um 16:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Die Unfallursache und die Höhe des Schadens sind zunächst unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (cas)

