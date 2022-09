Aufatmen bei den Sportfreunden Seligenstadt

Teilen

Bis hierhin und nicht weiter. In dieser Szene bringt Ronaldo Dos Santos Ferreira vom SC 1960 Hanau den Ball nicht an JSK-Torwart Jerome Czaronek vorbei. © scheiber

Aufsteiger Sportfreunde Seligenstadt hat in der Fußball-Verbandsliga Süd mit dem 5:2 bei Rot-Weiss Frankfurt den ersten Saisonsieg verbucht. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg setzte sich mit 3:0 gegen den SV Münster durch.

Offenbach – In der Fußball-Verbandsliga Süd gewann der Tabellenführer SC 1960 Hanau trotz eines frühen Rückstandes gegen den JSK Rodgau mit 2:1, der sich vor dem Spiel von Trainer Klaus Dörner getrennt hatte. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg feierte gegen den SV Münster einen 3:0-Erfolg und verbesserte sich auf Rang sieben. Groß war die Freude und die Erleichterung bei den Sportfreunden Seligenstadt, die beim 5:2 bei Rot-Weiss Frankfurt den ersten Saisonsieg feierten. Die TS Ober-Roden bleibt nach dem 0:0 beim Tabellendritten VfR Fehlheim Sechster.

SC 1960 Hanau - JSK Rodgau 2:1 (1:1). „Die Mannschaft hat super gespielt“, sagte Rodgaus Sportlicher Leiter Andreas Humbert, der nach der Trennung von Dörner kurzfristig auch wieder das Traineramt übernommen hatte. Manuel Rosa Garcia nutzte in der zehnten Minute ein Missverständnis bei den Hanauern zur Führung für die Gäste. Kurz darauf hatte Pascal Schmidt sogar das 2:0 auf dem Fuß, Hanaus Torhüter Nicolas Meurer Camacho hielt aber stark. Im Anschluss an einen Eckball kam Hanau bereits in der 14. Minute durch einen Kopfballtreffer von Kamal Farahat zum Ausgleich. „In der ersten Hälfte hatten wir die besseren Chancen. Nach der Pause hatte Hanau deutlich mehr Ballbesitz, wir waren aber trotzdem noch gefährlich“, so Andreas Humbert. Nach gut einer Stunde erzielte Valerio Marcello Mickley den Siegtreffer für Hanau. „Wir hatten danach das Spiel unter Kontrolle und auch einige hundertprozentige Konterchancen“, so Hanaus Trainer Savas Erinc. In der 89. Minute hatte aber Rodgaus Elton Mensah auch noch die Chance zum Ausgleich, sein Schuss wurde aber auf der Linie geklärt. „Die Hanauer hatten die deutlich größeren Spielanteile. Wenn man aber nur die Chancen als Gradmesser nimmt, dann war das ein glücklicher Sieg für Hanau“, so Andreas Humbert. Savas Erinc meinte: „Wir haben uns den Sieg heute erarbeitet.“

SC 1960 Hanau: Camacho - Mickley, Suzuki (24. Miller/89. Bulut), Farahat, Demir, Dos Santos Ferreira (87. Ogunnibi), Ataka, Parker, Meub, Jourdan (61. Dompas), Aydin (71. Kazmierczak)

JSK Rodgau: Czaronek - Alperstedt, Tottoah Ballesteras, Gürbüz (77. Mensah), Öhme (58. Neteoui Flores), M. Rosa Garcia, D. Rosa Garcia, Hulaj (59. Freitag), Juric, Fakic (87. Sharza), Schmidt (46. Schneider Sanchez)

Tore: 0:1 M. Rosa Garcia (10.), 1:1 Farahat (14.), 2:1 Mickley (62.)

Spvgg. Neu-Isenburg - SV Münster 3:0 (2:0). „Fußballerisch war das kein Leckerbissen, aber die Mannschaft war engagiert und hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ein verdienter Sieg für uns, wir hatten ein Chancenplus“, sagte Neu-Isenburgs Co-Trainer Andreas Haffner. Tatsuma Uchida bereitete nach einer Viertelstunde die Neu-Isenburger Führung durch Keano Castiglione vor, der mit einem schönen Lupfer über Münsters Torhüter Steffen Hitzel erfolgreich war.

In der Schlussphase der ersten Hälfte wurde Niclas Kiefer im Strafraum von Mehmet Yildirim gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Emre Kaya souverän. Kaya erzielte in der 70. Minute auf Vorarbeit von Filip Rubic auch den 3:0-Endstand.

„Hinten haben wir Geschenke verteilt“, ärgerte sich Münsters Trainer Naser Selmanaj. Zudem hätte sein Team einige gute Chancen vergeben. Selmanaj dachte dabei unter anderem an eine Großchance von Julian Huther beim Stande von 0:0 und eine gute Möglichkeit von Tareq Hamed beim Stande von 1:0.

Spvgg. Neu-Isenburg: Saula - Kiefer, Jacobs, Rubic (75. Fustero), Persch, Stoilas (68. Durante), Kaya (81. El Baghdadi), Uchida (72. Kreis), Castiglione (58. Trucic), Horst, Fujiwara

SV Münster: Hitzel - Seib, Ries (68. Mustefa), Yildirim, Huther (81. Breir), Sahraoui, Ar. Sahitolli, Butt, T. Hamed (75. J. Stork), A. Hamed, An. Sahitolli

Tore: 1:0 Castiglione (15.), 2:0 Kaya (40./FE), 3:0 Kaya (70.)

Rot-Weiss Frankfurt - Sportfreunde Seligenstadt 2:5 (2:2). „Aufgrund der zweiten Hälfte war unser Sieg hochverdient“, freute sich Seligenstadts Trainer Lars Schmidt nach dem ersten Saisonerfolg. „In der ersten Hälfte hat man noch gemerkt, dass die Mannschaft nach den Ergebnissen zuletzt noch einen kleinen Rucksack mit sich herum schleppt.“ Die Sportfreunde glichen durch Philipp Traut und Robin Weber aber zweimal eine Frankfurter Führung aus. „Nach der Pause war das dann aus unserer Sicht nur noch positiv. Da hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft richtig auflebt. Da waren wir extrem ballsicher“, sagte Lars Schmidt. Muhammed Kayaroglu verwandelte einen an Philipp Traut verursachten Foulelfmeter zum 3:2 für die Sportfreunde. Robin Weber und Philipp Traut machten mit ihrem jeweils zweiten Tor den Sieg perfekt.

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - Friess, Filipovic, Kayaroglu (86. Marton), Malkiewicz, Hofmann (73, Fleckenstein), Knecht (84. Cole), Weber, P. Traut, Röhl (90. Amani), Serra

Tore: 1:0 Yildirimoglu (23.), 1:1 P. Traut (28.), 2:1 Gürser (31.), 2:2 Weber (38.), 2:3 Kayaroglu (54./FE), 2:4 Weber (72.), 2:5 Traut (77.)

VfR Fehlheim - TS Ober-Roden 0:0. Insgesamt ein gerechtes Remis. In der 77. Minute hatte Fehlheims Smajil Sadic die große Chance, sein Team in Führung zu bringen. Sein Foulelfmeter ging aber am Tor vorbei. Eine ähnliche Situation hatte es ein paar Minuten früher auf der anderen Seite gegeben, als TS-Stürmer Luis Roth nach Meinung der Gäste ebenfalls elfmeterreif gefoult worden sei. „Beide Mannschaften hatten mehrere gute Chancen, unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. Für sein Team vergaben zweimal Gianluca Firrantello, Luis Roth, Dennis Profumo, Florian Henkel und Sevket Yildirim gute Möglichkeiten.

TS Ober-Roden: Schwaar - Kaya (35. Gick), Dettki, Firrantello (80. Fekade), Henkel, Roth (84. Klingenmeier), Profumo (87. Bravic), Siwek, T. Yildirim, Henkelmann, S. Yildirim

Bes. Vork.: Fehlheims Sadic schießt FE neben das Tor (77.) ey

Dörner nicht mehr Trainer bei JSK Rodgau Seit Samstag gehen der JSK Rodgau und Trainer Klaus Dörner getrennte Wege. „Unterschiedliche Auffassungen über das sportlich Erreichte sowie über Potenzial und Qualität des aktuell zur Verfügung stehenden Personals führten zu dieser Entscheidung“, schrieb der Verein in einer Mitteilung: „Nach einem sachlich geführten Gespräch erfolgte die Trennung ruhig und einvernehmlich“.

Dörner, der den JSK im Sommer 2021 übernommen und vergangene Saison auf Platz fünf geführt hatte, bestätigte, dass er am Samstag ein Gespräch mit dem Sportlichen Leiter Andreas Humbert geführt hat. In diesem Gespräch sei Kritik an seiner Arbeit deutlich geworden. Am Ende des Gesprächs habe er seinen Rücktritt erklärt, so Dörner. Humbert wird das Team künftig gemeinsam mit dem bisherigen Reservetrainer Rachid Karroua und mit Eberhard Gaede trainieren. (ey)