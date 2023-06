Ansprechende Würdigung der Meister

Von: Holger Appel

Meister der Meister. Die Frauen der SG Egelsbach beim Fest in Rumpenheim mit Kreisfußballwart Jörg Wagner (vorne rechts), dessen Stellvertreter Thomas Geiss (links; ebenfalls Egelsbacher) und Schiedsrichter Hubert Doll. © appel

Beim inzwischen traditionellen „Fest der Meister“ aus dem Fußballkreis Offenbach trifft die „Offenbacher Fußballfamilie“ in Rumpenheim zusammen. „Eine tolle Idee“ - und „das Bier war angenehm kalt“.

Offenbach – Jörg Wagner fand in seiner Ansprache am Vereinsheim der SKG Rumpenheim die passenden Worte. „Man wird vielleicht nur einmal im Leben Meister. Das muss man entsprechend feiern und richtig auskosten. Und das muss gewürdigt werden“, sagte Offenbachs Kreisfußballwart beim zum sieben Mal veranstalteten Fest der Meister am Dienstagabend unter dem Applaus der zahlreich erschienen Fußballer, Trainer und Ehrenamtler. Der 54 Jahre Wagner weiß, wovon er spricht. Als Spieler war er einmal Meister mit der SG Germania Klein-Krotzenburg, als Spielertrainer mit TuS Froschhausen. Ist alles lange her, aber bei ihm noch in guter Erinnerung. “

Wagner und der Kreisfußballausschuss hatten zunächst die Jugendmannschaften auf Kreisebene ausgezeichnet. In einem Geschicklichkeitstest – Minibälle in Eimer werfen, Airdart und „Fang den Ball“ – ermittelten sie dann noch den Meister der Meister. Die D-Jugend der TSG Mainflingen triumphierte und darf sich über 150 Euro für die Mannschaftskasse freuen.

Bei den Aktiven waren zunächst die Schiedsrichter an der Reihe. Vier Unparteiische aus der Vereinigung Offenbach haben den Aufstieg in die nächsthöhere Liga geschafft: die Talente Tim Deisenroth (Sparta Bürgel) und Tom Denninger (Susgo Offenthal) in die Gruppenliga, Luca Mellin (FV 06 Sprendlingen) und Adil Challioui (SKG Rumpenheim) in die Verbandsliga, Janis Jäschke (SG Nieder-Roden) in die Hessenliga und Bundesliga der A-Junioren. „Wir haben sehr, sehr gute Schiedsrichter, die unseren Kreis hessenweit hervorragend vertreten“, versicherte Wagner.

Meisterbild. Kapitäne mit OFC-Co-Trainer Thomas Dursun (rechts) und Kreisfußballwart Jörg Wagner. © appel

Bei den Aktiven lief der FC Dietzenbach II, Meister der Kreisliga C1, gefühlt in voller Kaderstärke auf. „Ehrensache – alle wollten mit“, berichtete Trainer Jochen Heinz von einem guten Teamgeist. Auch die anderen Meister – SV Zellhausen II, VfB Offenbach II, SG Nieder-Roden II und Spvgg. Seligenstadt hatten reichlich Personal dabei. Der SV Dreieichenhain war mit einer kleinen Gruppe vertreten. Unrühmliches Beispiel: Kickers Offenbach U21, Meister der Kreisoberliga, hatte in Co-Trainer Thomas Dursun nur einen einzigen Vertreter geschickt.

Die Frauen der SG Egelsbach, Tabellenvierter der Verbandsliga Süd, hatten zwar das Endspiel des Kreispokals erreicht, doch Gegner FC Neu-Isenburg trat zum finalen Spiel nicht an. Wagner und sein Team luden die frustrierten Egelsbacherinnen nach dem ausgefallenen Saisonhöhepunkt zum Fest der Meister ein. Sie erschienen gern und zahlreich. Als sie sich im Geschicklichkeitstest mit den Männern hätten messen sollen, begann der intensive Regen. Einhellige Meinung. Die Egelsbacher Frauen sind Meister der Meister. Bedeutet: 200 Euro für die Mannschaftskasse. Aber wieder kampflos.

Meister der Meister. D-Jugendliche der TSG Mainflingen, gut gelaunt in Rumpenheim. © vum

„Das Fest der Meister ist eine tolle Idee des Kreisfußballausschusses und mittlerweile Tradition. Wir haben ein schönes Ambiente, gute Verpflegung und die Gelegenheit, ganz zwanglos zu plaudern – nicht nur über Fußball. Da entsteht das Gefühl, da ist die Fußballfamilie Offenbach mit Stadt, Ost- und Westkreis sowie den Schiedsrichtern beieinander“, sagte Michael Grieben vom Gastgeber SKG Rumpenheim, Vorstandsmitglied in der Offenbacher Schiedsrichtervereinigung.

„Ich kann nur Danke sagen an alle, die diese Ehrung der verdienten Meister organisiert haben. An so einem Abend sieht man viele alte Weggefährten, das ist eine sehr positive Begleiterscheinung. Unsere Jungs haben sich wohlgefühlt, fanden es eine gute Veranstaltung“, berichtete Andreas Griesenbruch, demnächst ausscheidender Vorsitzender des VfB Offenbach. Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: „Und das Bier war angenehm kalt – weiter so.“

FC Asteras und FC Anbessa Dreieich in den Startlöchern Nach der Saison ist vor der Saison. Beim Fest der Meister im Fußballkreis Offenbach warf Jörg Wagner mit seinem Ausschuss schon den Blick auf die neue Saison. Wie der Kreisfußballwart berichtet, haben für 2023/24 drei Mannschaften nicht mehr gemeldet: der FC Munzur Offenbach, OSC Rosenhöhe III und SV Dreieichenhain II. Interessant: Die SVD-Reserve wird in der nächsten Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn TV Dreieichenhain II in der Kreisliga B antreten.

Neu gemeldet haben laut Wagner für die Kreisligen C der TSV Klein-Auheim II, der bislang auf Futsal spezialisierte FC Asteras Offenbach, die TSG Neu-Isenburg III, Croatia Obertshausen, Rot-Weiß Offenbach II und Italsud Offenbach II. Im FC Anbessa Dreieich hat sich ein komplett neuer Verein angemeldet, allerdings ein paar Tage nach der Frist des Verbandes. Am Samstag fällt auf Verbandsebene die Entscheidung, ob der FC Anbessa schon in der Punktrunde spielen darf oder sich noch gedulden muss. Wagner würde das Dreieicher Team gern schon aufnehmen. (app)