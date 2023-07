Der Aufstiegsexperte Danny Klein ist noch nicht satt

Von: Jörg Moll

Teilen

Gierig auf weitere Aufstiege: Danny Klein strebt mit dem SV Hummetroth den Durchmarsch in die Verbandsliga Süd an. Dort spielte er einst auch mit dem SC Hessen Dreieich, mit dem er auch dreimal aufstieg. © Ferreira

Mit dem SC Hessen Dreieich ist er dreimal Meister geworden und von der Verbandsliga bis in die Regionalliga aufgestiegen. Mit dem Odenwald-Klub SV Hummetroth hat der Dreieicher Danny Klein ebenfalls Großes vor.

Ober-Roden – Gäbe es eine Statistik über die Aufstiegsexperten der Region, Danny Klein wäre sicherlich ganz weit oben geführt. Der 31-Jährige, bei der SKG Sprendlingen fußballerisch ausgebildet und später auch mit dem Nachfolgeklub SC Hessen Dreieich auf Erfolgskurs, hat die vierte Meisterschaft und den vierten Aufstieg zu seiner Vita hinzugefügt. Nach einem Aufstieg via Relegation mit seinem Heimatverein SKG in die Verbandsliga (2014) und einer Verbandsliga- sowie der zweimaligen Hessenligameisterschaft mit dem SC Hessen hat er nun den Titel in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald mit dem Emporkömmling SV Hummetroth geholt.

Am Mittwoch (19 Uhr) trifft er mit dem künftigen Darmstädter Gruppenligisten, der so gar nicht gewöhnlich daherkommt, im Rödermark-Pokal auf den ausrichtenden Verbandsligisten Germania Ober-Roden. „Da können wir mal sehen, wo wir stehen“, sagt der Außenbahnspieler, der von Freitag bis Sonntag im italienischen Novara im Trainingslager weilte.

Kurios zudem, dass beide Klubs recht bald darauf in der ersten Runde des Hessenpokals wieder die Klingen kreuzen. Schon jetzt darf als gesichert gelten, dass auf die Germania ein hochspannendes Team zukommt. Eines, das im Odenwald für Furore sorgt, angesichts seiner besonderen Konstellation allerdings auch spaltet. Das hat auch Danny Klein schon zu spüren bekommen, der nach dem Rückzug des SC Hessen Dreieich aus der Hessenliga in die Kreisoberliga abstieg, um das zu tun, was er am liebsten macht: Aufsteigen.

Der SV Hummetroth ist ein vom Höchster Unternehmer Stefano Trizzino, der mehrere Firmen im In- und Ausland führt, getragener Klub, in dem eine Reihe höherklassig erprobter Akteure dafür gesorgt haben, dass der Klub den Durchmarsch in die Gruppenliga geschafft hat. Und auch diese Klasse soll nur Durchgangsstation sein. „Uns würde keiner abnehmen, wenn wir sagen, dass wir nur mitspielen wollen. Wir sollten so selbstbewusst sein, den maximalen Erfolg holen zu wollen“, sagt Klein. Das Fernziel des Höchster Stadtteilvereins ist klar: Bis in die Hessenliga soll es gehen. Mehr ist angesichts der dörflichen Strukturen bislang nicht möglich. Auch wenn Klein sehr wohl registriert hat, wie sehr die Infrastruktur mitwächst. „Wir haben ein großes Gebäude mit Vereinsheim, einer Halle mit Kunstrasen, in der wir im Winter trainieren können, eine Kabine, in der jeder seinen eigenen Spind hat.“

Die Möglichkeiten, die der „Mini-Hopp“, so wird Trizzino in Anspielung auf den Hoffenheimer Mäzen genannt, geschaffen hat, sorgen für Argwohn und Missgunst, aber auch großen Zuschauerzuspruch. Beim Kreispokalfinale gegen den Stadtrivalen TSV Höchst (4:1) waren 1200 Zuschauer da. „Eine super Erfahrung“, sagt Klein. Die Diffamierungen gegen den Hauptsponsor hielten sich - im Gegensatz zum Pokalspiel im Vorjahr - in Grenzen.

Mit 86 Punkten (zwei Remis, vier Niederlagen aus 34 Spielen) und einer sagenhaften Torbilanz von 193:33 ist Hummetroth durch die Kreisoberliga Dieburg/Odenwald gestürmt. Als es mal nicht ganz so rund lief, griff der Mäzen durch, trennte sich von Trainer Thomas Epp, installierte dafür den früheren Darmstädter Profi Sandro Sirigu. „Ein guter Typ, sehr kommunikativ“, sagt Klein: „Er hat die richtige Mischung aus Lockerheit und Fokus. Wenn alles gut läuft, lässt er uns an der langen Leine.“ Im Team steht etwa in Abwehrchef Ugurtan Kizilyar (einst unter anderem bei Astoria Walldorf), dem früheren Jügesheimer und Seligenstädter Marc List, Kapitän Daniele Toch (einst Germania Ober-Roden), dem Ex-Dreieicher Tino Lagator, oder Giuseppe Burgio (zuvor u.a. FC Gießen, mit 41 Treffern Kreisoberliga-Torschützenkönig) eine Reihe an Akteuren, die lange Jahre fünftklassig oder höher gespielt haben. Zur neuen Saison kommt im Ex-Offenbacher Jannik Sommer (zuletzt Wormatia Worms) ein weiterer Akteur hinzu, der in der Regionalliga Südwest mit 282 Einsätzen sogar zu den Rekordspielern gehört. Eine illustre Truppe also, in der Klein, eigentlich offensiver Außen, aufgrund des Überangebots an offensiver Qualität sogar in der Dreierabwehrkette spielte - und mit elf Treffern seine Torgefahr dennoch unterstrich. „Ich fühle mich hier superwohl“, sagt er. Er schätzt die „familiäre Atmosphäre“, aber auch die Gier nach Erfolg. Dafür nimmt er dreimal die Woche 45 Minuten Fahrt zum Training auf sich. Seit einem halben Jahr nicht mehr von Sprendlingen aus, sondern von Griesheim, wo er mit seiner Freundin zusammengezogen ist. Wenn Klein dann in Hummetroth vom Mäzen Stefano Trizzino auf dem Platz herzlich umarmt und begrüßt wird, spürt er jedes Mal aufs Neue, dass er eine gute, eine richtige Entscheidung getroffen hat.

SV Hummetroth: Bekanntester Name sitzt auf der Trainerbank Der SV Hummetroth ist von der Besetzung her alles, nur kein gewöhnlicher Gruppenliga-Neuling. Der Klub aus dem Stadtteil der Odenwald-Gemeinde Höchst bringt jede Menge bekannter Namen und vor allem höherklassige Erfahrung auf den Platz. Der bekannteste sitzt aber auf der Trainerbank: Trainer Sandro Sirigu (34) kommt auf 36 Bundesliga-, 60 Zweitliga- und 120 Drittliga-Einsätze für den SSV Ulm 1846, den SC Freiburg, den 1. FC Heidenheim und Darmstadt 98. Der gebürtige Ulmer beendete 2021 seine aktive Karriere nach einem Intermezzo beim damaligen Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. Anschließend kehrte er zum SV Darmstadt 98 zurück, für den er von 2013 bis 2019 gespielt hatte. Bei den Lilien fungierte er als Mitarbeiter im Event-Team und als Co-Trainer der U19. Dann rief Hummetroth. jm

Und mit 31 Jahren denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Auch wenn es ihn freut, dass sein Heimatverein SKG Sprendlingen mittlerweile wieder eine Mannschaft stellt und er „bald mal wieder an der Maybachstraße“ aufkreuzen will, ist sein Hunger nach weiteren Aufstiegen noch lange nicht gesättigt. Dafür sorgen schon die Arbeitskollegen. Beim Dreieicher Baustoffhandel Gerhardt arbeitet er im Vertrieb gemeinsam mit den früheren Dreieicher Teamkollegen Denis Talijan (mittlerweile beim Verbandsliga-Neuling DJK Sportfreunde Bad Homburg) und Khaibar Amani (spielender Co-Trainer bei den Sportfreunden Seligenstadt). „Ich würde gerne nochmal gegen sie spielen“ , sagt Klein. Noch ein Grund mehr, den fünften Aufstieg seiner Vita so schnell wie möglich zu realisieren.

Von Jörg Moll