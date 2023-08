Bei 03ern gehen die Köpfe runter

Unter den kritischen Blicken der Bad Homburger Ersatzspieler. Rodgaus Dario Bravic (blaues Trikot) im Duell mit Gäste-Kapitän Ersan Rovcanin. Die SKG verlor deutlich mit 0:4. © eyßen

In der Fußball-Verbandsliga Süd gab es für die vier Mannschaften aus der Region, die am Wochenende im Einsatz waren, ausschließlich Niederlagen. Am nächsten an einem Erfolgserlebnis war der 1. FC Germania Ober-Roden, der beim Spitzenreiter Unter-Flockenbach mit 2:1 führte, sich dann aber noch mit 2:4 geschlagen geben musste. Deutlich fielen die Niederlagen der TS Ober-Roden (0:6 in Fehlheim), der Spvgg. 03 Neu-Isenburg (2:6 bei RW Frankfurt) und der SKG Rodgau (0:4 gegen Bad Homburg) aus.

SV Unter-Flockenbach - Germania Ober-Roden 4:2 (1:2). Unter-Flockenbach ging zwar bereits in der elften Minute in Führung, durch einen Doppelschlag von Colin Falk (19., 22.) drehte Ober-Roden aber zunächst das Spiel. Es war der erste Rückstand der Unter-Flockenbacher in dieser Saison. „Wir haben mit viel Herz verteidigt. Der Gegner hat enormen Druck gemacht, wir haben sie aber ausgekontert“, berichtete Germania-Trainer Fabian Bäcker, dessen Team beim Spitzenreiter sogar Chancen zum 3:1 hatte. Sowohl in der ersten Hälfte als auch nach der Pause verpasste die Germania den dritten Treffer, Colin Falk und Marc Züge hatten gute Chancen. „Außerdem gab es auch noch ein paar gefährliche Standards“, so Bäcker. In der 66. Minute glich Unter-Flockenbach aus, in der Schlussphase entschieden die Gastgeber das Spiel dann zu ihren Gunsten. „Positiv war, dass wir gegen einen sehr starken Gegner nur wenig zugelassen haben. Wenn man gegen so ein Team die Chance zum 3:1 hat, muss man sie aber auch nutzen“, sagte der Germania-Trainer.

Germania Ober-Roden: Czaronek - Neuendorf, Emir, Ries (88. Hendel), Christophori-Como, Günther (88. Geyer), Falk (76. Czerwinski), Letellier, Dapp (78. Firat), Bidou (88. Kapoor), Züge

Tore: 1:0 Hebling (11.), 1:1, 1:2 Falk (19., 22.), 2:2 Graidia (66.), 3:2 Graidia (85.), 4:2 Heckhoff (87.)

VfR Fehlheim - TS Ober-Roden 6:0 (2:0). In der ersten Hälfte sei die Leistung seines Teams noch in Ordnung gewesen, berichtete Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann. Die TS geriet allerdings durch einen haltbaren Freistoßtreffer bereits in der 13. Minute in Rückstand, die Freistoßentscheidung war umstritten. In der 25. Minute ließen die noch ungeschlagenen Fehlheimer ihr zweites Tor folgen. Ober-Roden blieb trotz Chancen von Manuel Profumo und Sevket Yildirim ohne Treffer. Zur Pause sei ein Unentschieden durchaus drin gewesen, „Wir waren allerdings hinten und vorne nicht zwingend genug“, sagte Neumann, der neben zahlreichen weiteren Ausfällen krankheitsbedingt auch noch auf Lewin Blahut verzichten musste. Die zweite Hälfte sei von seinem Team dann schwach gewesen, berichtete Neumann. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, sind ins offene Messer gelaufen. Fehlheim hat seine Kontersituationen super ausgespielt.“

TS Ober-Roden: Schwaar - Bleibdrey, M. Profumo, L. Schierenberg (84. P. Schierenberg), T. Yildirim, Koser (84. Kaya), Schultheis, Zerfass (65. Mustafa), S. Yildirim, Klingenmeier (71. El Mard), Heidenreich (84. Keck)

Tore: 1:0 Reimund (13.), 2:0 Percy (25.), 3:0 Percy (67.), 4:0 Reimund (69.), 5:0 Schuchmann (89.), 6:0 Knaup (90.)

Rot-Weiss Frankfurt - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 6:2 (1:1). Es ging ganz gut los für die Neu-Isenburger: Nach einer halben Stunde brachte Noel-Christopher Below die Gäste im Anschluss an einen Eckball in Führung. „Bis dahin war das Spiel relativ ausgeglichen. Die Führung hat uns leider nicht die nötige Sicherheit gegeben“, berichtete Neu-Isenburgs Co-Trainer Martin Reyschmidt. Nach einem Foul von Mario Lopez im Strafraum glich Rot-Weiss in der 39. Minute aus. Acht Minuten nach Wiederanpfiff kam Frankfurt nach einem Eckball zum 2:1. „Da haben wir geschlafen“, ärgerte sich Reyschmidt. Auch dem dritten und vierten Gegentor seien unnötige Ballverluste vorausgegangen. „Dann gingen die Köpfe richtig runter. Wir hatten dieses Mal fünf, sechs Totalausfälle. Das geht nicht in dieser Liga“, ärgerte sich Reyschmidt.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Rubic, Persch, Barry (80. Hochstein), Mägerlein (67. Hadzic), Lopez Palomino (75. Kunth), Trbojevic (75. Trbojevic), Trucic (64. Castiglione), Renner, Below, Uchida

Tore: 0:1 Below (29.), 1:1 Güser (39./FE), 2:1 Tamba (53.), 3:1 Aso (64.), 4:1 Akgöz (68.), 5:1 Akgöz (77.), 5:2 Castiglione (79.)

SKG Rodgau - DJK Sportfreunde Bad Homburg 0:4 (0:1). „Der Gegner war erwartungsgemäß sehr stark“, sagte SKG-Trainer Rachid Karroua zum ambitionierten Aufsteiger. „Wir haben das defensiv aber zunächst ganz gut gemacht. Nach einer halben Stunde haben wir aber den Ball im Zentrum verloren, das nutzten die Bad Homburger zur Führung.“ Nach einer Stunde folgte der zweite Treffer der Gäste. Die größte Möglichkeit zum 1:2 hatte Emre Bulut, in den Schlussminuten ließen die weiter ungeschlagenen Bad Homburger zwei weitere Tore folgen. „Der Sieg von Bad Homburg geht in Ordnung. Die gehören allerdings nicht zu den Gegnern, gegen die wir unbedingt Punkte holen müssen“, so Karroua zu den favorisierten Gästen.

SKG Rodgau: Köseoglu - Behlil, Bulut, Kayaci, Bravic (66. Haddoudi), Nejeoui Flores, Abardah, Pasic, Gözcü (79. Deniz), Hulaj (85. Hibiya), Juric

Tore: 0:1 Crnomut (32.), 0:2 Borzellino (60.), 0:3 Crnomut (89.), 0:4 Pedace (90.) ey