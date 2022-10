SG Nieder-Roden hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher

Von: Patrick Leonhardt

Setzt sich vielleicht selbst zu sehr unter Druck: Toptorjäger Nebojscha Nikolov (hier links gegen Benedikt Strauss und Sevket Yildirim von der TS Ober-Roden) hat erst ein Saisontor erzielt. © eyßen

Nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison waren die Erwartungen bei der SG Nieder-Roden für die Spielzeit 2022/23 in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost gestiegen. Zumal die Sportgemeinschaft ihren Stammkader nicht nur gehalten, sondern im Sommer sogar noch verstärkt hat. Die Realität sieht allerdings anders aus.

Vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Germania Dörnigheim nehmen die Nieder-Rodener mit 15 Punkten nur den elften Platz ein, richten den Blick aktuell eher nach unten als nach oben. „Wir haben sehr viele Baustellen. Und uns fehlt die nötige Lockerheit“, stellt Trainer Tevfik Kilinc fest.

Der langjährige Verbandsliga-Spieler, seit Juli 2021 bei der SGN im Amt, ist daher mit dem bisherigen Saisonverlauf auch nur „bedingt zufrieden. Wir hatten bisher noch nicht die beste Elf auf dem Platz.“ Gründe dafür gibt es viele: Verletzungen, Corona, Urlaub. Auch aktuell fehlt noch der eine oder andere Urlauber. „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen“, meint Kilinc. Darunter leidet der Konkurrenzkampf, etwa im Tor: Zu Rundenbeginn fehlte Zugang Lennart Lutz (JSK Rodgau) urlaubsbedingt, anschließend Luka Bartke. „Bisher spielte der, der da war“, erklärt der SGN-Trainer.

Auch in der Offensive hapert es. Von bisher 20 Toren steuerte Adrian Postall neun bei, der Zugang vom Verbandsligisten SV Münster erfüllt damit die Erwartungen. Dagegen erzielte Nebojscha Nikolov (14 Tore in der vergangenen Saison, 13 Treffer in zehn Spielen in der Abbruch-Spielzeit 2020/21) erst ein mageres Törchen – ein Strafstoß in der 90. Minute bei der 1:4-Niederlage gegen Aufsteiger DJK Sparta Bügel. „Das ist er ganz anders gewohnt, er setzt sich selbst zu sehr unter Druck“, sagt Kilinc. Hier wird deutlich: Auch dem Torjäger fehlt die Lockerheit. „Generell sind wir aus der zweiten Reihe zu ungefährlich“, stellt der Trainer fest und ergänzt: „Dabei sind die Jungs sehr fleißig, zeigen großes Engagement.“ Nur der Knoten ist noch nicht geplatzt. „Wir müssen positiv denken und weiter nach vorne schauen“, fordert der SGN-Coach.

Etwa auf die Partie gegen Germania Dörnigheim. „Die haben eine sehr gute Offensive, die müssen wir in den Griff bekommen“, warnt Kilinc vor den Maintalern, die mit 38 Toren gemeinsam mit Bürgel hinter Kickers Obertshausen (48) und Pars Neu-Isenburg (43) den drittbesten Angriff der Liga stellen. Doch Kilinc hat auch Schwächen beim Gegner entdeckt, die Nieder-Roden nutzen will: „Wir müssen in den richtigen Situationen schnell umschalten, denn da hat Dörnigheim Probleme. 24 Gegentreffer kassierte der Tabellensechste – in den vergangenen Jahren immer ein Kandidat für eine Platzierung unter den besten fünf Mannschaften – im bisherigen Saisonverlauf. Das ist einer mehr als die SG Nieder-Roden. Und möglicherweise bringt der Sportgemeinschaft ein Heimsieg gegen die Germania die zuletzt so sehr vermisste Lockerheit zurück.

Am Freitag, 19.30 Uhr, spielen:

FC Gelnhausen - SV Bernbach

Am Sonntag, 15 Uhr, spielen:

SG Nieder-Roden - Dörnigheim

Am Sonntag, 15.30 Uhr, spielen:

SVG Steinheim - Pars Neu-Isenburg

1. FC Langen - SG Bruchköbel

Obertshausen - Klein-Krotzenburg

VfB Oberndorf - Sparta Bürgel

Türk Gücü Hanau - Marköbel

Bayern Alzenau II - OSC Rosenhöhe

Am Sonntag, 16 Uhr, spielen:

FC 06 Erlensee II - Großkrotzenburg