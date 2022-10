Dietesheim gewinnt bei der TSG Neu-Isenburg, der OFC II in Egelsbach

Nur selten kommt die Susgo gefährlich vor das Tor des VfB. Hier stört der Offenbacher Arben Rushiti (Mitte) den Offenthaler Karl Luis Kuehlewind. Links Susgo-Spieler Marc Boszeyovski. © postl

Die Spvgg. Dietesheim und das zweite Team von Kickers Offenbach haben in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach ihre Auswärtshürden in Neu-Isenburg und Egelsbach übersprungen, verteidigten die Plätze eins und zwei in der Tabelle Boden gut gemacht haben der VfB Offenbach und die KV Mühlheim. Die Offenbacher gewannen das Verfolgerduell bei der Susgo Offenthal mit 4:0, Mühlheim setzte sich mit 5:2 gegen den FC Germania Bieber durch.

TSG Neu-Isenburg - Spvgg. Dietesheim 2:4 (2:2). Rafael Mitsopoulos erzielte drei Treffer für den Tabellenführer und wurde zum Matchwinner. „Ein unverdienter Sieg“, meinte Neu-Isenburgs Trainer Murat Kilinc. „Wir waren in der ersten Hälfte die bessere Elf und haben den frühen Rückstand mit zwei Toren gedreht.“ Kilinc haderte mit dem Strafstoß in der Nachspielzeit, der zu Dietesheims Ausgleich führte. Einen Fehler der TSG bei einem Einwurf nutzte Dietesheim clever aus, zudem trafen die Gäste noch zum 4:2 in der Nachspielzeit. „Wir hatten einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt“, meinte Murat Kilinc.

TSG Neu-Isenburg: Beck; Koeth, Lipka, Martinez Rosique, Adrovic, Titsch Rivero, Giaggeri, Karasu, Cavic, Sales, Stoytchev (Varga, Berhane, Salha)

Spvgg. Dietesheim: Madsen; Sondergeld, Goncalves Novais, Manav, R. Mitsopoulos, Röhl, Derguti, Naziyok, J. Mitzsopoulos, Büschel, Asamoah (Reichl, Tsantidis)

Tore: 0:1 R. Mitsopoulos (17.), 1:1 Sales (26.), 2:1 Martinez Rosique (36./FE), 2:2 R. Mitsopoulos (45.+3), 2:3 Naziyok (61.), 2:4 R. Mitsopoulos (90.+5)

SG Egelsbach - Kickers Offenbach II 1:3 (1:1). Am Ende hatte Kickers Offenbach verdient die Nase vorne. „Wir haben früh den Respekt vor dem Gegner abgelegt und waren im ersten Abschnitt sogar die bessere Mannschaft“, meinte Egelsbachs Trainer Thomas Brandeis. „Leider haben wir nach unserer Führung früh den Ausgleich kassiert.“ Im zweiten Durchgang wurden die Gäste stärker und verdienten sich den Erfolg. „Man hat gesehen, dass der OFC deutlich mehr trainiert, mehr Qualität besitzt. Aber meine Jungs haben eine starke Leistung gezeigt, auf der wir in den nächsten Spielen weiter aufbauen können.“

SG Egelsbach: Schirmund; Imhof, Rösner, Dujmovic, Pischulti, Herchenhahn, Rühl, Mossavi, Filius, Ehrt, Abbo (Förster, Schmiedler, Bajrami)

Kickers Offenbach II: Jonetzko; Erdem, Kurbegovic, Aslani, Dogansoy, Karakus, Balic, Amarzih, Abdou Hamdou, Zeyrek, Savas (Soytoprak, Veh, Bagdadi)

Tore: 1:0 Mossavi (1.), 1:1 Amazirh (15.), 1:2 Balic (54.), 1:3 Veh (88.)

Susgo Offenthal - VfB Offenbach 0:4 (0:1). In der ersten Hälfte hielten die stark ersatzgeschwächten Gastgeber noch mit. „Ich war froh, elf Leute zusammen bekommen zu haben“, meinte Susgo-Trainer Christoph Breuckmann. „16 Absagen, teils Langzeitverletzte, teils Coronafälle, teils andere Krankheiten, können wir nicht ersetzen.“ Breuckmann war mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft auf dem Platz zufrieden. „Wir haben die Begegnung lange Zeit ausgeglichen gestaltet.“

Susgo Offenthal: Rapp; Drengwitz, Reinarz, Pentz, Kuehlewind, Grieser, Bozseyovski, Pompizzi, Wertge, Schüler, Desch (Schröder, Fertr, Chojnovska)

VfB Offenbach: Myumyunov; Zormpalas, Bolun, Oegretmen, Lang, Gumus, Martorelli, Wehner, Arama, Rushiti, Rivieccio (Gulzar, Mirizzi, Barak)

Tore: Martorelli, Bolun (2), Rushiti

KV Mühlheim - FC Germania Bieber 5:2 (1:1). In der Pause wurde es in der Mühlheimer Kabine laut. „Ich war mit der Leistung des Teams nicht einverstanden, es war eine ganz schwache erste Hälfte, in der wir Glück hatten, noch den Ausgleich erzielt zu haben“, sagte Mühlheims Trainer Luca Raponi. Die Worte erreichten die Mannschaft. „Nach der Pause haben wir Ball und Gegner laufen lassen, sehr gut gespielt und die Begegnung auch verdient zu unseren Gunsten entschieden“, so Raponi weiter.

KV Mühlheim: Gargiulo; Michalke, Serra, Di Maria, Scheel, Di Natale, Piarulli, Chaudhry, Lewandowski, Schuschkleb, Kurt

FC Germania Bieber: Peter; Mothes, Haddadi Shari, Abardah, Petryszyn, Boulafa, Schnelle, El Barkani, Ünal, Seidel, Richter

FC Dietzenbach - SG Wiking Offenbach 0:4 (0:2). Die Stammspieler Rames Dallal und Özer Bozkurt fehlten dem FCD aufgrund ihrer Sperren. „Wir hatten zu viele Ausfälle, haben auch sonst ein schwaches Spiel gezeigt“, sagte Werner Marquardt vom Spielausschuss. „Zudem war Stürmer Roland Pauna in der vergangenen Woche krank und konnte keine Akzente setzen.“ Marquardt sprach davon, dass gestern kein Sieg möglich war. „Die SG Wiking hat sich den Erfolg verdient.“

FC Dietzenbach: Ahmidouch; Senel, Moscarelli, Mokhlis, Hoebel, Weiland, V.Saroyan Grigoryan, Ljubicic, M. Saroyan Grigoryan, Parlov, Pauna (Alkaya, Aygir, Kelmendi)

SG Wiking Offenbach: Stegmann; Mensah, Martel, Boskovic, Vucur, Patrikis, Dramac, Gebreyohannes, Di Vittoria, Pereira, Piperis (Yigit, Mahyou, Useini)

Tore: Patrikis, Martel, Vucur (FE), Mahyou

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II - TSV Heusenstamm 2:2 (1:2). „Wir haben viel investiert und waren auch die bessere Mannschaft“, analysierte Neu-Isenburgs Trainer Julian Gulin, „aber Heusenstamm war das gefährlichere Team, hatte die besseren Chancen, so dass das Remis in Ordnung geht.“ Lars Herkner traf zweimal für die Neu-Isenburger, glich damit zweimal eine Führung der TSV aus.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Reitbauer, L. Gulin, Herkner, Krahn, Hohn, Reinwarth, Freund, Menge, Simonelli, Kunth (Rinke, Heinrich, Meuter)

TSV Heusenstamm: Confalonieri; Kirsch, Tatar, T. Rauch, Düzgüner, P. Schaub, Atabaie, Hoch, Försch, Fröhlich, Dahmer (Becker, N. Schaub, Noor)

Tore: 0:1 Düzgüner (8.), 1:1 Herkner (28.), 1:2 Dahmer (41.), 2:2 Herkner (63./FE)

FC Offenthal - TSV Lämmerspiel 1:6 (1:1). Mit drei schnellen Toren nach der Pause entschieden die Gäste die Begegnung für sich. Tobias Hilberger erzielte insgesamt vier Treffer. „In der ersten Halbzeit war die Begegnung noch ausgeglichen“, sagte Lämmerspiels Trainer Pedro Rufino, der in der Pause einige Worte an sein Team richtete. „Wir haben uns gesteigert, nach der Pause haben nur noch wir gespielt und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ rjr

FC Offenthal: Schulz; Schneidmüller, Klein, Benzler, Nguyen, Adamopoulos, Schneider, Düsünceli, Handke, M. Lehr, Almokdad (Brecht, Meixner)

TSV Lämmerspiel: Schmidt; Kindler, Schmitt, Bormann, Ertugrul, Schwan, Rufino, M. Schaub, Hilberger, Heint, A. Schaub (Beez, Reinhard, Atif)

Tore: 0:1 Heinz (28.), 1:1 Schneidmüller (32.), 1:2, 1:3 Hilberger (48., 50.), 1:4 Heinz (54.), 1:5, 1:6 Hilberger (81., 84.)