Germania Bieber schaut nur nach hinten

Offenbach - Nur mit einem Sieg gegen Gemaa Tempelsee im vorgezogenen Spiel der Fußball-Kreisliga A Offenbach Ost (Do. , 19 Uhr) kann der FC Germania Bieber die Meisterschaft der SG Nieder-Roden um drei Tage verschieben.

„Wir wollen drei Punkte holen und unseren Vorsprung gegenüber der Teutonia behaupten“, blickt Biebers Sprecher Jürgen Pülm gar nicht erst zur 17 Zähler besser platzierten SG, sondern nur zu den vier Punkten schlechteren Hausenern. Nieder-Rodens Sprecher Patrick Ott wäre ein Ausrutscher der Bieberer gar nicht mal so recht: „Wir wollen gar nicht auf dem Sofa Meister werden, sondern den notwendigen Sieg selbst holen.“ Einige Spieler seien zwar zuletzt in Zellhausen gewesen und hätten dort den Bieberer Sieg miterlebt, „am Donnerstag haben wir selbst Training, da wird sicher keiner von uns in Bieber sein“, meint Ott.

Bilder: Bieber siegt im Verfolger-Duell Zur Fotostrecke

Kreisliga B Offenbach West

Den Relegationsplatz verlassen möchte im vorgezogenen Punktspiel (Do., 19.30 Uhr) die zweite Mannschaft der TSV Heusenstamm. Sie tritt bei der SSG Gravenbruch an, die zuletzt personelle Probleme hatte und bei der SG Wiking II mit 1:7 unterlag. (rjr)

Rubriklistenbild: © dpa