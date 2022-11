Verbandsliga-Torjäger: „Derbysiege sind immer geil“

Teilen

15 Mal jubelte der FC Germania bereits über einen Treffer von Marco Christophori-Como (rechts, hier mit Sinan Özgün und David Stemann). © Eyssen

Vor dem Verbandsliga-Duell zwischen TS und Germania Ober-Roden herrscht bei den Goalgettern Marco Christophori-Como und Luis Roth große Vorfreude.

Rödermark – Am Sonntag (15 Uhr) stehen sich die TS Ober-Roden und Ortsnachbar Germania in der Fußball-Verbandsliga Süd im Derby gegenüber. Beide Mannschaften weisen mit jeweils sechs Siegen und sechs Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz auf, die Turnerschaft hat als Tabellensechster mit 21 Punkten nach 15 Spielen ein Unentschieden und ein Spiel mehr auf dem Konto als die Germania, die Achter ist.

In der Torschützenliste der Verbandsliga sind die treffsichersten Stürmer der Derby-Kontrahenten vorne mit dabei. Der 34-jährige Germania-Kapitän Marco Christophori-Como steht mit 15 Toren sogar auf Platz eins, Luis Roth (21) von der TS ist mit zehn Treffern Vierter.

Marco Christophori-Como und Luis Roth, ist die Vorfreude aufs Derby am Sonntag schon groß?

Marco Christophori-Como: Klar, das Ortsderby ist immer etwas Besonderes. Die Freude beziehungsweise der Ärger über das Ergebnis ist einfach nochmals größer als in anderen Spielen. Wir haben vor fünf Jahren mal durch ein Tor von Samuel Owusu in der 92. Minute mit 2:1 bei der TS gewonnen, das ist mir von den Spielen gegen die TS besonders in Erinnerung geblieben. Generell gilt aber: Wenn man das Derby gewinnt, ist es immer geil. In den letzten Jahren haben wir in der Liga glücklicherweise oft gegen die TS gewonnen.

Luis Roth: Alle von uns sind natürlich top motiviert. Wenn man das bei einem Derby nicht wäre, dann wäre man auch kein echter Fußballer. Für mich ist es in der Verbandsliga erst das zweite Punktspiel gegen die Germania, da ich beim 1:1 gegen Ende der vergangenen Saison verletzt war. In der Liga war ich nur bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel dabei. Durch Siege und Tore gegen die Germania beim Rödermark-Turnier habe ich aber auch schon positive Derby-Erinnerungen.

Germania-Kapitän Christophori-Como: „War für uns eine ziemliche Achterbahnfahrt“

In dieser Saison weisen sowohl die TS als auch die Germania eine ausgeglichene Bilanz auf. Starke Leistungen wechselten sich mit schwächeren Spielen ab…

Christophori-Como: Das stimmt, das war für uns eine ziemliche Achterbahnfahrt bislang. Nach dem 1:7 in Hanau zum Auftakt hatten wir sechs ungeschlagene Spiele hintereinander. In den folgenden sechs Spielen gab es aber nur einen Sieg, auch wenn wir da teilweise viel Pech hatten. Zuletzt haben wir aber bei den Sportfreunden 04 Frankfurt einen wichtigen Auswärtssieg geholt, ich bin auch für Sonntag optimistisch.

Roth: Die drei Siege hintereinander in der ersten Oktoberhälfte gegen Münster, Dortelweil und Bad Vilbel waren natürlich top. Da war auch das Spielglück auf unserer Seite. Andererseits sind wir mit den letzten beiden Ligapielen (jeweils 0:1 bei den Sportfreunden 04 Frankfurt und gegen Seligenstadt, Anm. d. Red.) sehr unzufrieden. Da hatten wir uns deutlich mehr erhofft und da wäre auch mehr drin gewesen. Am Sonntag soll es jetzt auf jeden Fall wieder klappen.

TSO-Angreifer Luis Roth: „Noch lange nicht alles, was ich kann“

Luis Roth, TSO-Torjäger © -

Das letzte Derby ist gerade einmal zwei gut Wochen her, als die Germania in der Zwischenrunde des Kreispokals mit 2:1 gewann. Geht die Germania durch das Pokal-Ergebnis auch mit einem Vorteil ins Ligaspiel?

Christophori-Como: Ob das ein Vorteil ist, das weiß ich nicht so genau. Ein kleiner vielleicht. Den Sieg im Pokal haben wir natürlich gerne mitgenommen, aber die Liga ist dann doch noch einmal einen Tick wichtiger.

Roth: Ich denke, wir haben im Pokalspiel etwas mehr rotiert als die Germania. Es dürfte ein Vorteil für beide Mannschaften sein, dass man sich durch das nur wenige Wochen zurückliegende Spiel noch besser aufeinander einstellen kann und weiß, wie die aktuelle Form ist und auch, wo es freie Räume gibt.

Wie fällt, abgesehen vom Tabellenplatz Ihrer Mannschaften, Ihre persönliche Saison-Zwischenbilanz aus?

Christophori-Como: Der Fußball macht mir auch mit 34 weiterhin großen Spaß. So lange es noch so gut läuft, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Kleinere Wehwehchen gibt es schon mal. Man muss im etwas höheren Fußballeralter schon ein bisschen mehr Zeit in zusätzliche Trainingseinheiten investieren.

Roth: Es sieht ganz gut aus, wenn man da auf die Torschützenliste schaut. Aber das ist noch lange nicht alles, was ich kann. Da geht noch einiges mehr. Eine bestimmte Tormarke will ich mir nicht als Ziel setzen, da würde ich mir zu viel Druck machen, ob ich am Ende 20 oder 15 Tore habe, ist egal. Hauptsache, die Mannschaft ist erfolgreich.

Wie schätzen Sie sich gegenseitig als Spieler ein?

Christophori-Como: Aus den Spielen kennt man sich natürlich. Luis ist trotz seines jungen Alters schon ziemlich abgebrüht und weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht.

Roth: Ich finde es bemerkenswert, dass Marco nach wie vor so starke Leistungen zeigt. Da kann man nur Respekt vor haben. Ich habe Marco jetzt nicht so oft spielen sehen, aber der Blick auf die Torschützenliste sagt ja schon vieles aus.

Verbandsliga-Stürmer: „Müssen einfach gewinnen, weil es ein Derby ist“

In den vergangenen Jahren hatte die Germania in den Punktspielen in den Derbys fast immer das bessere Ende für sich. Warum gewinnt die Germania auch am Sonntag?

Christophori-Como: Uns kommt vielleicht ein bisschen entgegen, dass wir das letzte Ligaspiel bei den Sportfreunden 04 Frankfurt gewonnen haben und die TS gegen Seligenstadt verloren hat. Wenn man die Tabelle anschaut, dann ist es ziemlich eng. Wir wollen und müssen einfach gewinnen, weil es ein Derby ist und wir weiter Abstand zu den hinteren Plätzen halten wollen.

Der letzte Ligasieg der TS gegen die Germania war das 5:3 im Mai 2018. Warum reicht es am Sonntag endlich mal wieder zu einem Derbysieg für die TS?

Roth: Ich denke, dass wir nach den letzten beiden Spielen besonders heiß sind, weil uns jetzt diese Punkte fehlen und weil wir nach den Vorfällen nach dem Seligenstadt-Spiel (nach dem Abpfiff gerieten Spieler beider Mannschaften aneinander, Anm. d. Red.) einiges wieder gutzumachen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diesmal das Spielglück auf unserer Seite sein wird.

Das Gespräch führte Sascha Eyßen