Schwerer Unfall auf der A5: Aufräumarbeiten dauern an

Auf der A5 zwischen Weiterstadt und Langen ist ein schwerer Unfall passiert. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Update vom Sonntag, 8.12.2019, 18.48 Uhr: Nach dem Unfall auf der Autobahn A5 mit drei Autos dauern die Arbeiten an der Unglücksstelle an. Der Unfallverursacher liegt mit seinen Verletzungen im Krankenhaus. Eine Mitfahrerin eines kollidierenden Pkw wurde beim Aufprall leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei dürften die Aufräumarbeiten in etwa einer Stunde beendet sein. Es staut sich laut Polizei bis zum Darmstädter Kreuz.

Einsatzkräfte versuchten nach dem Zusammenstoß zur Unfallstelle zu kommen. Mehrere Autofahrer bildeten keine Rettungsgasse, Polizei und Rettungsdienst kamen verzögert an. Vier bis fünf Autofahrer wurden aus diesem Grund von den Beamten verwarnt.

Erstmeldung vom Sonntag, 8.12.2019, 16.35 Uhr: Weiterstadt/Langen – Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen passierte am Sonntag (08.12.2019) gegen 15.45 Uhr auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, wurden zwei Menschen verletzt.

Ein Auto war nach Informationen der Polizei von der Fahrbahn abgekommen. Es kollidierte mit einer Betonwand und blieb auf der Fahrbahn stehen. In die ungesicherte Unfallstelle fuhren zwei weitere Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Aufräumarbeiten musste die A5 in Richtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt werden. Die Polizei schreibt von einem „ausgedehnten Trümmerfeld“. Außerdem war Kraftstoff ausgetreten.

Die Aufräumarbeiten dauern laut Polizei derzeit noch an. Vor allem die Reinigung der Fahrbahn wird noch bis in die Abendstunden andauern.

Das Polizeipräsidium Südhessen kritisiert in seiner Mitteilung die „flächendeckend mangelhafte Bildung der Rettungsgasse“. Das habe es den alarmierten Kräften der Rettungsdienste, Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Polizei erschwert, die Unfallstelle schnell zu erreichen.

Auf der A5 zwischen Weiterstand und Langen passieren immer wieder schwere Unfälle. Bei einer Massenkarambolage platzte einem Polizisten der Kragen – weil Gaffer die Rettung massiv behindert hatten.

