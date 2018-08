03ern fehlt das nötige Glück

Neu-Isenburg - Die Spvgg.

03 Neu-Isenburg verpasste in der Fußball-Hessenliga mit der 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Aufsteiger FC Eddersheim die Chance, den 4:1-Sieg aus der Vorwoche in Ederbergland zu vergolden und muss den Blick in der Tabelle mit vier Punkten auf der Habenseite weiter nach unten richten. Nach dem 1:2 am ersten Spieltag war es bereits die zweite Niederlage der Spvgg. gegen Eddersheim.

„Es gibt so Tage, da weißt du nachher nicht, warum du eigentlich verloren hast“, meinte 03-Trainer Peter Hoffmann, der am Spieltag seinen 52. Geburtstag feierte. „Wir haben gut gespielt, aber uns fehlte einfach das nötige Quäntchen Glück.“

Die 03er mussten auf Kapitän Marco Betz verzichten, der in der Vorwoche in Ederbergland mit Leitenproblemen ausgewechselt worden war und am Freitag das Abschlusstraining abbrach. Die Spielvereinigung begann flott im 4-4-2-System, „wir waren die spielbestimmende Mannschaft“, meinte Hoffmann. Nur einmal kamen die Gäste gefährlich vor das Tor der 03er, aber Neu-Isenburgs Torwart Lazar Kacarevic rettete gegen Torjäger Turgay Akbulut (33.). Kurz vor der Pause erzielte Eddersheim dann aber doch durch Leonardo Bianco den überraschenden Führungstreffer (43.). „Wir haben dagegen unsere guten Chancen nicht genutzt, hätten zur Pause mit 3:1 führen müssen“, stellte Peter Hoffmann fest.

Auch nach dem Seitenwechsel mühten sich die Gastgeber vor 350 Zuschauern im Spiel nach vorne. In der 57. Minute schoss Dejan Djordjevic – der ehemalige Ober-Rodener wurde zu Beginn des zweiten Durchgangs für Johannes Günther eingewechselt – schoss knapp am Eddersheimer Tor vorbei. Im Gegenzug schnappten sich die Gäste einen Fehlpass von Daniel Sachs und erhöhten durch Christopher Krause auf 2:0. „Wir haben dann zunehmend aufgemacht. Klar, dass sich Eddersheim dann weitere Konterchancen boten“, erklärte Hoffmann, der nach 74 Minuten Verteidiger Henrik Nedwied durch Stürmer Aljoscha Atzberger ersetzte. Das nächste Tor fiel aber wieder für die Mannschaft von Trainer Rouven Leopold, der eingewechselte Ivan Rebic erhöhte per Foulelfmeter auf 3:0 für den Aufsteiger. Kurz darauf ließen die Neu-Isenburger eine weitere Großchance ungenutzt. „Da dachte ich mir schon, dass wir in diesem Spiel kein Tor mehr erzielen“, sagte Hoffmann. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff trafen die Gastgeber durch Patrick Albert dann doch noch, an der Niederlage änderte das freilich nichts mehr. „Wir haben gut gespielt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte der Trainer der Spielvereinigung.

Als Tabellenzwölfter müssen die Neu-Isenburger den Blick weiter nach unten richten. „Jetzt haben wir in der kommenden Woche Abstiegskampf in Hünfeld, da müssen wir zusehen, dass wir zumindest einen Punkt mitbringen“, sagt Hoffmann. Der Aufsteiger aus Osthessen liegt mir ebenfalls vier Zählern in der Tabelle unmittelbar hinter den 03er auf dem 13. Platz.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Nedwied (74. Atzberger), Rhein, Kohl, Kamikawa - Albert, Letellier, Sachs (62. Schellhorn), Günther (46. Djordjevic) - Züge, McCrary

FC Eddersheim: Miletic - Polat, Dechert, Rottenau, Philipps, Mus (23. Krippner), Topcu, Krause, Bianco (80. Finger), Wade, Akbulut (68. Rebic)

Tore: 0:1 Bianco (43.), 0:2 Krause (58.), 0:3 Rebic (76./FE) 1:3 Albert (87.) - Schiedsrichter: Berger (Herleshausen) - Zuschauer: 350 - leo