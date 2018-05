Offenbach - Mit dem 5:0-Sieg bei der TSV Heusenstamm machte die TSG Mainflingen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 2 perfekt.

Teutonia Hausen spielt nur noch einmal, die KV Mühlheim kann noch nach Punkten gleichziehen, hat aber den direkten Vergleich gegen die TSG verloren. Am Tabellenende kämpfte sich Croatia Obertshausen bis auf einen Zähler an den spielfreien FC Alemannia Klein-Auheim auf dem Abstiegsrelegationsplatz heran. Kickers Obertshausen II steht nach dem 1:1 gegen die TSV Lämmerspiel als erster Absteiger fest.

TSV Heusenstamm – TSG Mainflingen 0:5 (0:1). „Das war eine einseitige Partie, wir hatten nur eine Torchance. Die beste Mannschaft der Liga steigt verdient auf“, sagte TSV-Sprecher Andreas Kahl. Heusenstamms Torwart Patrick Schlaud verhinderte mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage.

TSV Heusenstamm: Schlaud; Günzel, Götz, Knirsch, Düzgüner, M. Agnello, Lazar, Korb, Cattolico, Vincenzo, Schmittinger (Resch)

TSG Mainflingen: Bartke; N. Drinhaus, Bernard, Hagelauer, Vohl, El Assraoui, Frumento, Schwarzkopf, Tasgin, Metzger, Korodowov (H. Drinhaus. März, Bahaddou)

Tore: 0:1 Korodowov (33.), 0:2 El Assraoui (47.), 0:3 März (65.), 0:4 Tasgin (67.), 0:5 El Assraoui (74.) - Gelb-Rote Karte: Agnello (73./Heusenstamm)

Teutonia Hausen - Espanol Offenbach 12:0 (6:0). Die Spanier handelten sich gleich zu Beginn zwei Gelbe Karten ein, agierten nicht so diszipliniert wie die Hausherren. „Wir haben unsere Chancen gut herausgespielt“, zeigte sich Teutonia-Trainer Maik Henrich zufrieden.

Teutonia Hausen: Sagman; Jung, Neuder, Scheiner, D. Blahut, Düsgün, Teich, A. Mandel, S. Mandel, Lorenzo Sanchez, Fischer (Beqiraj, Ciesielski, Schlesinger)

Espanol Offenbach: Berto; Temizsoy, Caravaca, El Krafli, Ganss, Gündüz, Martin, Iglesias, Ülker, Badzura, Pericacho (Friedrich, de Sousa, Fernandez)

Tore: 1:0 Teich (9.), 2:0 Blahut (19.), 3:0, 4:0 Düsgün (32., 33.), 5:0 Jung (36.), 6:0 Düsgün (38.), 7:0 Blahut (49./FE), 8:0 Fischer (53.), 9:0 Düsgün (66.), 10:0 Neuder (76.), 11:0 Schlesinger (79.), 12:0 Blahut (82.) - Rote Karte: El Krafli (56./Offenbach, Unsportlichkeit) - Gelb-Rote Karte: Temizsoy (72./Offenbach)

Kickers Viktoria Mühlheim – Spvgg. Hainstadt 4:1 (3:0). Nach der sicheren 3:0-Pausenführung „haben wir in der zweiten Hälfte nachgelassen, da hat Hainstadt einigen Druck erzeugt“, sagte Mühlheims Spielertrainer Domenico Di Rosa. Die Gäste verkürzten auf 3:1, mit dem 4:1 durch Mario Nocerino I sorgte die Kickers Viktoria aber für klare Verhältnisse und fuhr anschließend den verdienten Sieg sicher nach Hause. Pech hatte allerdings KSV-Torwart Alban Fetiqi, der mit einer Knieverletzung ausgewechselt wurde.

Kickers Viktoria Mühlheim: Fetiqi; Strack, Chaudry, Michalke, Beer, Okoro, Mario Nocerino I, Ercole, D. Di Rosa, Capalbo, Selmanovic (Gargiulo, G. Di Rosa, Mario Nocerino II)

Spvgg. Hainstadt: Bräutigam; Weiss, Beck, Schmidt, Kloss, Di Falco, Griehl, Yavus, Mailahn, Bayram, Reitz

Tore für Mühlheim: D. Di Rosa, Selmanovic, Okoro, Mario Nocerino I

SV Zellhausen – Sportfreunde Seligenstadt II 1:1 (0:1). „Wir haben schwach gespielt und vorne die Hütte nicht getroffen“, sagte SVZ-Sprecher Jens Leonhardt. Zellhausen hatte nur leichte Vorteile, Seligenstadt erkämpfte sich einen Punktgewinn.

SV Zellhausen: Theuerkauf; Rückert, Winkler, Schließmann, Nietzschmann, Ackermann, Kaiser, Mailänder, Klann, Simon, Köppler (Gerfelder, Müller, Junker)

Sportfreunde Seligenstadt II: Diel; Schüßler, Menzer, Schleiss, Rickert, Glaser, Beck, Tauber, Hoffmann, Kaden, Alban (Firnges, Yusuf)

Tore: 0:1 Kaden (17.), 1:1 Nietzschmann (52.) - Gelb-Rote Karte: Mailänder (50./Zellhausen)

SG Hainhausen – TV Hausen 4:2 (2:0). Hainhausen trat mit dem letzten Aufgebot an, legte bis zur 50. Minute aber dennoch eine vorentscheidende 3:0-Führung vor. Toni Llorente machte mit seinem zweiten Treffer nach 78 Minuten alles klar.

SG Hainhausen: Graf; Schmidt, Brößner, Kafka, Noori, Dörfler, Dursun, Lern, Llorente, Demel, Laun (Langer)

TV Hausen: Fach; Picard, Zoll, Krammig, Bekr, Kreim, Lopsang, Weitzel, Lösch, Mafuefue, Steinbrecher (Dahlke, Janus, Menekse)

Tore: 1:0 Noori (28.), 2:0 Dursun (16.), 3:0 Llorente (50.), 3:1 Lopsang (73.), 4:1 Llorente (78.), 4:2 Steinbrecher (90.+2)

TuS Froschhausen – Spvgg. Dietesheim II 4:1 (3:0). Nach der deutlichen Pausenführung sorgte Froschhausens Oliver Walter nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung. Für die tapferen Dietesheimer reichte es nur noch zum Ehrentreffer.

TuS Froschhausen: Arndt; Spitznagel, Bergmann, Colucci, Scherer, Wolf, Hansen, Walter, Heyny, Lemens, Gerheim (Macana, Schönherr, Hark)

Spvgg. Dietesheim II: Kimmel; Bergmann, Zimmermann, Freudenberg, Do. Tanfal, De. Tanfal, Zajac, Lee, Loy, Crnaric, El Jazouli

Tore: 1:0 Wolf (17.), 2:0, 3:0 Hansen (31., 40.), 4:0 Walter (48.), 4:1 Lee (60.)

Kickers Obertshausen II – TSV Lämmerspiel 1:1 (1:0). „Wir sind selbst schuld, hätten gewinnen müssen. Wir haben es nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen und förmlich um den Ausgleich gebettelt“, sagte Kickers-Trainer Frank Läpple.

Kickers Obertshausen II: Drabsch; Schulz, Schulze, Kaiser, Matijasevic, Skeva, Lucente, Kupresak, Yildiz, Petryszyn, Fröhlich (Yüce)

TSV Lämmerspiel: Weismantel; Roth, Mi. Bormann, Martinko, Schlageter, Schwan, Wenzel, Franz, Picard, Dieter, Schräpel (Batt, Nischalke)

Tore: 1:0 Petryszyn (41.), 1:1 Batt (86.) - Rote Karte: Petryszyn (90.+5/Obertshausen, SR-Beleidigung) - Gelb-Rote Karte: Wenzel (72.), Schlageter (87./beide Lämmerspiel)

Croatia Obertshausen – JSK Rodgau II 3:1 (0:1). „Wir hatten bereits in der ersten Hälfte einige gute Chancen“, sagte Croatia-Sprecher Milan Podnar. Die blieben allerdings ungenutzt, so dass die Jügesheimer durch Torjäger Amien Al Abed in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel aber wendete Obertshausen noch das Blatt.

Croatia Obertshausen: Majetic; Bucifal, Doksa, Horvat, Zekic, Zoulas, F. Kovacevic, Bosnjak, Tokic, A, Kovacevic, Valencic (Bulut, Ortac)

JSK Rodgau II: Rode; Basldella, Hantjaras, Romero Caramat, Schäfer, Oluk, Al Abed, Kara, Engelmohr, Müller, Stricker (Filips, Imgram)

Tore: 0:1 Al Abed (38./FE), 1:1 Bosnjak (47.), 2:1 Tokic (70.), 3:1 A. Kovacevic (90.+3) J leo