Der „Quarterback“ der OFC-Frauen

Erfahrene Antreiberin: Adelina Zekaj absolviert ihre siebte Saison beim OFC, ist damit dienstälteste Spielerin. © Scheiber

In unserer Winterpausen-Serie geht es diesmal um Adelina Zekaj. Die dienstälteste Akteurin gestaltet bei den Regionalliga-Fußballerinnen von Kickers Offenbach das Spiel von hinten. „Sie setzt das sensationell um“, lobt ihr Trainer Johannes Munkelt

Offenbach – Bei Kickers Offenbach hat Adelina Zekaj schon einiges mitgemacht, seit die Fußballerin im Sommer 2016 vom 1. FFC Frankfurt kam. Abstiegskampf in der Verbandsliga, dann Aufstieg in die Hessenliga mit Durchmarsch in die Regionalliga und dort der Klassenerhalt. Zekaj war stets mittendrin. Als Stürmerin gekommen, rückte sie immer weiter nach hinten.

Über die „Sechs“ im defensiven Mittelfeld hält sie jetzt die Abwehr als Innenverteidigerin zusammen. „Sie hat sich da in kürzester Zeit überragend eingefunden“, lobt Trainer Johannes Munkelt. Sein Gedanke dahinter war, dass sie von hinten mit kurzen und langen Bällen „wie eine Art Quarterback für uns agiert. Und das setzt sie sensationell um.“

Völlig neu ist diese Aufgabe für sie nicht. „Das war damals meine erste Position überhaupt, als ich angefangen habe“, sagt Zekaj, die mit acht Jahren in der Jungs-Mannschaft beim KSV Urberach mit dem Fußballspielen begonnen hat. Sie gibt aber auch offen zu: „Meine Lieblingsposition ist das nicht, aber ich helfe der Mannschaft, wo ich kann.“ Dabei kommt ihr zugute, dass sie zweikampfstark ist und mit guten kurzen und über ein gutes Passspiel verfügt. „Das liegt mir also schon ein bisschen.“ Trotzdem hat sie etwas Zeit gebraucht, um sich an die Rolle zu gewöhnen.

Vor knapp eineinhalb Jahren hat Zekaj das erste Mal bei den Offenbacher Kickers in der Innenverteidigung gespielt. Nach und nach hat sie sich dort immer mehr gesteigert. „Aber grundsätzlich kann ich alles spielen“, sagt die 26-Jährige. „Und das hat unser Trainer gemerkt und mich deshalb dort ausprobiert.“

So bringt sie einige Angriffe in Gang. Dennoch haben die Kickers-Frauen erst 21 Tore in 13 Spielen erzielt – was aber eher an der schwachen Chancenverwertung liegt. Damit hat der OFC – gemeinsam mit den hinter ihm platzierten TSV Jahn Calden und Eintracht Frankfurt III – nur die fünftbeste Offensive der Liga. Zwölf Gegentreffer bedeuten hingegen die drittbeste Abwehr der Regionalliga Süd. Ganz zufrieden ist Zekaj damit allerdings nicht. „Das sind mir persönlich ein bisschen zu viele Gegentore“, sagt sie. „Vor allem, weil da zu viele vermeidbare dabei waren.“

Dass ihre Mannschaft defensiv so gut steht, sieht Zekaj aber nicht als reinen Verdienst der Abwehr. „Die Verteidigung fängt vorne an“, packt sie eine alte Fußball-Phrase aus. „Jede in der Mannschaft kämpft für die andere, wir arbeiten super als Team zusammen.“ Damit das auch so bleibt, will sie als dienstälteste Offenbacherin – sie spielt mittlerweile in der siebten Saison bei den Kickers-Frauen – Verantwortung übernehmen. „Ich will hier eine Führungsrolle ausüben“, stellt Zekaj klar. „Ich will für die anderen da sein und ihnen Tipps geben.“ Auch, wenn ihr das nicht immer einfach gefallen ist. „Das war eigentlich nicht so mein Ding, aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt.“

Generell ist Zekaj mit dem bisherigen Saisonverlauf (21 Punkten aus 13 Spielen, Platz fünf) zufrieden. Vor allem im Vergleich mit der Vorsaison und dem Last-Minute-Klassenerhalt am letzten Spieltag. „Wir haben uns gut entwickelt und spielen eine gute Runde.“ Trotzdem sieht sie noch Steigerungspotenzial, „wenn wir unsere Fehler abstellen“. Dann steht auch einer guten Rückrunde nichts im Weg, die mit dem Heimspiel am 5. März (14 Uhr) gegen den 1. FFC Hof beginnt.

Dann will Zekaj auch endlich ihr erstes Saisontor schießen. Vergangene Runde gelangen ihr zumindest fünf Treffer, in dieser Saison ist die ehemalige Stürmerin noch ohne Tor. „Das ärgert mich schon ein bisschen“, sagt sie. Auch wenn für sie der mannschaftliche Erfolg im Vordergrund steht. Und trotzdem: „Es wäre schon, endlich mal wieder zu treffen.“

