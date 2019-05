1960 Hanau will Minichance mit Derbysieg wahren

Offenbach – Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen beider Mannschaften hat das Hanauer Stadtderby zwischen den 93ern und dem SC 1960 in der Fußball-Verbandsliga Süd deutlich an Attraktivität verloren.

Bei sieben Punkten Vorsprung sollten die 93er den zweiten Platz selbst bei einer Niederlage über die Ziellinie retten. So oder so war die zweite Saisonhälfte für den ehemaligen Zweitligisten mehr als enttäuschend. Die TS Ober-Roden ist an den letzten drei Spieltagen gleich zweimal hintereinander spielfrei, greift erst in der letzten Runde nochmals in das Geschehen ein. Immerhin gibt es in einer Woche gegen Altwiedermus drei Punkte kampflos. Die erhält der FC Germania (gegen Sandzak Frankfurt) bereits in dieser Woche.

Viktoria Urberach - Rot-Weiß Darmstadt (So., 15 Uhr). Zweimal spielt die Viktoria noch vor eigenem Publikum, am letzten Spieltag sind die Urberacher spielfrei. „Platz drei ist noch erreichbar, Platz vier zu halten aber auch eine Aufgabe“, sagt Urberachs Trainer Lars Schmidt. Im Training versprühen die Urberacher zwar nicht mehr das ganz große Feuer, „in den Spielen war es aber sehr präsent“, verweist Schmidt auf den jüngsten 2:1-Sieg bei der Turnerschaft.

Da die zweite Mannschaft der Viktoria in der A-Liga Dieburg noch um den Klassenerhalt kämpft, halfen zuletzt Philipp Hochstein und Can Celayir in der „Zweiten“ aus. „Wir haben mehrere Kandidaten, die noch in der zweiten Mannschaft spielen dürfen“, wird Schmidt auch gegen Darmstadt nur auf eine dünne Auswechselbank zurückgreifen.

FC Hanau 93 - SC 1960 Hanau (So., 17.45 Uhr). Michael Fink, Interimstrainer der 93er bis Rundenende, sieht es als seine wichtigste Aufgabe darin, seiner Mannschaft wieder Selbstvertrauen einzuimpfen. Das haben die 93er auch bitter nötig, nachdem sie beim 2:3 in Erlensee eine 2:0-Pausenführung verspielt hatten und in den neun Partien nach der Winterpause insgesamt fünf Niederlagen kassierten. Ähnlich geht es dem Stadtrivalen. Die 60er verspielten beim 3:4 gegen Rot-Weiss Frankfurt sogar einen 3:0-Vorsprung.

Die 60er wollen ihre Minimalchance auf Platz zwei wahren und im Derby drei Punkte einfahren. „Solange rechnerisch noch etwas möglich ist, geben wir nicht auf“, sagt der Sportliche Leiter Okan Sari.

Nach Ugur Arslan (Türk Gücü Friedberg) präsentieren die 60er in Mittelfeldspieler Ouassim Ouassi vom West-Gruppenligisten Spvgg. 03 Fechenheim einen weiteren Zugang für die kommende Saison. Bereits am Donnerstag stehen sich die beiden Hanauer Verbandsligisten im Kreispokal-Halbfinale erneut gegenüber. leo