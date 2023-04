Aufwärtstrend des SVG Steinheim hält an

Hektisches Spiel auf Kunstrasen: OSC-Kapitän Fabian Curth (links) wird hier von Steinheims zweifachem Torschützen Yves Böttler (rechts) angelaufen. In der Mitte: Marco Filges, der die Gastgeber zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht hatte. Am Ende gab es keinen Sieger. © scheiber

In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost ist der SVG Steinheim nach 2:2 gegen den Offenbacher SC Rosenhöhe auf dem bestem Weg zur Rettung. Die DJK Sparta Bürgel kassierte derweil eine bittere Pleite.

Offenbach – Germania Klein-Krotzenburg gibt im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Gruppenliga Frankfurt nicht auf und hofft nach dem überraschenden 2:1-Erfolg bei der SG Nieder-Roden wieder auf den Klassenerhalt. Der SVG Steinheim ist auf dem besten Weg zur Rettung und bewies auch beim 2:2 beim Rangzweiten OSC Rosenhöhe aufsteigende Form. Eine bittere 1:

2-Niederlage in der Nachspielzeit kassierte DJK Sparta Bürgel beim 1. FC Erlensee II, während der 1. FC Langen im schweren Auswärtsspiel beim VfB Oberndorf zumindest eine 2:2-Punkteteilung herausholte.

SG Nieder-Roden - SG Germania Klein-Krotzenburg 1:2 (0:1). Germania Klein-Krotzenburg sendete mit dem Sieg ein Lebenszeichen im Abstiegskampf, bei den Gastgebern war Frustschieben angesagt. „Das war vor allem in der ersten Hälfte sehr enttäuschend, die Mannschaft hat da jegliches Engagement vermissen lassen“, kritisierte SGN-Sprecher Matthias Dries. Niklas Kaufmann nutzte die Schläfrigkeit der Gerhardt-Elf mit seinem frühen 0:1 aus.

Die Toskovic-Truppe war auch danach präsenter in den Zweikämpfen. In Abschnitt zwei steigerten sich die Rodgauer, fingen sich aber das 0:2 durch einen Foulelfmeter von Andrej Kolchak (67.) ein. Nebojscha Nikolov verkürzte zwar fast postwendend per Handelfmeter (69.), doch das Anrennen im Schlussakkord war trotz jetzt klarer Überlegenheit nicht von Erfolg gekrönt. „Wir können weder mit der Leistung noch mit dem Ergebnis zufrieden sein“, bilanzierte Dries.

Nieder-Roden: Lutz - Ternay, Feigl (62. Heinz), P. Koser (63. Postall), Roth, Gashi, Spataro, Ermert, Nikolov, Erb (76. Huzejrovic)

Klein-Krotzenburg: Zelder - Merten, Vulic, Dananovic, Naouassi, Kaufmann, Walter, Spahn, Eckert (65. Beck), Andrej Kolchak, Toskovic

Tore: 0:1 Kaufmann (11.), 0:2 Andrej Kolchak (67./FE), 1:2 Nikolov (69./HE)

SR: Löhr (Wiesbaden) - Zuschauer: 110

OSC Rosenhöhe - SVG Steinheim 2:2 (1:1). Steinheim ist leistungsmäßig längst kein Abstiegskandidat mehr. Auch beim Spitzenteam OSC Rosenhöhe präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Mustafa Fil konkurrenzfähig und ergatterte einen wertvollen Punkt. „Steinheim hat das gut gemacht und sich den Punkt verdient“, lobte OSC-Sprecher Tim Kleinschmidt die gut spielenden Gäste. Die waren durch ihren zuletzt sehr treffsicheren Stürmer Yves Böttler in Führung gegangen (26.). Der OSC Rosenhöhe hielt aber dagegen und kam vor der Halbzeit durch Dominique Leva zum Ausgleich. Nach 56 Minuten und dem Treffer von Marco Filges war die Partie gedreht. Die intakte Moral der Steinheimer zeigte sich, als sich die Fil-Elf selbst von einem lässig von Michael Kohnke verschossenen Strafstoß nicht unterkriegen ließ. Schon beim nächsten Angriff war Böttler zur Stelle und markierte das 2:2 (69.). Es war der Schlusspunkt in einem bisweilen hektischen Match, in dem auch der Schiedsrichter hin und wieder im Mittelpunkt der Diskussionen stand.

Rosenhöhe: Läpple - Seith, Filges, Curth, Harmanci (74. Aronovici), Capin (74. Bock), Celik (82. Osmanovski), Kraus, Sachs, Gallus, Leva

Steinheim: Lopez - Hartmann (67. Löffler), Boukraa, Blocher, Camara, Njie (90. Weber), P. Busch (77. Acikel), Rachor, Teklu (55. C. Busch), Kohnke, Böttler

Tore: 0:1 Böttler (26.), 1:1 Leva (42.), 2:1 Filges (56.), 2:2 Böttler (69.) - Bes. Vork.: Läpple (OSC) hält FE von Kohnke (68.)

SR: Reuben (Kelsterbach) - Z: 100

VfB Oberndorf - 1. FC Langen 2:2 (0:2). Die weite Anreise in den Spessart schien sich für Langen zu lohnen, denn die Gäste machten in der ersten Hälfte ein richtig gutes Spiel. In der 29. Minute nutzte Fabio Mola einen Abstimmungsfehler in der VfB-Abwehr zum 0:1 aus. Kaan Arat legte in der 42. Minute per Kopf nach. Mit dem 0:2-Pausenrückstand war Oberndorf noch gut bedient. Torwart Mitja Hofacker vereitelte weitere gute Chancen des FCL. Nach der Pause dann ein komplett anderes Bild. Spätestens nach dem 1:2 durch Almir Muminovic (55.) war der VfB am Drücker. In der 74. Minute glich Tim Lingenfelder für die Hausherren aus. Am Ende war das Remis gerecht. „Langen war in der ersten Halbzeit klar besser, wir dafür in der zweiten“, meinte Oberndorfs Sprecher Manuel Sachs.

Langen: Joninetz - Mike Werner, Max Werner (66. Wolfarth), Khan, Arat, Boskovic, Siringül (80. Hesse), Ahmadi, Mola, Ries (90.+3 Frank), Deuker

Tore: 0:1 Mola (29.), 0:2 Arat (42.), 1:2 Muminovic (55.), 2:2 T. Lingenfelder (74.)

SR: Weber (Oberkalbach) - Z: 180

1. FC Erlensee II - DJK SV Sparta Bürgel 2:1 (1:0). Spiele des 1. FC Erlensee sind in den vergangenen Wochen selten etwas für schwache Nerven. Gegen DJK Sparta Bürgel sorgte Kapitän Philipp Müller mit seinem 2:1-Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit für Glücksgefühle am Fliegerhorst. Die gastgebende Truppe von Trainer Tim Mulfinger war von Beginn an dominant und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Eine davon verwertete Sören Reich zum 1:0 (10.). Mitte der ersten Hälfte schnupperten die Gäste am Ausgleich, Deyan Gligoriv (18.), Marvin Heublein (19.) und Luca Wenzel (23.) ließen aber gute Möglichkeiten aus. Deutlich mehr Chancen erarbeiteten sich jedoch die Hausherren, die auf heimischem Kunstrasen klar den Ton angaben. „Wir haben das Spiel bestimmt, mussten aber immer auf die individuelle Klasse des Gegners achten“, berichtete FCE-Teammanager Almir Bekirov von einem spannenden Spiel. Nach dem Ausgleich durch Arsen Kryvobedryi hätte die Partie auch vollständig zu Gunsten der Offenbacher kippen können. Letztendlich hatten die Erlenseer das bessere und glücklichere Ende für sich. Unverdient, so Bekirov, sei der spät zustande gekommene Sieg jedoch keinesfalls gewesen. „Wir hatten vorher zwei Riesenchancen und kassieren dann noch solch ein dummes Tor“, ärgerte sich Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel.

Bürgel: Milosevic - Höhn, Klaussner, Miehm, Heublein, Kryvobedryi, Haznadar, Hadzic, Gligorov, Wenzel (80. Noori), Braus

Tore: 1:0 Reich (10.), 1:1 Kryvobedryi (55.), 2:1 Müller (90.+3)

SR: Can (Frankfurt) - Zuschauer: 50

Von Frank Schneider