Hanau – Auch einen Tag nach dem Neujahrscup des FC Rot-Weiß Großauheim glätteten sich die Wogen nur langsam. VON FRANK SCHNEIDER

Der Ausschluss des TSV 1860 Hanau vom Hallenfußball-Turnier nach einem Spielabbruch wegen eines vermeintlichen Angriffs auf einen jungen Schiedsrichter sorgt für Diskussionsstoff.

Der Turniersieg des Kreisoberligisten FC Hanau 93 II, der nach dem 2:2 im Endspiel gegen Gastgeber Rot-Weiß Großauheim das Neumeterschießen gewann und nicht wie versehentlich falsch übermittelt verlor, geriet angesichts der unrühmlichen Vorfälle zur Nebensache. Der Spielabbruch in der Partie zwischen Rot-Weiß und dem TSV 1860 Hanau zog der Veranstaltung den Stecker.

Doch was hat die Vorfälle ausgelöst? Eigentlich war das letzte Gruppenspiel zwischen den Rot-Weißen und dem TSV 1860 sportlich bedeutungslos. Beide hatten schon genug Punkte für den Halbfinaleinzug gesammelt, zudem war klar, dass die Hanauer das Masters-Ticket lösen. Ein hartes Einsteigen, Beleidigungen und Schubsereien ließen das Spiel trotzdem aus dem Ruder laufen. Nach vier Zeitstrafen zückte der 16-jährige Schiedsrichter gegen einen Spieler des TSV die Rote Karte. Danach kam es zur Rudelbildung.

Den Vorwurf, er habe den Schiedsrichter an den Arm gepackt, um den Feldverweis zu verhindern, weist 1860-Coach Hakim Kaya von sich: „Ich bin zwar als Trainer explosiv wie Jürgen Klopp, doch ich habe in meinem Leben noch nie Gewalt angewendet, bin noch nie handgreiflich geworden - weder im Privaten noch im Sport. Ich habe drei Kinder und führe eine Bäckerei, Probleme versuche ich immer mit Worten zu lösen.“ Beschwichtigend hätte er sich, so Kaya, zwischen seine Spieler und den Schiedsrichter gestellt, um weitere Eskalationen und Feldverweise zu verhindern. Dabei habe er mit seinem rechten Arm seine Spieler ferngehalten und den linken Arm gegen den Schiedsrichter gelehnt. „Der junge Mann hat geweint und gezittert und ist plötzlich zusammengebrochen - aber sicherlich nicht durch einen Schlag von mir.“

Überhaupt kann der Trainer die Aufregung um seinen Verein und auch den Turnierausschluss nicht verstehen. „Niemand von uns hat jemanden geschlagen und wir werden jetzt in eine Ecke gedrängt. Wir haben ein super Turnier gespielt und werden jetzt um die Masters-Qualifikation gebracht“, ärgert sich Kaya. Nutznießer ist der VfB Großauheim, der nun beim Masters vertreten sein wird. Selbst die neun erzielten Treffer von Kerem Kaya seien von der Turnierleitung annulliert worden. Der TSV-Akteur wäre damit Torschützenkönig geworden. Der in der Halle anwesende Walter Heßler hat die Vorkommnisse nicht im Detail gesehen, bezieht aber klar Position. „1860 Hanau ist selbst schuld, ohne die Vorfälle hätte es keinen Ausschluss seitens der Turnierleitung gegeben und sie wären beim Masters dabei gewesen“, erklärt das Mitglied des Kreisfußballausschusses.

Nach Turnierende verliefen die Diskussionen kontrovers. „Einen Schlag hat es vermutlich nicht gegeben und der Schiedsrichter hätte die Rote Karte am besten nicht inmitten der Spielertraube zücken sollen“, räumt Heßler ein, ohne die Vorkommnisse kleinreden zu wollen. Womöglich drohen dem A-Liga-Dritten nun in einer Sportgerichtsverhandlung weitere Sanktionen, die bis hin zu einem Punktabzug in der Liga führen können.

„Es gibt genug Gewalt gegen Schiedsrichter. Es war einfach an der Zeit, ein Zeichen zu setzen, daher habe ich mich in Absprache mit der Turnierleitung für den Turnierausschuss entschieden. Und wenn nichts vorgefallen wäre, dann wäre es ja auch gar nicht soweit gekommen“, erklärt Klaus Bechtel, der Vorsitzende des FC Rot-Weiß Großauheim.

Der stellvertretende Kreisschiedsrichterobmann Philipp Götzl-Mamba zeigt sich geschockt, dass abermals ein Schiedsrichter unter überkochenden Emotionen leiden musste. Er sei herbeigerufen worden und habe den 16-Jährigen nach Hause gefahren und dort auch das Gespräch mit den Eltern geführt. „Sie schicken ihren Jungen auf ein Turnier und er kommt verstört nach Hause. Da ist es doch klar, dass sich die Begeisterung in Grenzen hält.“ Laut Götzl-Mamba ist zu befürchten, dass die Vereinigung abermals ein Schiedsrichter-Talent verliert, denn ob der junge Spielleiter seine Karriere überhaupt fortführen möchte, stehe in den Sternen. Hinsichtlich des Tathergangs hält sich Götzl-Mamba bedeckt: „Der Sonderbericht liegt noch nicht vor und ich möchte auch keineswegs der Sportgerichtsbarkeit vorweggreifen.“ Kein Verständnis hat der Großkrotzenburger, dass ein minderjähriger Schiedsrichter vor ausrastenden Sportlern fortgeschrittenen Alters überhaupt angegriffen wird. Mit der Entscheidung, das Spiel nach den Tumulten abzubrechen, habe der Referee alles richtig gemacht. „Die persönliche Unversehrtheit des Schiedsrichters muss immer an erster Stelle stehen“, untermauert Götzl-Mamba.