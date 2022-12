Am Saisonende folgt der Cut

„Ich fühle mich auch ein bisschen satt“: Bore Markovic (Mitte), wird nur noch bis Saisonende die DJK Sparta Bürgel trainieren. In sechs Jahren hatte er den Klub von der A-Liga bis in die Gruppenliga geführt. © Hübner

Es wird eine Zäsur, die die DJK Sparta Bürgel im Sommer erlebt: Erfolgs-Trainer Bore Markovic hat nach sechs Jahren seinen Abschied angekündigt. Zuvor soll aber der Klassenerhalt perfekt gemacht werden.

Offenbach – Beim Fußball-Gruppenligisten DJK Sparta Bürgel endet im Sommer eine Ära. Trainer Bore Markovic wird den Verein nach sechs Jahren verlassen und sucht eine neue sportliche Herausforderung. Dies gab der 37-Jährige vor dem am Sonntag anstehenden Derby beim OSC Rosenhöhe, dem letzten Punktspiel des Jahres, bekannt.

Markovics Name ist eng verknüpft mit dem Aufschwung des Offenbacher Stadtteilclubs, schließlich feierte der frühere Verbandsligaspieler (Kickers Offenbach II) mit seinem Jugendverein zwei Aufstiege (2018 und 2022) und führte ihn so von der Kreisliga A bis in die Gruppenliga. Mit Markovic wird auch Co-Trainer Nenad Malbasa am Ende der Saison seine Zelte am Sportgelände Wörth abbrechen. „Die Zeit für eine Veränderung ist gekommen. Ich fühle mich auch ein bisschen satt. Da ist ein Cut am Ende der Saison die richtige Entscheidung. Mit unserer frühen Entscheidung geben wir dem Verein zudem die Möglichkeit, in Ruhe die sportlichen Weichen zu stellen“, so Markovic.

Die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Olaf Happel werden die nahende Winterpause nutzen, um sich ausgiebig mit dem Thema Markovic-Nachfolge zu befassen. Dass er bis zum Rundenende mit vollem Engagement bei der Sache sein wird, steht für Markovic außer Frage. „Ich werde alles dafür tun, dass wir am Saisonende den Klassenerhalt feiern können.“

Obwohl es zuletzt nicht mehr sportlich rund lief, kann der Aufsteiger aktuell noch von seinem sehr guten Saisonstart zehren. Vor dem Match beim Stadtrivalen Rosenhöhe nehmen die Fußballer aus Bürgel mit 35 Punkten den sieben Tabellenplatz ein. Selbst wenn am Sonntag im Derby die Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage nicht gelingen sollte, stellt das bisher Erreichte eine formidable Ausgangslage dar, selbst wenn am Saisonende wieder 45 bis 50 Punkte für den Klassenerhalt eingebucht sein müssen. Die Gründe, weshalb in den jüngsten vier Spielen nur gegen Schlusslicht SV Ranstadt (4:2-Sieg) gepunktet wurde, sind für Markovic vielschichtig. „Wir hatten viele verletzte Spieler. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich zu diesem Zeitpunkt. Die Saison war sehr lang und wir hatten im Sommer nach unserem letzten Kreisoberliga-Spiel nur zwei Wochen Pause, bevor es schon wieder mit der Vorbereitung losging“, erzählt er. Heißt: Die Akkus der Bürgeler sind mittlerweile recht leer.

Hinzu kommen Sperren. Bei den Niederlagen gegen den SV Bernbach (2:3) und bei Germania Großkrotzenburg (1:2) kassierte der Offenbacher Kreisverein jeweils zwei Feldverweise. So fehlen im Derby auf der Rosenhöhe mit Luca Wenzel, Philipp Klaussner und Marvin Heublein gleich drei Stammkräfte. Besonders in der Innenverteidigung sind die Alternativen recht dünn gesät. „Ich werde meine Schuhe auch einpacken“, schmunzelt Markovic. Ob er gegen seinen früheren Verein von Beginn an aufläuft, lässt er offen. Eigentlich sieht er sich eher als reiner Trainer, schließlich feiert Markovic im Januar bereits seinen 38. Geburtstag.

Die Vorbereitung auf die letzten Spiele des Jahres sei nicht einfach gewesen. „Dass wir auf dem Hartplatz trainieren müssen, sind wir ja gewohnt, doch seit Wochen sind unsere Duschen kalt“, moniert Markovic. Die Sparmaßnahmen in städtischen Gebäuden sei für die Motivation der Sportler nicht förderlich, so Markovic, zudem leite der Zusammenhalt eines Teams, weil nach den Trainingseinheiten und Spielen das Gros der Spieler sofort abreist, um zuhause zu duschen. „Sonst haben wir immer in der Gaststätte noch zusammengesessen, doch jetzt ist eine halbe Stunde nach Trainingsende keiner mehr da“, erzählt Markovic. Am Sonntag, davon geht der Sparta-Trainer aus, wird warmes Wasser fließen. Markovic freut sich auf das Derby, hat aber im Dreikampf um die Tabellenspitze mit dem SV Pars Neu-Isenburg allerdings einen anderen klaren Aufstiegsfavoriten. „Ich bin gut mit Pars-Spielertrainer Dejan Alempic befreundet und würde ihm und seinem Team den Aufstieg sehr gönnen.“ Gerne würde Markovic mit einem Derbysieg Schützenhilfe leisten und mit einem Sieg beim OSC Rosenhöhe wären auch die eigenen jüngsten Niederlagen auf einen Schlag vergessen.

Von Frank Schneider