Ärger um Verletzung

Offenbach - Der SC Hessen Dreieich hat die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Zum Trainingsauftakt der ersten Mannschaft fand sich das Team am gestrigen Mittwoch, 18. 30 Uhr, im Hahn Air Sportpark ein. Nicht dabei war Christian Eckerlin.

Der 30-jährige Verteidiger hat den SC Hessen auf eigenen Wunsch verlassen. „Christian hat großen Anteil daran, dass wir in der Tabelle dort stehen, wo wir stehen. Wir sind dankbar für seinen Einsatz“, meinte SC-Trainer Rudi Bommer.

Auch Oliver Schumacher wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 19-jährige Defensivspieler wechselt auf Leihbasis zu Ligakonkurrent Viktoria Urberach. Das erste Testspiel bestreitet der Hessenliga-Tabellenführer am Samstag (14 Uhr) gegen den Darmstädter Gruppenligisten SV 07 Nauheim.

Das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Hessenliga aus Urberach hat neben Schumacher einen weiteren Spieler verpflichtet. Von Viktoria Kelsterbach kommt Mittelfeldspieler Nicola Schifaudo (19), der in der Jugend unter anderem für Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt aktiv war. Nach nur einem halben Jahr verlassen hat die Urberacher hingegen Timothy Grein (zuvor JSK Rodgau). Er wird künftig für die Reserve der Sportfreunde Seligenstadt spielen.

Das Hessenliga-Team der Sportfreunde muss in der Rückrunde ohne Evangelos Bellos auskommen. Der Angreifer hat sich bei einem Futsal-Turnier einen Kreuzbandriss zugezogen und damit auch Ärger eingehandelt. „Das war nicht abgesprochen“, ärgerte sich Trainer Lars Schmidt. Die Sportfreunde werden trotzdem auf Verstärkungen verzichten. In Kapitän Christoph Stefani, den Abwehrspielern Sven Kunisch und Marius Löbig (alle nach Verletzung), sowie Dorian Ahouandjinou (Auslandsaufenthalt) kehren vier Akteure zurück. Am Samstag (14 Uhr) steht der erste Test gegen Gruppenligist Kickers Obertshausen an. J cd/jm