Bundesliga-Premiere des SV Pars Neu-Isenburg gegen „DFB-Auswahl“

Von: Jörg Moll

Spielertrainer Dejan Alempic (vorne) und der SV Pars Neu-Isenburg freuen sich auf ihr erstes Spiel in der Futsal-Bundesliga. © P

Der SV Pars Neu-Isenburg startet am Samstag ins Abenteuer Futsal-Bundesliga. Schon die Suche nach einer geeigneten Halle war eine Herausforderung

Neu-Isenburg – Die Vorfreude ist groß bei den Futsalern des SV Pars Neu-Isenburg. Am Samstag (18 Uhr) tritt der Aufsteiger erstmals zu einer Partie in der Bundesliga an. Der MCH Futsal Club Bielefeld, Gründungsmitglied des deutschen Futsal-Oberhauses, ist Premierengegner. „Da geht mir das Herz auf“, sagt Pars-Vorsitzender Sasan Tabib: „Da werden unsere Jungs gleich mal richtig gefordert.“

Doch auch die Isenburger fühlen sich bereit für das Abenteuer Bundesliga. 25 Spieler hat der SV Pars gemeldet beim DFB. Die Spieler müssen sich dabei einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Am kniffligsten gestaltete sich die Suche nach einer vom DFB zugelassenen Halle, die wurde schließlich dank große Unterstützung der Stadt Dreieich in der Hans-Meudt-Halle in Sprendlingen gefunden. Tabib, Initiator und Motor der Futsal-Erfolgsstory des SV Pars, ist begeistert. Der Klub will sich auf seine Weise bedanken. „Wir werden in den ersten drei Partien keinen Eintritt verlangen“, sagt Tabib: „Wir wollen die Begeisterung für Futsal wecken.“

Sasan Tabib, Vorsitzender des SV Pars Neu-Isenburg © Torben Hoelzinger

Sportlich wird die Partie gegen das mit Nationalspielern gespickte Team aus Ostwestfalen zur Herausforderung. „SV Pars gegen die DFB-Auswahl“, meint Tabib grinsend.

Doch auch sein Team verfügt seit dem Aufstieg über einen Futsal-Nationalspieler. Amer Dzindic ist bosnischer Auswahlspieler, er kam vom Stuttgarter FC. Neu ist zudem Joel Schaumann (Karbener SV A-Jugend). „Unser Ziel ist Platz acht“, sagt Tabib. Dann hätte der SV Pars ein Ticket für die Play-offs sicher – und das nächste Kapitel der Erfolgsstory geschrieben.

Bundesliga-Kader des SV Pars Kader: Efkan Erdem, Anis Nassif, Issaka Mouhaman, Aykut Bayer, Denis Smisek, Dejan Alempic, Sinisa Alempic, Gianluca Alessandro, Domogoj Filipovic, Ayran Assar, Denis Streker, Mihail Cociu, Yassin El Haddoudi, Angelo De Cavallo, Samuel Puth, Nahom Ogbay, Raffaele La Mattina, Vuk Toskovic, Drazen Glutakovic, Michel Gschwender, Florijon Belegu, Amer Dzindic, Simon Müller, Joel Schaumann, Leon Burggraf