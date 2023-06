SG Nieder-Roden II dominiert Kreisliga B2

Die Vertreter der SG Nieder-Roden II beim Fest der Meister in Rumpenheim zwischen Kreisfußballwart Jörg Wagner (links) und dessen Stellvertreter Thomas Geiss (rechts). Dritter von links: SGN-Trainer Ralf Paul, zweimaliger Torhüter. © appel

Die Reservemannschaft der SG Nieder-Roden hat sich in der Fußball-Kreisliga B2 zum souveränen Meister vor Germania Klein-Krotzenburg II gekürt und wird in der nächsten Saison erstmals in der Kreisliga A spielen. Die Truppe von Ralf Paul hat die Spielzeit mit 21 Siegen und sieben Unentschieden ungeschlagen beendet und feierte bereits nach dem drittletzten Spieltag: Für die Nieder-Rodener stand mit dem 2:1-Sieg gegen die SVG Steinheim II der Aufstieg, an dem es zu keinem Zeitpunkt der Saison Zweifel gab, vorzeitig fest. Für Paul, der es mit seinem Team „ordentlich krachen“ ließ, war es die zweite Meisterschaft in seinen acht Jahren mit der zweiten Mannschaft.

Der Aufstiegsgarant

Hervorzuheben ist Abwehrchef Tomislav Schneider, der an der starken Marke von nur 25 Gegentreffern großen Anteil hatte. Seine sieben Saisontreffer zeigen zudem, dass er auch Qualitäten in der Offensive hat. Die vielen Kopfballtreffer nach Standards unterstreichen die Wichtigkeit des Defensivmannes.

Highlight der Saison

Für Trainer Ralf Paul die Derbys gegen die dritte Mannschaft des TSV Dudenhofen. Die beiden Spiele vor „250 bis 300 Zuschauern“ gingen mit 4:0 und 3:0 klar an Nieder-Roden. Bereits jetzt fiebert Paul auf das Derby gegen Dudenhofens Zweite in der Kreisliga A hin.

Rolle der Trainer

Der erfahrene Trainer Paul war immer da, wenn er gebraucht wurde, und das ohne Kompromisse. So stand der 59-Jährige zwei Mal im Tor, als Not am Mann war, auch wenn er zu seiner aktiven Zeit Offensivspieler war. „Die Mannschaft war zufrieden mit mir“, denkt Paul an seine beiden Einsätze zurück. Wichtigen Anteil hatten auch die Co-Trainer Roland Gerhardt (Hinrunde) und Jens Wöll (Rückrunde).

Rookie im Team

Auf der Sechs wusste Colin Murmann in seiner ersten Saison im Seniorenbereich auf Anhieb zu überzeugen. Der 19-Jährige habe „großes Talent“ und wird ab der kommenden Saison in der ersten Mannschaft, welche die abgelaufene Saison im oberen Tabellendrittel der Gruppenliga beendete, zu finden sein.

Torjäger

Youngster Marco Leili war mit 22 Treffern Toptorjäger der Nieder-Rodener. Wenn es nach Paul ginge, „hätte er mit seinen Chancen eigentlich 30 Buden“ machen müssen. Leili wird dicht gefolgt von Mittelfeldspieler Kevin Baermann, der 19 Treffer beisteuerte, meist Standards oder Distanzschüsse aus dem Spiel heraus. „Da geht man im Training gerne mal zur Seite, wenn er schießt“, sagt Paul über die Schusskraft des 31-Jährigen.

Ruhepol

Sowohl im Training als auch in den Spielen der Kreisliga B ist das Wort von Kapitän Tomislav Schneider Gesetz. „Wenn er etwas sagt, dann gibt es insbesondere von den jungen Spielern keine Widerworte“, erklärt Paul und unterstreicht dabei die Wichtigkeit des Defensivspielers.

Rückhalt im Tor

Nach zahlreichen Torwartwechseln in der Hinrunde, durch die sich Ralf Paul auch selbst mal zwischen den Pfosten wiederfand, gelang den Nieder-Rodenern nach der Winterpause ein Glücksgriff: Daniel Zorn, der zuvor bei den Alten Herren im Kasten stand, war in der Rückrunde ein starker Rückhalt und passte auch menschlich gut zum Team.

Perspektive

Paul ist guter Dinge, dass es in der kommenden Saison gut weitergeht. Der Trainer erklärt zunächst bescheiden, dass man erst einmal nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben wolle, sagt dann aber auch: „Wir würden uns gerne zwischen Platz vier und zehn einpendeln“. Eine mutige Ansage einer Mannschaft, die vor ihrer Debütsaison in der Kreisliga A steht. Hoffnung bereitet dabei, dass der Kader so gut wie vollständig zusammenbleibt. Einzig Kemal Huzejrovic, der zur Spvgg. Seligenstadt wechselt, wird die Zweite der Sportgemeinschaft verlassen. Von allen anderen Spielern habe Paul bereits eine Zusage erhalten.

Abschlusstabelle

Kreisliga B Offenbach Gr. 2

1. SG Nieder-Roden II 28 111:25 70

2. G. Klein-Krotzenburg II 28 134:53 59

3. SVG Steinheim II 28 114:44 56

4. FC G. Bieber II 28 77:45 56

5. TSV Heusenstamm II 28 116:49 55

6. Teut. Hausen II 28 84:35 55

7. K. Obertshausen II 28 87:46 53

8. Sp. Hainstadt II 28 86:70 43

9. TSG Mainflingen II 28 53:70 37

10. Sp. Seligenstadt II 28 51:82 28

11. Italsud Offenbach 28 64:160 24

12. Rot Weiß Offenbach 28 50:141 23

13. TSV Dudenhofen III 28 43:94 22

14. SG Rodgau Nord z.g. 28 0:0 0

14. TuS Froschhausen II z.g. 28 0:0 0