Spvgg. Seligenstadt auf den Spuren von Felix Magath

Die Spvgg. Seligenstadt, Meister der Kreisliga A2 und Aufsteiger in die Kreisoberliga. © hartenfelser

Am Ende entschied der gewonnene direkte Vergleich zugunsten der Spvgg. Seligenstadt über die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Offenbach 2. Vizemeister TV Hausen musste in der Relegation „nachsitzen“, schaffte aber auch den Aufstieg. Im Heimspiel gewannen die „Blauen“ mit 4:2 gegen Hausen, auf fremdem Platz setzte es mit 0:1 eine der beiden Saisonniederlagen. Im Sommer 2019 waren die Seligenstädter aus der Kreisoberliga abgestiegen, nachdem sie acht Jahre zuvor als Meister hochgekommen waren.

Aufstiegsgarant

Die beiden wichtigsten Faktoren für den Aufstieg waren laut Trainer Dirk Vollmar der breite Kader und der Wille des Teams. „Wir konnten Ausfälle kompensieren und haben durch die mannschaftliche Geschlossenheit sicher einige Begegnungen zu unseren Gunsten entschieden“, meint er.

Highlight der Saison

„Wir haben uns vor den letzten vier Begegnungen mit älteren und jungen Spielern zusammengesetzt und uns in dieser Sitzung noch einmal gemeinsam eingeschworen“, sagt Vollmar. „Es standen die entscheidenden Spiele in Zellhausen und Mainflingen vor uns. Wir haben gesagt, dass wir noch zehn Punkte brauchen und diese dann auch geholt.“

Rolle der Trainer

„Matze hat auf dem Platz alles umgesetzt, was wir zusammen besprochen hatten“, lobt Vollmar seinen spielenden Co-Trainer Mathiyas Dursun. „Er hat sehr viel Arbeit geleistet und wird in der neuen Saison nicht mehr mein Assistent sein, sondern zusammen mit mir gleichberechtigt an der Seitenlinie stehen. Sein neuer Spitzname wurde MQD, Matze Quälix Dursun, da er die Jungs wie Felix Magath rumgescheucht hat“, berichtet Vollmar schmunzelnd.

Rookie im Team

Marvin Gottschalk und der in der Winterpause gekommene Scharok Adel haben laut Vollmar als junge Spieler den größten Entwicklungsschritt in der vergangenen Saison gemacht. „Aber andere Spieler wie Max Hefter und Cain Kunkel haben sich von wichtigen Akteuren zu Führungsspielern weiterentwickelt und tragen auch einen großen Anteil an unserer Meisterschaft“, sagt Dursun.

Torjäger

96 Treffer erzielten die „Blauen“ in der abgelaufenen Runde, vier Teams trafen öfters ins Netz der Gegner. Semir Arnautovic erzielte dabei 19 Tore, auch Gökmen Sinan (13) und Benjamin Arnautovic (11) sowie Cain Kunkel und Pietro Militello (beide 10) trafen zweistellig. „Wir hatten nicht den überragenden Torjäger, dafür unsere Offensive auf viele Schultern verteilt“, berichtet Vollmar.

Ruhepol

Für Coach Vollmar war sein spielender Co-Trainer Dursun der Ruhepol auf dem Feld. „Er hat unsere jungen Spieler geführt, motiviert und in manchen Phasen auch wieder aufgebaut, wenn es einmal nicht so gut lief. Und die Jungs haben diese Hilfe auch gebraucht.“

Rückhalt im Tor

„Ich hatte noch nie zwei so gleichwertig starke Torhüter in einem Kader.“ Vollmar spricht von Jan Eyrich und Benjamin Dzino. „Die beiden waren bärenstark, haben sich gegenseitig angetrieben und waren ein Garant für unseren Aufstieg.“

Perspektive

„Wir wollen hier beide langfristig etwas aufbauen“, sagen Vollmar und Dursun. „Wir haben eine klare Aufgabenverteilung“, sagt der 51 jahre alte Vollmar und Dursun ergänzt, dass er weiter von der Erfahrung Vollmars (Ex-Profi; unter anderem bei Kickers Offenbach, SV Wehen Wiesbaden, SC Paderborn, Dynamo Berlin) lernen werde. „Wir haben eine neue Mannschaft zusammengestellt, sehr viele junge Spieler, auf die wir in den kommenden Jahren setzen wollen“, berichtet Vollmar.

Neun Akteure haben die Spvgg. Seligenstadt verlassen, acht neue Spieler begrüßten die beiden Verantwortlichen Coaches zum ersten Training, zum Teil aus der eigenen Jugend. „Wir wollen die Jungs in der Kreisoberliga weiterentwickeln, um vielleicht in ein paar Jahren auch den nächsten Schritt gehen zu können“, sagt Vollmar. Ziel sei erst einmal der Klassenerhalt. „Die Entwicklung der Jungs steht im Vordergrund, dann kommen sicher auch die Punkte.“

Abschlusstabelle

Kreisliga A Offenbach Gr. 2

1. Sp. Seligenstadt 30 96:30 74

2. TV Hausen 30 98:21 74

3. SV Zellhausen 30 119:32 70

4. Sp. Hainstadt 30 96:36 64

5. JSK Rodgau II 30 119:49 61

6. TSG Mainflingen 30 115:55 59

7. TV Rembrücken 30 63:48 46

8. Espanol/Fortuna 30 53:74 31

9. TuS Froschhausen 30 57:123 31

10. TSV Lämmerspiel II 30 62:104 30

11. Ilirida Offenbach 30 72:111 28

12. TSV Dudenhofen II 30 51:95 27

13. Al. Kl.-Auheim 30 52:86 27

14. SG Heusenstamm 30 41:111 22

15. TuS Klein-Welzheim 30 53:100 21

16. Spvgg. Dietesheim II 30 45:117 17