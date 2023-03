Bei SG Wiking beginnt schon das Casting

Von: Lars Herd

Klare Favoritinnen sind Albesa Krasnici (Mitte) und Nadine Börner (rechts) im Stadtderby mit der SG Wiking gegen Kickers Offenbach II (links Leonie Pach). © scheiber

Erster Spieltag nach der Winterpause und gleich ein Derby: So starten die Fußballerinnen von Kickers Offenbach II und der SG Wiking Offenbach am Samstag (16 Uhr) ins neue Jahr.

Offenbach – Die Ausgangslagen sind vor diesem Derby extrem unterschiedlich. Während die Gastgeberinnen mit fünf Punkten aus zehn Spielen als Neunter mitten im Abstiegskampf stecken, belegt die SG Wiking mit 18 Zählern Rang drei – allerdings ohne große Chancen nach oben oder Sorgen nach unten.

Mit der Vorbereitung sind beide Trainer zufrieden, die Beteiligung war bei beiden gut. „Uns hat Fastnacht ein bisschen zurückgeworfen“, sagt OFC-Trainer Alexander Zenker, „aber das ist schon in Ordnung.“ Schließlich habe seine Mannschaft bis dahin und auch danach wieder gut gearbeitet. Auch Wiking-Trainer Patrick Scheiber hatte nichts zu meckern. „Es waren immer 14, 15, 16 Spielerinnen da und auch für Samstag sieht es gut aus.“ Mit seiner schlagkräftigen Truppe strebt er – wie schon beim 3:1 im Hinspiel am letzten Spieltag vor der Winterpause – einen Dreier an.

OFC setzt in der Regionalliga auf Kampf und Leidenschaft in Calden Kampf und Leidenschaft sind die Grundtugenden, die Trainer Johannes Munkelt am Sonntag (14 Uhr) von seiner Mannschaft erwartet. Denn dann sind die Fußballerinnen von Kickers Offenbach beim TSV Jahn Calden zu Gast. „Dort werden 90 Minuten lang unsere kämpferischen Fähigkeiten gefragt sein“, warnt Munkelt. Seinem Team komme es entgegen, dass schon die erste Hälfte beim 1:0-Sieg gegen den 1. FFC Hof am vergangenen Wochenende sehr umkämpft war. „Daher sind wir im richtigen Modus für das Spiel und werden versuchen, unseren Plan über die Physis durchzudrücken.“ Derzeit trennen die Kickers-Frauen und den TSV Jahn Calden vier Punkte, allerdings hat Calden ein Spiel weniger absolviert. Das Hinspiel vor knapp einem halben Jahr gewann der OFC mit 3:1. lahe

Dem will die zweite Mannschaft der Kickers-Frauen etwas entgegensetzen, „uns gut verkaufen und etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Zenker. Sprich: Mindestens einen Punkt. Und der würde im Abstiegskampf schon weiterhelfen. Dazu müsste Zenkers Mannschaft ihre Leistung aber einmal über die vollen 90 Minuten auf den Platz bringen. Das ist ihr in der Hinrunde nicht immer gelungen. „Wir tun uns noch etwas schwer in der neuen Liga“, sagt Zenker. Dennoch ist er überzeugt, dass sein Team auch das hinbekommen kann. „Fußballspielen können wir schließlich.“

Das können aber auch die Frauen der SG Wiking. Sportlich geht es für sie um nicht mehr viel. Auch deshalb möchte Trainer Patrick Scheiber die Rückrunde bereits jetzt als eine Art Casting für die nächste Saison nutzen. „Im nächsten halben Jahr können sich alle für die neue Saison empfehlen“, erklärt er, „um zu zeigen, wer den nächsten Schritt gehen will.“ Bedeutet: oben angreifen. Mit dabei sind auch Jacqueline Cimen und Nele Diehl, die in der Winterpause von der Kickers-Reserve zur SG Wiking gewechselt sind. Wichtig ist Scheiber beim „Casting“ nicht nur die fußballerische Klasse, sondern es geht ihm viel mehr um Ehrgeiz, Teamfähigkeit und Einsatz.

Diese Eigenschaften möchten am Samstag auch die Kickers-Frauen auf den Rasen bringen, um die SG Wiking zu ärgern und zu punkten. „Die Mädels sind hochmotiviert“, stellt der Trainer klar. Das Allerwichtigste dabei: „Dass wir alles reinhauen“, betont Zenker. „Dann können wir zufrieden sein – egal, wie es ausgeht.“ lahe

Frauenfußball am Wochenende:

Frauen Regionalliga Süd

TSV Jahn Calden - K. Offenbach So., 14:00

Frauen Hessenliga

SV Gläserzell - FC Mittelbuchen Sa., 15:30

Frauen Verbandsliga Süd

SG Egelsbach - Bornheim/GW Sa., 17:00

Frauen GRL Frankfurt

K. Offenbach II - SG Wiking Of.. Sa., 16:00

SV Zellhausen - Phönix Düdelsheim Sa., 17:00

Frauen GRL Darmstadt

1. FC Langen - V. Kleestadt Sa., 17:00