17 Fußballteams aus Offenbach in der Halle am Start

Das Team des OSC Rosenhöhe geht bei der Hallen-Stadtmeisterschaft als Titelverteidiger an den Start. © Patrick Scheiber

Offenbachs Hallenfußball-Stadtmeister wird zwar erst im Januar ermittelt, die Gruppen stehen aber bereits fest. Zudem gibt es eine „wichtige Neuerung“

Offenbach – Mit 17 Offenbacher Fußball-Mannschaften werden vom 12. bis 14. Januar 2024 die Hallenstadtmeisterschaften ausgetragen. Austragungsort wird, wie gewohnt, die Sportfabrik“ in Bürgel sein. Am Donnerstagabend wurden in der Freireligiösen Gemeinde in Offenbach die Gruppen ausgelost.

„Eine wichtige Neuerung wird sein, dass wir das Turnier der E-Jugend – die Gruppenspiele finden wir gewohnt am Samstag statt – auch an diesem Tag mit dem Finale beenden werden“, berichtete Alexander Knöß. „Wir wollen auch damit die Zuschauerzahlen entzerren und für eine etwas entspanntere Situation am Sonntag bezüglich der Parksituation sorgen.“ Auch das Einlagespiel der Juniorinnen ist am Samstag.

Nicht dabei sein bei den Aktiven wird die SG Wiking, die aus der Kreisoberliga zurückgezogen hatte. Bei der Jugend hat sie gemeldet. Die ersten vier Mannschaften des vergangenen Turniers 2023 wurden dabei als Gruppenköpfe gesetzt.

Von Rolf Joachim Rebell

Gruppe 1: OSC Rosenhöhe, Italsud Offenbach, Portugues OF, FT Oberrad

Gruppe 2: OFC Kickers, Gemaa Tempelsee, SKG Rumpenheim, Türk. SC Offenbach, FC Ilirida Offenbach

Gruppe 3: FC Germ. Bieber, Espanol/Fortuna, FC Asteras, RW Offenbach

Gruppe 4: VfB Offenbach, DJK Sparta Bürgel, Squadra Azzurra, FC Maroc

E-Jugend, Gruppe 1: FC G. Bieber, SG Wiking, Rumpenheim, HFC Bürgel

Gruppe 2: OSC Rosenhöhe, OFC Kickers, Gemaa Tempelsee