Burggraf-Hattrick binnen acht Minuten beim 16:0 des SV Pars Neu-Isenburg

Teilen

Auf seine Heimstärke kann sich der 1. FC Langen verlassen: Konstantin Ries (rechts) und der Club besiegten in der Gruppenliga den Abstiegskandidaten Türk Gücü Hanau (hier mit Ervis Shima) mit 3:1 und behaupteten ihre Position in der vorderen Tabellenhälfte. © postl

Der SV Pars Neu-Isenburg steuert unaufhaltsam in Richtung Fußball-Verbandsliga Süd. Am Sonntag fegte der Gruppenliga-Primus einen bedauernswerten SV Ranstadt mit sage und schreibe 16:0 vom Feld. Verfolger OSC Rosenhöhe siegte ebenfalls, allerdings kampflos, da Gegner SV Bernbach aus Personalmangel absagte. Der Rangdritte Kickers Obertshausen löste seine Hausaufgaben mit einem 4:1-Sieg gegen den VfB Oberndorf. Einen Rückschlag im Abstiegskampf setzte es für Germania Klein-Krotzenburg mit einem 2:3 gegen den 1. FC Erlensee II. Der 1. FC Langen wehrte indes mit einem 3:1-Sieg gegen Türk Gücü Hanau den Anflug einer Ergebniskrise ab.

SV Pars Neu-Isenburg - SV Ranstadt 16:0 (7:0). Mit einem rekordverdächten 16:0-Erfolg schickte die spielerisch gut aufgelegte Elf des Spitzenreiters die ersatzgeschwächten und völlig überforderten Gäste zurück in die Wetterau. „Klar war der Gegner nicht gut, doch meine Mannschaft hat das sehr gut gemacht und hat auf unserem großen Platz den Ball sehr gut laufen lassen“, lobte Neu-Isenburgs Spielertrainer Dejan Alempic. Nach dem eher dürftigen Auftritt zuletzt beim 1:1 in Oberndorf sah er von seinem Team die eingeforderte Trotzreaktion. „Die vielen geschossenen Tore geben uns Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in der Liga und in der Futsal-Saison“, meinte Alempic.

Das Unheil brach bereits in der zweiten Minuten über die bedauernswerten Gäste herein, als Leon Burggraf das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Der ehemalige Hessenliga-Torjäger (Rot-Weiß Hadamar, Hessen Dreieich) legte acht Minuten später das 2:0 für den Tabellenführer nach und stellte mit insgesamt sieben Toren den Mann des Tages. In der zweiten Hälfte gelang ihm binnen acht Minuten ein Hattrick.

SV Pars Neu-Isenburg: Bayar - Smisek (55. De Carvalho), Erdem, Gschwender, D. Alempic (65. Rasch), Sultani (46. Bozina), Alessandro (46. Gluhakovic), S. Alempic, Nassif (46. Mouhaman), Köksal, Burggraf

Tore: 1:0, 2:0 Burggraf (2., 10.), 3:0 Köksal (20.), 4:0 Erdem (22.), 5:0 Nassif (32.), 6:0 Köksal (38.), 7:0 Nassif (45.), 8:0, 9:0, 10:0 Burggraf (50., 55., 57.), 11:0 S. Alempic (58.), 12:0 Burggraf (70.), 13:0 S. Alempic (73.), 14:0 Burggraf (80.), 15:0 Gluhakovic (82.), 16:0 S. Alempic (86.)

Kickers Obertshausen - VfB Oberndorf 4:1 (1:1). Eine erhebliche Leistungssteigerung nach der Pause ermöglichte Obertshausen den Sieg. „Wir haben in der ersten Hälfte sehr schlecht gespielt, kaum etwas hat funktioniert“, berichtete Kickers-Trainer Marcel Dindorf. Zum Glück – aus Sicht der Kickers – hatten auch die Gäste aus dem Jossgrund nicht ihre Topform am Start. Dennoch ging der VfB durch Kai Helmchen in Führung (30.). „Nach einem bodenlosen Fehler von uns“, ergänzte Dindorf. Immerhin glich sein Team nach einem der wenigen guten Spielzüge durch Fabian Dindorf aus. In der zweiten Hälfte lief es für den Tabellendritten plötzlich wie am Schnürchen. „Wir haben da richtig stark gespielt und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen“, so Dindorf. Simon Goldammer, Ediz Davulcu und Jan Gebhardt sorgten bei den Gastgeber für ein Hochgefühl, das sich nach faden ersten 45 Minuten keinesfalls abgezeichnet hatte.

Obertshausen: Walter - Mannhart (85. Biangou), Dindorf, Davulcu, Arnold (68. Folschweiller), Aydin, Bacher (75. Weirich), Kreis (70. Klinkel), Goldammer, Krikser, Gebhardt (85. Höf)

Tore: 0:1 Helmchen (30.), 1:1 F. Dindorf (39.), 2:1 Goldammer (55.), 3:1 Davulcu (62.), 4:1 Gebhardt (70.)

Sparta DJK Bürgel - FC Bayern Alzenau II 5:3 (1:1). Dank des dreifachen Torschützen Benjamin Braus fuhren die Spartiaten gegen die zuletzt recht erfolgreich aufspielende Alzenauer Hessenliga-Reserve drei wichtige Punkte ein. Schon nach 14 Minuten brachte Braus seine Farben in Führung, der erneut sehr auffällig spielende Alzenauer Don Link glich aus. In der zweiten Hälfte wurden die Bedingungen auf dem Rasenplatz immer schlechter. Aufgrund der Regenfälle war der Untergrund rutschig, viele Aktionen beruhten auf Zufall. Die Markovic-Elf nahm jedoch ihr Herz in die Hand und drehte den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung um. In der Nachspielzeit trafen beide Teams noch einmal, was aber nur noch Ergebniskosmetik bedeutete. „Unter dem Strich war der Sieg für uns verdient“, meinte Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel.

Bürgel: Milosevic - Kristo, Höhn, Miehm, Heublein, Kryvobedryi, Haznadar (75. Gonta), Hadzic, Gligorov, Noori (65. Groh), Braus

Tore: 1:0 Braus (14.), 1:1, 1:2 Don Link (26., 48.), 2:2 Braus (64.), 3:2 Kristo (75.), 4:2 Gonta (83.), 5:2 Braus (90.+4), 5:3 Varol (90.+5)

Germania Klein-Krotzenburg - 1. FC Erlensee II 2:3 (1:1). Am Triebweg war Abstiegskampf Trumpf. Die Gäste, die aufgrund zahlreicher Unentschieden wieder in den Pulk gefährdeter Teams abgerutscht waren, waren im Spielaufbau etwas strukturierter. Leicht fiel der Elf von Trainer Tim Mulfinger die Partie aber keineswegs, da die Germania kämpferische Tugenden an den Tag legte. Die frühe Gästeführung durch Sören Reich (7.) konterte Marvin Schwab zehn Minuten später. Kurz nach der Halbzeit vollendete Maurice Koloczek mit einem satten Schuss zum 1:2. Wieder bewies die Toskovic-Truppe Moral und schloss in der 66. Minute einen tollen Spielzug zum 2:2 ab. Torschütze war wieder Schwab. Doch gleich in der nächsten Aktion schauten die Krotzenburger wieder dumm aus der Wäsche. Jona Spindler fasste sich aus über 20 Meter Torentfernung ein Herz und die Kugel sprang von der Unterkante der Torlatte ins Netz. „Das passiert dir eben, wenn du in der Tabelle unten stehst“, haderte Germania-Sprecher Ralf Walter. Sein Team versuchte bis zum Schluss alles, doch es blieb bei der unglücklichen Niederlage.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Merten, Wilhelm (60. Alexey Kolchak), Vulic, Beck, Naouassi, Kaufmann, Spahn (78. Bergmann), Walter, Schwab (71. Andrej Kolchak), Toskovic

Tore: 0:1 Reich (7.), 1:1 Schwab (17.), 1:2 Koloczek (51.), 2:2 Schwab (66.), 2:3 Spindler (67.) - Rote Karte: Alexej Kolchak (Klein-Krotzenburg, nach Spielende)

1. FC Langen - Türk Gücü Hanau 3:1 (1:0). Langen kann sich auf seine Heimstärke verlassen, wogegen die Talfahrt von Türk Gücü weitergeht. Die Elf von Coach Slavisa Dacic verlor auch das fünfte Spiel in diesem Jahr und steckt nach dem Horror-Start tief im Abstiegssumpf. „Wir haben 70 Minuten gut gespielt und hätten es verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen“, meinte TG-Sprecher Adem Arslan. Dass es nicht soweit kam, lag an der Konterstärke und der Effektivität der Gastgeber. FCL-Trainer Marco Betz fand die Partie recht ausgeglichen und freute sich über den wichtigen Sieg. „Wir haben halt unsere Chancen besser genutzt, deswegen war der Sieg auch nicht unverdient“, meinte der Übungsleiter.

Langen: Jonientz - Mike Werner, Max Werner (69. Karatepe), Khan, Ahmadi (83. Frank), Marinovic (65. Schmidt), Arat, Boskovic, Deuker, Mola (80. Siringül), Ries (65. Hesse)

Türk Gücü: Tok - Türkyilmaz, Efil, Shima, Günel, Cimen, Fung (79. Koch), Kubalic (65. Okutan), Kutluata (46. Arslan), Sharza, Sungun

Tore: 1:0 Boskovic (7.), 1:1 Efil (70.), 2:1 Khan (73.), 3:1 Ahmadi (81.)

SG Bruchköbel - SG Nieder-Roden 2:0 (0:0). Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und hätten bereits in der zweiten Minute in Führung gehen können, doch nach gutem Pass von Leonel Vargas Vicente scheiterte Milad Ahmadi aus guter Position. Danach sahen die Zuschauer ein verteiltes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Tore wollte in der abwechslungsreichen ersten Hälfte jedoch keine fallen. In der 65. Minute wurden die Anhänger der Gastgeber erlöst: Im Anschluss an einen Eckball zog Marco Barcik aus 15 Metern ab und der Ball landete im Nieder-Rodener Gehäuse.

Der Treffer fiel in der stärksten Phase der Gäste, die aber im Gesamten spielerisch zu schwach waren, um die gut sortierte SGB-Deckung nachhaltig in Bedrängnis zu bringen. Die Redmann-Elf verteidigte den Vorsprung souverän, doch aufgrund des knappen Ergebnisses blieb die Partie spannend. Erst in der Nachspielzeit sorgte Innocent Mukoro mit seinem Treffer zum 2:0 beim Anhang der Gastgeber für Erleichterung. SGB-Sprecher Lutz Hofmann war zufrieden. „Wir sind grundsätzlich in Sachen Klassenerhalt auf einem sehr guten Weg.“ Die Bilanz des neuen Nieder-Rodener Trainer Roland Gerhardt nach drei Begegnungen: ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Sogar in dieser Reihenfolge.

Nieder-Roden: Bartke - Ternay (80. Feigl), Koser, Ekici (28. Militello), Roth, Spataro, Gashi (73. Friedrichs), Ermert, Schwäbe (73. Nikolov), Wagner (80. Erb), Postall

Tore: 1:0 Barcik (65.), 2:0 Mukoro (90.+3)