Derby nach 35 Minuten gelaufen

Einiges los im Strafraum der Turnerschaft. Am Ende aber gewinnen die Ober-Rodener im Isenburger Sportpark mit 2:0. © Hartenfelser

Spitzenreiter SC 1960 Hanau gewann in der Fußball-Verbandsliga Süd mit 6:2 beim Vorletzten VfB Ginsheim. Da das Spiel des Tabellenzweiten Rot-Weiß Darmstadt in Fehlheim ausfiel, liegt Hanau nun schon sieben Punkte vor Darmstadt und dem Dritten SG Bornheim/GW.

Offenbach - Der Tabellenvierte Germania Ober-Roden kam gegen den SV Münster zu einem deutlichen Derbysieg. Beim 4:0 fielen alle Treffer bereits in der ersten Hälfte. Einen guten Start ins Punktspieljahr erwischte die TS Ober-Roden mit dem 2:0-Erfolg bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg. Bei der Punktspielpremiere des neuen Trainers Ralf Weber kamen die Sportfreunde Seligenstadt zu einem 1.1 in Dortelweil. Der JSK Rodgau musste sich bei Rot-Weiss Frankfurt knapp geschlagen geben.

VfB Ginsheim - SC 1960 Hanau 2:6 (1:2). Angetrieben vom spielfreudigen Aret Demir und mit dem dreifachen Torschützen Ronaldo Dos Santos in Galaform setzte sich Hanau klar durch. „Ginsheim hat mehrmals gefährlich gekontert, doch wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz“, erzählte SCH-Trainer Savas Erinc. „Winter-Königstransfer“ Francesco Calabrese erzielte nach gut einer halben Stunde das 1:2.

SC 1960 Hanau: Ersöz - Farahat, Jourdan, Aygül (55. Meub), Erinc (55. Mickley), Ataka, Aydin, Parker, Demir, Calabrese (80. Kqiku), Dos Santos (71. Suzuki)

Tore: 0:1 Dos Santos (2.), 1:1 Hwang (7.), 1:2 Calabrese (32.), 1:3 Dos Santos (49.), 2:3 Joo (54.), 2:4 Mickley (69.), 2:5 Dos Santos (71.), 2:6 Parker (89.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - TS Ober-Roden 0:2 (0:0). Chancen gab es zunächst eher wenige. Einen Kopfball von Neu-Isenburgs Ahmed Diack lenkte TS-Torhüter Erik Gorzawski über die Latte (15.), Ober-Rodens Florian Henkel verpasste den Ball am Fünfmeterraum knapp (25.). „Das Spiel war 60 Minuten ausgeglichen, dann hat es Fahrt aufgenommen“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. Daniel Heidenreich brachte die TS in Führung. Der für Heidenreich eingewechselte Luis Roth, der zuvor wie auch Sevket Yildirim und Josias Fekade schon den zweiten TS-Treffer auf dem Fuß hatte, machte in der Nachspielzeit auf Vorarbeit von Julien Schäfer alles klar. „Da hätten wir zwar schon etwas früher den Deckel drauf machen können, aber das war insgesamt schon sehr positiv“, war Neumann auch mit Blick auf die schwierige Vorbereitung mit zahlreichen Ausfällen sehr zufrieden. Besonders freute er sich über den Treffer von Daniel Heidenreich. Der 19-Jährige Stürmer musste nach einem Kreuzbandriss in der A-Jugend im März vergangenen Jahres lange pausieren und traf gleich im ersten Verbandsligaspiel. Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky, in dessen Team die Winter-Neuzugänge Max Hinterkopf und Noel Below wie auch der von der A-Jugend hochgezogene Tom Renner in der Anfangsformation standen, meinte: „Das war lange ein 0:0-Spiel, die TS hatte leichte optische Vorteile. Beim 0:1 wurden wir für einen Fehler im Aufbauspiel bestraft, jetzt stecken wir richtig drin im Abstiegskampf.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Persch (87. Castiglione), M. Profumo (75. Kiefer), Kaya, Uchida (58. Stoilas), Diack, Renner, Fujiwara, Below, Hochstein (33. Trucic)

TS Ober-Roden: Gorzawski - Dettki, Bleibdrey (89. Schäfer), Henkel, Siwek (85. D. Profumo), Schierenberg, Kozlu, Fekade (85. Bravic), Henkelmann, S. Yildirim, Heidenreich (74. Roth)

Tore: 0:1 Heidenreich (61.), 0:2 Roth (90.+3)

Germania Ober-Roden - SV Münster 4:0 (4:0). Nach 35 Minuten stand der 4:0-Endstand bereits fest. Mit der ersten Chance ging die Germania im Derby in Führung. Jonas Dapp legte für Johannes Günther zurück, der in der siebten Minute das 1:0 erzielte. „In der ersten Hälfte waren wir sehr effektiv, insgesamt war der Sieg auch in der Höhe verdient“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker: „Außerdem schön, dass wir zu Null gespielt haben.“ Münsters Trainer Naser Selmanaj, dessen Team in der vergangenen Woche in Fehlheim nach fast sieben Monaten mal wieder einen Sieg feierte, war dagegen bedient: „Die ersten 35 Minuten waren wir grottenschlecht. Wir waren nicht präsent, haben schlafmützig agiert“, so Selmanaj. Zu allem Überfluss verletzte sich Torhüter Marcel Petrinec bei einem Zusammenstoß mit Mitspieler Mehmet Yildirim und wurde ausgewechselt. Zumindest die zweite Hälfte sei dann halbwegs in Ordnung gewesen, so Selmanaj.

Germania Ober-Roden: Weinreich - Emir (46. Kapoor), Ries, Geyer, Firat, Günther (81. Kilic), Falk (73. Özgün), F. Kantz (73. Czerwinski), Tatar (76. Marweg), Dapp, Züge

SV Münster: Petrinec (41. Hitzel) - Seib, Ries (78. Kryeziu), Sahraoui (62. Breir), Glavan (55. Mustefa), Arian Sahitolli, Yildirim, T. Hamed, A. Hamed, Defigus, Köllhofer (82. Jelinek)

Tore: 1:0 Günther (7.), 2:0 Falk (19.), 3:0 Günther (31.), 4:0 Dapp (35.)

SC Dortelweil - Sportfreunde Seligenstadt 1:1 (1:1). Mit der Leistung seiner Mannschaft war Ralf Weber nach seinem Punktspieldebüt als Sportfreunde-Trainer zufrieden – mit dem Ergebnis nur bedingt: „Wir hatten die größeren Spielanteile, ein knapper Sieg wäre auf jeden Fall verdient gewesen.“ Webers Team hatte durch Philipp Traut zwar gleich zu Beginn zwei Großchancen, in Führung gingen nach nur sieben Minuten aber die Gastgeber mit ihrem ersten Torschuss. „Nach dem Rückstand hatten wir eine kurze Phase, in der wir nicht so gut gespielt haben“, sagte Weber. Die Sportfreunde fingen sich aber schnell wieder und kamen durch Dominik Röhl, der ins lange Eck traf, nach einer knappen halben Stunde zum verdienten Ausgleich. „Wir waren dann in der zweiten Hälfte die klar dominierende Mannschaft“, sagte Weber. Die größte Chance zum Siegtreffer hatte Philipp Traut, der in der 75. Minute am gegnerischen Torhüter scheiterte. „Dann gab es noch einige Szenen, in denen bei uns der letzte Pass gefehlt hat“, meinte Weber. Ärgerlich für die Gäste, dass Kevin Knecht mit Verdacht auf eine Knieverletzung ausgewechselt werden musste (30.).

Sportfreunde Seligenstadt: Stehling - J. Traut, Friess, Fleckenstein, Filipovic, Hofmann, Knecht (31. Strechie), Weber, P. Traut, Röhl, Serra

Tore: 1:0 Feiler (8.), 1:1 Röhl (27.)

Rot-Weiss Frankfurt - JSK Rodgau 1:0 (0:0). „Das war ein typisches 0:0-Spiel“, sagte JSK-Trainer Rachid Karroua. Dennoch gingen die drei Punkte dank des Tores von Nahom Ogbay an die Frankfurter. „Das dürfen wir eigentlich nicht verlieren, das Ding“, ärgerte sich Karroua. Die Partie sei weitgehend ausgeglichen gewesen, Chancen waren lange Mangelware. „Zu Beginn der zweiten Hälfte hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen“, meinte Karroua zu einer Szene, in der Pascal Schmidt im Strafraum zu Fall kam. In der 68. Minute trafen die Frankfurter. „Das müssen wir besser verteidigen. In den letzten zehn Minuten haben wir dann nach einer Ampelkarte gegen die Frankfurter auf ein Tor gespielt.“ Die größte Ausgleichschance vergab der eingewechselte Dario Bravic.

JSK Rodgau: Czaronek - Siegmund (62. Delacharlerie), Alperstedt, Nejeoui Flores, Cichutek (78. Bravic), D. Rosa Garcia, Kwon, Hulaj, Juric, Schmidt, Schneider Sanchez

Tor: 1:0 Ogbay (68.) - Gelb-Rot: Frankfurt (82.) ey/fs