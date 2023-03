Braus beklagt leere Versprechungen bei DJK Sparta Bürgel

Von: Christian Düncher

Seine Treffer werden der DJK Sparta Bürgel kommende Saison fehlen: Torjäger Benjamin Braus (vorne, gegen Steinheims Anil Sen) verlässt den Verein, den er zum Aufstieg geschossen hat, nach der Runde. © scheiber

Aufsteiger DJK Sparta Bürgel spielt als Tabellenachter eigentlich eine gute Runde in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. In der Mannschaft rumort es aber offenbar. Trainer Bore Markovic verlässt den Verein zum Rundenende, Toptorjäger Benjamin Braus hat nun ebenfalls seinen Abschied verkündet.

Offenbach – Fußball steht bei ihm über allem. Sogar seine Hochzeit (vergangenen Freitag) sowie die geplanten Flitterwochen hatte Kult-Kicker Benjamin Braus so gewählt, dass er keine Partie verpasst. „Ich wollte am Sonntag unbedingt noch spielen“, sagt der Torjäger des Gruppenligisten DJK Sparta Bürgel. Das tat er auch und hatte mit drei Treffern großen Anteil am 5:3-Erfolg gegen den FC Bayern Alzenau II. Am Tag darauf wollte er eigentlich mit seiner Frau in den Kurz-Urlaub fliegen. Der Streik machte den Frischvermählten aber einen Strich durch die Rechnung. Also setzten sich „Benni“ und Chiara kurzerhand ins Auto und fuhren nach Prag, Wellness inklusive. „Wir sind seit knapp zehn Jahren zusammen, haben drei Kinder. Nun haben wir es endlich auch geschafft, zu heiraten“, scherzt der Offensivspieler.

Privat hat sich der 29-Jährige also gebunden, in sportlicher Hinsicht steht hingegen die Trennung zum Saisonende fest: Braus wird die Bürgeler, die er in der vergangenen Runde mit 52 Toren zum Titel in der Kreisoberliga Offenbach und damit zum erstmaligen Aufstieg in die Gruppenliga geballert hatte, nach Ablauf der Spielzeit verlassen und steht bereits für 2023/24 beim FSV Groß-Zimmern (A-Liga Dieburg) als Spielertrainer im Wort. Das hindert jedoch andere Gruppenligisten nicht daran, hartnäckig um den erfahrenen Angreifer zu buhlen.

Auch in Bürgel war Braus nach dem verkündeten Aus von Chefcoach Bore Markovic zum Rundenende als Spielertrainer gehandelt worden. „Der Verein hatte mir ein Angebot vorgelegt“, sagt er. „Ich habe zwei, drei Bedingungen gestellt, diese wurden jedoch nicht erfüllt.“ Es habe insgesamt sehr viele „leere Versprechungen“ gegeben. „Die Vereinsführung hat einiges falsch gemacht.“ Details will Braus nicht nennen. Es gibt aber seit Wochen Gerüchte über nicht eingehaltene (finanzielle) Zusagen an Spieler. Einige haben sich daher seit geraumer Zeit nicht mehr blicken lassen.

Braus bezeichnet die Situation als „relativ schwierig“ und die Trennung zum Saisonende als „schade“, denn es sei eine „schöne Zeit“ gewesen. „Wir schleppen uns von Spiel zu Spiel – mit denen, die noch da sind und für ihre eigene Ehre spielen.“ Am Donnerstag sei das erste Mal seit drei Wochen wieder trainiert worden. „Wir haben in der Hinrunde zum Glück ordentlich gepunktet“, sagt der Torjäger. „Der letzte Sieg gegen Bayern Alzenau II war auch wichtig. Wenn wir noch zwei Spiele gewinnen, sollte es reichen.“ Die nächste Möglichkeit bietet sich am Sonntag (16 Uhr) beim fünf Punkte schlechteren FC Erlensee II.

„Ich will immer gewinnen, egal, gegen wen“, stellt Braus klar. „Am Sonntag wird das aber nicht einfach. Das ist eine junge Mannschaft und es wird auf Kunstrasen gespielt. Wenn wir unsere Leistung bringen, sollten jedoch drei Punkte möglich sein. Eigentlich ist das sogar Pflicht.“

Bürgel steht mit 27 Punkten aus 25 Spielen (42:44 Tore) auf Platz acht. Für einen Aufsteiger ist das eigentlich eine gute Bilanz. „Es wäre allerdings mehr drin gewesen, wenn der Kader so zusammengeblieben und der Verein gut gearbeitet hätte. Wir stünden dann unter den Top Vier“, meint Braus, der mit seiner eigenen Leistung zufrieden ist: „Stürmer werden an Toren gemessen und ich habe reichlich gemacht.“ 29 Mal traf er bereits, ist damit zweitbester Schütze der Liga. 35 will er noch erreichen. Für 40 benötige man auch Glück, meint er: „Am Ende bin ich zufrieden, wenn wir nicht absteigen.“ Sportlich sollte das klappen. Tritt Bürgel jedoch (aus personellen Gründen) dreimal nicht an, hätte das den Zwangsabstieg zur Folge.

Gruppenliga Frankfurt-Ost

Nieder-Roden - Klein-Krotzenburg So., 15:00

Türk G. Hanau - SG Bruchköbel So., 15:30

VfB Oberndorf - 1. FC Langen So., 15:30

SV Bernbach - SV Ranstadt So., 15:30

OSC Rosenhöhe - SVG Steinheim So., 15:30

FC Gelnhausen - Großkrotzenburg So., 15:30

B. Alzenau II - SG Marköbel So., 15:30

FC Erlensee II - Sparta Bürgel So., 16:00

Obertshausen - SV Pars N.-Isenb. Mo., 19:30