03er halten Sportfreunde am Leben

Teilen

Tor für die 03er. Christos Stoilas trifft gegen Seligenstadts Torwart Valentino di Bella. Am Ende aber jubeln die Sportfreunde. © hartenfelser

In der Fußball-Verbandsliga Süd kam Tabellenführer SC 1960 Hanau nach einem 0:2-Rückstand gegen den FV Bad Vilbel noch zu einem 2:2. Auch im zweiten Spiel unter Trainer Rachid Karroua feierte der JSK Rodgau einen Sieg, dieser fiel beim 6:0 gegen einen schwachen SV Münster zudem deutlich aus.

Offenbach – Sogar über den dritten Sieg in Folge durften sich die Sportfreunde Seligenstadt beim 2:1 bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg freuen. Die TS Ober-Roden holte beim 2:2 beim Vierten Eintracht Wald-Michelbach einen Punkt.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Sportfreunde Seligenstadt 1:2 (1:1). Die Seligenstädter haben derzeit das Spielglück, das ihnen zu Saisonbeginn fehlte. Christos Stoilas brachte die 03er zwar bereits in der zehnten Minute in Führung, Philipp Traut glich aber bereits fünf Minuten später aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte schloss Patrick Hofmann einen Konter zum Seligenstädter Siegtreffer ab. Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt freute sich natürlich über den dritten Sieg hintereinander, schränkte aber auch ein: „Man muss ehrlich sagen, dass uns die Neu-Isenburger in der ersten Hälfte am Leben gehalten haben, in dem sie unzählige Chancen liegen ließen.“ Das sah Nick Janovsky ähnlich. „Wir hatten in der ersten Hälfte ein Chancenverhältnis von 9:2. Das ist bei uns die alte Leier: Wenn wir unsere Chancen nicht reinmachen, dürfen wir uns nicht beschweren, dass wir das Spiel verlieren“, meinte Janovsky, der in der ersten Hälfte einen Pfostenschuss von Christos Stoilas und einen Lattentreffer von Emre Kaya notiert hatte. Kurz vor Schluss sah Justin Appel, der gestern im Tor den Vorzug vor Nemanja Saula erhielt, wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Appel - Jacobs, Rubic (83. Saula), Persch, Stoilas (63. Castiglione), Profumo (88. Menge), Kaya, Bickel (70. Horst), Diack, Fustero, Hochstein (79. Kreis)

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - Friess, Fleckenstein (46. Purcell), Filipovic, Malkiewicz (79. Kayaroglu), Hofmann (90.+4 Cole), Knecht (54. J. Traut), Weber, P. Traut, Röhl, Serra (46. Marton)

Tore: 1:0 Stoilas (10.), 1:1 P. Traut (15.), 1:2 Hofmann (50.) - Rot: Appel (83., Neu-Isenburg)

JSK Rodgau - SV Münster 6:0 (3:0). JSK-Trainer Rachid Karroua war sehr zufrieden mit der Vorstellung seines Teams, das auch im zweiten Spiel unter seiner Leitung ohne Gegentor blieb. „Die Jungs haben gerade in der Anfangsphase gut Gas gegeben, der Gegner hatte ordentlich Probleme“, freute sich Karroua über das temporeiche Spiel seines Teams. Ein Sonderlob gab es für Petrit Hulaj, dem in der ersten Hälfte ein Hattrick gelang. Nach elf Minuten stand es bereits 2:0. Savvas Konstantinidis traf in der zweiten Hälfte doppelt. Münsters Trainer Naser Selmanaj war nach dem Spiel restlos bedient. „Im Moment läuft gar nichts bei uns. Das war einfach eine schlechte Leistung“, meinte Selmanaj, dessen Team unter der Woche beim A-Ligisten Eppertshausen aus dem Kreispokal ausschied und in der Liga seit Mitte August auf einen Sieg wartet. Nach einer Stunde sah Mehmet Yildirim auch noch die Rote Karte, als er sich bei einer Behandlungspause an der Seitenlinie beim Schiedsrichter beschwerte.

JSK Rodgau: Uzun - Alperstedt, Ballesteros, Konstantinidis, Freitag (77. Gürbüz), M. Rosa Garcia, D. Rosa Garcia (63. Schmidt), Hulaj (70. Flores), Juric, Fakic (63. Koch), Schneider Sanchez (83. Öhme)

SV Münster: Kacarevic - Seib, Ries (70. Butt), M. Yildirim, Huther, Sahraoui, Ar. Sahitolli, Mustefa (57. Kryeziu), Schrom, T. Hamed (46. A. Hamed), An. Sahitolli (58. Köllhofer)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Hulaj (6., 11., 29.), 4:0, 5:0 Konstantinidis (51., 88.), 6:0 Flores (90.) - Rot: Yildirim (59., Münster)

SC 1960 Hanau - FV Bad Vilbel 2:2 (1:2). Der FV Bad Vilbel bleibt ein Angstgegner des SC 1960 Hanau. Auch im fünften Anlauf gelang dem Team von Savas Erinc in der Fußball-Verbandsliga Süd kein Sieg. Am Ende musste sich der Tabellenführer mit einem 2:2 zufrieden geben, nachdem man schon 0:2 hinten lag. Weshalb Erinc auch den beiden Punkten nicht hinterher trauerte. „Wir müssen noch lernen, gegen solch’ massiv verteidigende Mannschaften Lösungswege zu finden. Bad Vilbel stand ja teilweise mit acht Spielern am eigenen Strafraum“, meinte er.

1960 Hanau: Meurer-Camacho - Jourdan (31. Ataka) , Meub, Farahat - Mickley, Aydin (65. Bulut), Demir (31. Suzuki), Aygül, Dos Santos (87. Ogunnibi) - Miller (60. Printemps), Parker - Tore: 0:1 Morishima (10.), 0:2 Emmel (25.), 1:2 Ataka (33.), 2:2 Printemps (75.)

Eintracht Wald-Michelbach - TS Ober-Roden 2:2 (2:1). Zweimal glich die TS eine Führung der Wald-Michelbacher aus. Dominik Bravic, der erstmals von Anfang an spielte, traf in der 21. Minute auf Vorarbeit von Patrick Bleibdrey und Luis Roth zum 1:1. In der 74. Minute erzielte Roth mit einem schönen Flugkopfballtor auf Flanke von Yannik Schultheis das 2:2. „Im Endeffekt geht das Unentschieden schon in Ordnung“, war TS-Trainer Bastian Neumann mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Zumal es gleich sieben grippebedingte Ausfälle gab, die zu einigen Umstellungen bei der TS führten. Dennis Profumo musste wegen Leistenproblemen ebenfalls passen. Insgesamt hatte die TS elf Ausfälle im Kader, nach einer Viertelstunde verletzte sich auch noch Noah Henkelmann. Für ihn kam Arben Mustafa, für den es der erste Einsatz in der Verbandsliga war. ey/geb

TS Ober-Roden: Schwaar - Dettki, Bleibdrey, Henkel, Roth, Siwek (82. Klingenmeier), Kozlu, Bravic, Henkelmann (14. Mustafa/90.+2 Schäfer), Schultheis, S. Yildirim

Tore: 1:0 Siby (11.), 1:1 Bravic (22.), 2:1 Hannawald (41.), 2:2 Roth (74.)