Bürgeler Höhenflug hält an - 4:1 gegen Dörnigheim

GRUPPENLIGA FRANKFURT OST OSC Rosenhöhe gewinnt dank später Tore

+ © Scheiber Später Treffer als Dosenöffner: Rosenhöhe-Torjäger Christian Rüger (rechts) traf in der 73. Minute zum 1:0 gegen die SG Bruchköbel. © Scheiber

Die Fußball-Gruppenligisten sind gleich doppelt gefordert am verlängerten ersten Oktober-Wochenende: Ein Überblick über die Spiele am Samstag.

Offenbach – Der OSC Rosenhöhe bleibt in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost vorne. Mit einem 3:0-Erfolg gegen die SG Bruchköbel stockten die Offenbacher ihr Punktekonto auf 33 Zähler auf. Im Duell zweier Verfolger kanzelte Aufsteiger Sparta Bürgel Germania Dörnigheim 4:1 ab. Der SVG Steinheim kassierte gegen den VfB Oberndorf eine 1:3-Heimpleite und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Die Partie zwischen Türk Gücü Hanau und dem FC Gelnhausen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

SVG Steinheim - VfB Oberndorf 1:3 (0:2). Nach dem 4:0-Sieg gegen Schlusslicht SV Ranstadt setzte es für den SVG Steinheim wieder einen Rückschlag. Das Heimspiel gegen den VfB Oberndorf ging trotz der Rückkehr der beiden Offensiv-Asse Yves Böttler und Michael Kohnke mit 1:3 verloren. Gästestürmer Kai Helmchen eröffnete mit einem Schuss genau in den Winkel den Torreigen am Pfaffenbrunnen. „Danach hat sich Oberndorf hinten reingestellt und uns eiskalt ausgekontert“, berichtet SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Almir Muminovic machte mit einem Doppelpack alles klar, der Steinheimer Anschlusstreffer von Alexander Blocher hatte im Endeffekt nur noch statistischen Wert. „Es haben wieder fünf Stammkräfte gefehlt- So ändert sich leider für uns nichts“, schob Hartmann Frust.

Tore: 0:1 Helmchen (10.), 0:2 und 0:3 Muminovic (35./72.), 1:3 Blocher (78.)

Schiedsrichter: Czypull (Reichenbach)

OSC Rosenhöhe - SG Bruchköbel 3:0 (0:0). „Wer erst nach 65 Minuten gekommen ist, der hat außer dem schlechten Wetter eigentlich nichts verpasst“, meinte SGR-Sprecher Tim Kleinschmidt. Beide Teams leisteten sich viele Ungenauigkeiten, egalisierten sich aber gut im Mittelfeld. Der Treffer zum 1:0 durch Torjäger Christian Rüger war für den OSC der Dosenöffner. Vier Minuten später erhöhte der eingewechselte Atila Celik und das Spiel war entschieden. Den dritten Treffer für den Spitzenreiter erzielte Daniel Sachs kurz vor Schluss per Foulelfmeter. „Wir waren in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, doch nach dem 0:1 ist uns das Spiel weggebrochen“, meinte Bruchköbels Spielausschussmitglied Claus Schäfer.

Tore: 1:0 Rüger (73.), 2:0 Celik (77.), 3:0 Sachs (88./FE)

Sparta Bürgel - Germania Dörnigheim 4:1 (3:1). Der Höhenflug von Aufsteiger DJK Sparta Bürgel hält an. Gegen die offensivstarke Germania aus Dörnigheim gelang ein 4:1-Sieg. „Die Bedingungen waren für beiden Mannschaften schwer, doch wir nehmen die Punkte gerne mit“, meinte Bürgels Trainer Bore Markovic. Sein Team war besonders bei Standards sehr gefährlich und nach einem Doppelpack von Deyan Gligorov schon nach 24 Minuten auf der Siegerstraße: Drago Brkic erhöhte nach einer halben Stunde. „Dörnigheim hat in der zweiten Halbzeit Druck gemacht, konnte aber nicht mehr entscheidend verkürzen“, berichtete Markovic.

Tore: 1:0 und 2:0 Gligorov (21./24.), 3:0 Brkic (29.), 3:1Bicakci (45.+2), 4:1 Gonta (90.+1) - Schiedsrichter: Pächthold (Treis/Lumda) fs