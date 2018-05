Derby im Finale gutes Omen für 03er

OFFENBACH - Ein Lokalderby im Kreispokalfinale - mehr Brisanz geht eigentlich nicht. Für Favorit Spvgg. 03 Neu-Isenburg ist diese Konstellation ein gutes Omen. Der Außenseiter SV Pars Neu-Isenburg steht erstmals im Endspiel dieses Wettbewerbs.

Im vergangenen Jahr standen sich in den Sportfreunden Seligenstadt und dem SC Hessen Dreieich (6:3 nach Verlängerung) zwei Hessenligisten im Finale des Offenbacher Fußball-Kreispokals gegenüber. Diesmal ist in der Spvgg. 03 Neu-Isenburg zumindest ein Hessenligist im Endspiel vertreten. Und der trifft auf den SV Pars Neu-Isenburg, der kurz vor der Meisterschaft in der Kreisoberliga steht.

Zwischen beiden Klubs liegen zwei Spielklassen. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. So haben die jeweiligen Halbfinalgegner SC Hessen Dreieich und SG Nieder-Roden auf die Austragung ihrer Begegnung verzichtet. Das Endspiel findet heute Abend (20.15 Uhr) im Neu-Isenburger Sportpark statt. Darauf haben sich beide Finalteilnehmer geeinigt. Der Kreispokalsieger qualifiziert sich für den Hessenpokal.

„Vor drei Jahren standen wir schon mal in einem Neu-Isenburger Finale und haben den Kreispokal geholt“, erinnert Peter Hoffmann, Trainer der Sportvereinigung, an den Erfolg gegen die TSG Neu-Isenburg. „Dieses Jahr wird es sicher wieder ein tolles Endspiel vor einer großen Kulisse werden.“ Die Generalprobe der 03er ging jedoch deutlich daneben, auf eigenem Platz gab es eine 1:4-Pleite gegen den VfB Ginsheim. „Für beide Teams ging es um nichts mehr, da habe ich einigen Akteuren aus der zweiten Reihe einen Einsatz gegeben“, sagt Hoffmann, macht aber keinen Hehl daraus, dass er die letzten zwei Saisonspiele in Bestbesetzung absolvieren will. „Wir werden sicher nicht den Fehler machen, den Gegner zu unterschätzen“, sagt er. „Wir wollen schließlich am Saisonende etwas in den Händen halten.“

Herausforderer SV Pars war vergangene Saison im Halbfinale am späteren Sieger Seligenstadt unglücklich gescheitert, nun gelang der Sprung ins Finale. „Wir freuen uns auf diese Partie“, sagt Sasan Tabibzadeh. „In unserer vierten Saison als Verein haben wir es ins Endspiel geschafft. Wir sind klarer Außenseiter, wollen es dem Hessenligisten aber so schwer wie möglich machen.“ Während es für die 03er in der Punktrunde um nichts mehr geht, steckt der SV Pars als Tabellenführer der Kreisoberliga noch im Aufstiegsrennen. Ein Sieg am letzten Spieltag bei der SG Götzenhain fehlt noch zur Meisterschaft. - rjr