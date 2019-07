Direkt vor der Haustür: Messerstecher verletzt 37-Jährigen schwer

Im hessischen Weiterstadt sticht ein Mann auf einen 37-Jährigen ein. Möglicherweise handelte er aufgrund Beziehungsstreitigkeiten.

Weiterstadt - Gerade, als ein 37-Jähriger am Abend des 9. Juli seine Wohnungstür öffnen möchte, sticht ein anderer Mann auf ihn ein.

Weiterstadt: Polizei nimmt Messerstecher und 22-jährigen Begleiter fest

Kurz darauf nimmt die Polizei den 24-jährigen Hauptverdächtigen und seinen 22-jährigen Begleiter fest. Das Opfer kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Hintergrund der Tat seien vermutlich Beziehungsstreitigkeiten. Die Ermittlungen zur Tatbeteiligung des 22-jährigen Begleiters dauern noch an.

