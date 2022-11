Aufatmen in Klein-Krotzenburg

Packendes Laufduell: Steinheims Pio Busch (hinten) versucht, Bruchköbels Innocent Mukoro zu stoppen. Das 2:2 am Ende hilft beiden Abstiegskandidaten nicht so richtig weiter. © Bremes

Na endlich: Nach neun Niederlagen hintereinander sichert sich Germania Klein-Krotzenburg in der Gruppenliga Frankfurt Ost wieder einen Dreier.

Offenbach – Im Kellerderby der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost trennten sich der SVG Steinheim und die SG Bruchköbel 2:2. Richtig nutzt dieses Ergebnis keinem der beiden Teams. Aufatmen dagegen bei Germania Klein-Krotzenburg: Die Negativserie von neun Niederlagen am Stück ist mit dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten SV Bernbach gerissen.

An der Tabellenspitze wurde der Tabellenzweite OSC Rosenhöhe gegen die SG Marköbel seiner Favoritenrolle nicht gerecht und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Die Partien SV Ranstadt gegen Sparta Bürgel und Germania Großkrotzenburg gegen Germania Dörnigheim mussten wegen Unbespielbarkeit der Rasenplätze abgesagt werden.

SV Bernbach - Germania Klein-Krotzenburg 1:2 (0:0). Als der Bernbacher Florian Franz mit einem herrlichen Schlenzer in der 75. Minute das 1:0 erzielte, schwante den mitgereisten Anhängern von Germania Klein-Krotzenburg Böses – nämlich die sich abzeichnende zehnte Punktspielniederlage am Stück. Es kam aber anders. Die Elf von Spielertrainer Vuk Toskovic, der in der ersten Hälfte noch die beste Chance der Hainburger ausgelassen hatte, fand auf schwer bespielbarem Geläuf ins Match zurück. Nach einem Querpass stocherte Andrej Kolchak in der 84. Minute den Ball über die Linie und läutete an der Birkenhainer Straße eine heiße Endphase ein. Kurz vor Schluss scheiterte Gästespieler Lucas Eckert mit einer starken Direktabnahme zunächst am Bernbacher Schlussmann Philipp Warwas, doch Rafael Garido Yu stand goldrichtig und drückte den Ball zum 1:2-Endstand ins Tor. „Man hat beiden Mannschaften angemerkt, wie schlecht sie in der Tabelle dastehen, doch unsere Moral war ganz stark“, sprach Germania-Sprecher Ralf Walter von einem verdienten Sieg.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Doschek, Schösser, Wilhelm, Matijevic (80. Spahn), Alexej Kolchak, Garido Yu, Eckert, Seker (46. Kaufmann), Andrej Kolchak, Toskovic

Tore: 1:0 F. Franz (75.), 1:1 Andrej Kolchak (84.), 1:2 Garido Yu (88.)

FC Gelnhausen - 1. FC Langen 1:3 (1:2). Der 1. FC Langen hat drei verdiente Punkte aus der Barbarossastadt mit nach Hause genommen. „Angesichts unserer vielen Ausfälle hat die Mannschaft das richtig gut gemacht“, lobte FCL-Trainer Marco Betz, der erneut selbst spielen musste und in der siebten Minute den wichtigen Führungstreffer erzielte. Dominik Seibel legte in der 25. Minute nach. Die starke erste Hälfte der Gäste wurde allerdings vom Gelnhausener Anschlusstreffer in der Nachspielzeit befleckt. Der GFC schöpfte wieder Hoffnung, musste aber nach der Pause in Unterzahl anrennen, da Patrick Kalis in der 43. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. „Wir sind zu Beginn der zweiten Hälfte heftig geschwommen, doch dann haben beim Gegner die Kräfte mehr und mehr nachgelassen, was uns wieder mehr Räume geboten hat“, berichtete Betz. Nach dem Treffer zum 1:3, der aus einem Eigentor resultierte, war die Moral des FC Gelnhausen gebrochen und der FCL konnte die Schlussviertelstunde stressfrei überstehen.

Langen: Joninetz - Nedwied, Marinovic, Betz, Arat, Karatepe, Deuker, Wolfarth (35. Schwartz), Seibel (87. Navidi), Mola (88. Zink), Ries (61. Simic)

Tore: 0:1 Betz (7.), 0:2 Seibel (25.), 1:2 Arapi (45.+1), 1:3 Eigentor (73.) - Gelb-Rote Karte: Kalis (Gelnhausen/43.)

SVG Steinheim - SG Bruchköbel 2:2 (0:0). Die prekäre Tabellensituation beider Teams hatte es im Vorfeld vermuten lassen: Der SVG Steinheim und die SG Bruchköbel schenkten sich auf dem Kunstrasenplatz am Pfaffenbrunnen nichts. Beide Mannschaften suchten ihr Heil in der Offensive, doch die erste Hälfte endete torlos. In der 64. Minute brachte Michael Kohnke die Steinheimer mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Bruchköbel antwortete wütend, traf aber durch Felix Tugend zunächst nur die Latte. Bei der nächsten Aktion rappelte es aber in der Kiste des SVG – Rodney Kurz war im Anschluss an einen Eckball erfolgreich. Fünf Minuten später war das Spiel (vorerst) gedreht, denn die SG Bruchköbel schloss einen gut vorgetragenen Konter zum 1:2 ab. Die gastgebende Truppe von Neu-Trainer Mustafa Fil gab aber nicht auf und kam in der 86. Minute durch Stürmer Yves Böttler aus dem Gewühl heraus noch zum 2:2-Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff spielten beide Mannschaften auf den Siegtreffer. „Das Ergebnis war am Ende gerecht, doch beide Vereine können mit dem Unentschieden eigentlich nichts anfangen“, meinte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann.

Steinheim: Mermertas - Hartmann (73. Sen), Skok, Blocher, Brighache (38. Saletnik), Lundy, Rachor, C. Busch (80. Baytar), P. Busch, Kohnke, Böttler

Tore: 1:0 Kohnke (64.), 1:1 Kurz (68.), 1:2 Ahmadi (73.), 2:2 Böttler (86.)

1. FC Erlensee II - Türk Gücü Hanau 0:1 (0:1). Türk Gücü Hanau bleibt unter dem neuen Trainer Slavisa Dacic ungeschlagen und entfernt sich nach dem 1:0-Derbysieg beim 1. FC Erlensee II weiter von der Abstiegszone. Die Gefühlslagen nach dem Spiel waren unterschiedlich: Bei uns ist nicht viel zusammengelaufen, es gab zu viele Fehlpässe“, analysierte FCE-Betreuer Sascha Seifert. Dem Gegner konstatierte er eine druckvolle Spielweise und gratulierte zu einem verdienten Sieg. Dem wollte TG-Sprecher Adem Arslan natürlich nicht widersprechen. „Wir haben gut gekämpft und nur wenige Torchancen des Gegners zugelassen“, meinte er. In der ersten Hälfte hatten die Gäste allerdings Glück, dass die nach einem starken Gästeangriff von Onur Bulut herausgeschossene Führung standhielt. Erlensee II kam zu guten Ausgleichsmöglichkeiten, unter anderem traf Jona Spindler nur die Latte. In der zweiten Hälfte hatten die Hanauer das Spiel gut im Griff, auch weil sie sich nicht in der Defensive verschanzten, sondern weiter auf eigene Kombinationen setzten und so das Spiel mithin in die gegnerische Hälfte verlagerten. Kurios: Die Gäste kamen ohne eine einzige Auswechslung aus. Im Vorfeld hatten einige Akteure krankheitsbedingt passen müssen.

Türk Gücü Hanau: Tok - Türkyilmaz, Petrovic, Kale, Korkmaz, Özkan, Özelci, Cimen, Yücel, Onur Bulut, Sungun

Tor: 0:1 Onur Bulut (22.)

OSC Rosenhöhe - SG Marköbel 2:2 (2:0). Dass die SG Marköbel einen Punkt von der Rosenhöhe entführen würde, davon war nach den ersten gespielten 45 Minuten nicht auszugehen. Die Gastgeber führten da mit 2:0. „Wir haben zwar sehr langsam gespielt, doch gegen defensiv eingestellte Marköbeler trotzdem zwei Tore geschossen“, berichtete OSC-Sprecher Christoph Eyrich. Ein von Kapitän Daniel Sachs verwandelter Foulelfmeter (35.) und der nur kurze Zeit später von David Aronovici erzielte Treffer hatten im Lager der Hausherren eine trügerische Stimmung ausgelöst. Die SG Marköbel erzielte nämlich mit einer Bogenlampe (Torschütze Can Kayalar) in der 55. Minute den Anschluss und witterte plötzlich ihre Chance. Zwei Minuten später brachte ein OSC-Fehler im Aufbauspiel Kayalar in Position, der sich die Chance auf das 2:2 nicht nehmen ließ. Die SGM beschränkte sich jetzt wieder auf die Defensivarbeit und die anrennende Truppe von Maik Rudolf konnte den Riegel nicht knacken. Bei einer Chance von Daniel Sachs reagierte Marköbels Torwart Felix Sticher glänzend. Wenig später strich der Ball nach einem Freistoß von Josef Gallus knapp am Gästetor vorbei und die Überraschung war perfekt. „Wir haben nicht aufgegeben und freuen uns über einen wichtigen Punkt“, meinte Marköbels Sprecher Leon Völke.

OSC Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Wenzel, Richter, Filges, Dahri (75. Schumacher), Kraus (61. Kapser), Celik (61. Fazio), Sachs, Aronovici (78. Osmanovski), Gallus

Tore: 1:0 Sachs (35./FE), 2:0 Aronovici (38.), 2:1, 2:2 Kayalar (55., 57.)

fs