Feta Suljic kämpft sich nach zweitem Kreuzbandriss zurück

Nach dem zweiten Kreuzbandriss in seiner noch jungen Karriere bereitet sich der erst 22-jährige Feta Suljic (rechts, im Trikot der Spvgg. 05 Oberrad) bei seinem Heimatverein TS Ober-Roden auf die Rückrunde vor. Dann will er nach einer mehr als halbjährigen Leidenszeit endlich wieder angreifen. Bei welchem Klub, ist noch ungewiss.

Ober-Roden - Feta Suljic ist mit seinen 22 Jahren zweifelsohne ein begabter Fußballer. Bei seinen bisherigen Hessenliga-Stationen, den Sportfreunden Seligenstadt und der Spvgg. 05 Oberrad, hinderten ihn jedoch zwei Kreuzbandrisse vor dem Durchbruch. Von Daniel Schmitt

Nun nimmt der Angreifer einen neuen Anlauf – mit Hilfe seines Heimatvereins TS Ober-Roden. Bei einem Konter dringt Feta Suljic in den gegnerischen Strafraum ein. Alles sieht nach einem Torerfolg für seine Mannschaft aus, dem Offensivmann stehen zwei Optionen zur Auswahl - passen oder selbst abschließen. Die aussichtsreiche Situation endet jedoch anders als gedacht und erhofft: mit einem Kreuzbandriss. „Ich habe sofort geahnt, dass etwas passiert ist“, sagt Suljic über die Aktion, die sich im April 2016 während eines Spiels seines damaligen Klubs Spvgg. 05 Oberrad ereignete. Der Offensivmann blieb mit dem Fuß im Kunstrasen hängen und verdrehte sich das linke Knie.

Wenige Tage später nach einer Kernspintomografie folgte die bittere Diagnose: das vordere Kreuzband und der Außenmeniskus waren gerissen – zum zweiten Mal in der noch jungen Karriere des heute 22-Jährigen. Bereits 2013 hatte Suljic sich in seinem ersten Seniorenjahr, damals beim Hessenligisten Sportfreunde Seligenstadt, identische Verletzungen am anderen, dem rechten Knie zugezogen. „Die zweite Verletzung war noch bitterer, weil ich da wusste, was alles auf mich zukommt“, sagt Suljic rückblickend und meint die mehr als halbjährige Aufbauarbeit, die erst in diesen Tagen ein Ende nimmt. Auf den ersten Schock im April folgten die Operation, einige Wochen auf Krücken und mehrere Monate Reha-Maßnahmen in einer Praxis in Waldacker. Im November stand Suljic das erste mal wieder auf dem Platz. „Ich bin ein Fußballer durch und durch“, sagt er, „und habe nie daran gedacht, dass es nicht weitergehen könnte.“

Der Auszubildende zum Anlagenmechaniker fand Hilfe bei seinem Jugendverein TS Ober-Roden, bei dem er in B- und A-Jugend spielte, ehe es ihn bei den Senioren in die Hessenliga zog. Beim Rödermarker Verbandsligisten arbeitet Suljic gemeinsam mit TS-Trainer Daniel Nister seit November an seinem Comeback. Auf anfängliche Koordinationsübungen und Laufeinheiten folgten noch im vergangenen Jahr erste Einheiten mit dem Ball – allerdings noch ohne Zweikämpfe mit Gegenspielern.

Erst zum Start der Wintervorbereitung stieg Suljic endgültig ins Mannschaftstraining ein. Rund fünfmal pro Woche steht er mittlerweile wieder auf dem Platz, zudem wird mindestens zweimal pro Woche im Fitnessstudio die Beinmuskulatur rund um die vorbelasteten Knie gekräftigt. Bislang gibt der Erfolg im recht. Das Knie hält, macht keinerlei Probleme, so dass Suljic in einem ersten Testspiel nach über einem halben Jahr direkt in der zweiten Minuten die Führung für Ober-Roden erzielte. „So wünscht man sich natürlich sein Comeback“, freut sich der 22-Jährige.

Ob Suljic aber auch in der Punktrunde für Ober-Roden auf Torejagd geht, ist noch offen. Er habe zwei, drei Optionen, so der beidfüßige Offensivmann, „Ober-Roden ist natürlich eine davon.“ Eine weitere soll ein Hessenligist sein. Klar ist nämlich, dass der ehrgeizige Angreifer mehr will, als nur in der Verbandsliga zu spielen. Die Hessenliga sei schon mindestens seine Vorstellung, erklärt er, „wenn ich in den nächsten Jahren verletzungsfrei bleibe, habe ich mir aber eigentlich auch die Regionalliga als Ziel gesetzt“, sagt er.