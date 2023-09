Die Unbesiegbaren

Mit dem VfR Kesselstadt seit 39 Punktspielen in Folge ohne Niederlage: Trainer Emir Omerovic. © scheiber

Auch als Aufsteiger setzt der VfR Kesselstadt seine beeindruckende Erfolgsserie einfach weiter fort. Das souveräne 2:0 beim favorisierten OSC Rosenhöhe in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost war das 39. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage für den Hanauer Stadtteilverein.

Hanau – So einen Lauf haben bundesweit wohl nur die wenigsten Mannschaften. Gruppenliga-Aufsteiger VfR Kesselstadt hat seit dem 29. Mai 2022, damals noch in der Kreisoberliga gegen den FSV Neuberg, kein Fußballspiel mehr verloren. Damit ist die Mannschaft von Trainer Emir Omerovic saisonübergreifend seit 39 Spielen ungeschlagen, auch in der Gruppenliga wurden alle bisherigen fünf Spiele gewonnen. Beeindruckend war vor allem der jüngste Sieg am vergangenen Wochenende, als sich Kesselstadt mit einem souveränen 2:0 beim favorisierten OSC Rosenhöhe durchsetzte.

Doch auch die Auftaktsiege gegen Nieder-Roden und Marköbel waren in der Form nicht selbstverständlich. Denn wie im Amateurfußball üblich, musste auch Omerovic in der Urlaubssaison auf einige Spieler verzichten. „Auch wir hatten diese Probleme. Ich musste ein paar Spieler aus ihrem Ruhestand zurückholen, damit wir einen gut gefüllten Kader zur Verfügung hatten.“ Diese Probleme gehören aber längst der Vergangenheit an, der Blick geht nach vorne.

Ob der VfR am Sonntag (15 Uhr) zum 40. Mal in Folge ungeschlagen bleibt? Den Hanauer Stadtteilklub erwartet eine harte Aufgabe, schließlich geht es am heimischen Sportplatz an der Pumpstation gegen Aufstiegsaspirant Kickers Obertshausen. Die Gäste sind dabei schlechter in die Saison gestartet: Bisher wurden gerade einmal elf Zähler aus sechs Partien geholt, wodurch der Vizemeister der Vorsaison schon vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Kesselstadt hat. Am Sonntag können es sieben werden. Für Obertshausen geht es bereits darum, den Anschluss nicht zu verlieren.

VfR-Trainer Omerovic sieht den kommenden Gegner trotz der unterschiedlichen Ambitionen nicht als klaren Favoriten. Das verrät zumindest die Einstellung des Übungsleiters: „Wir werden uns nicht verstecken und in jedem Spiel um drei Punkte kämpfen. Auch am Sonntag.“

Den starken Saisonstart habe er erwartet, da seine Mannschaft nicht nur aus „hervorragenden Einzelspielern“ bestehe, sondern auch als Kollektiv funktioniere. „Ich hatte in der Saisonvorbereitung von Tag eins an ein sehr gutes Gefühl“, erklärt Omerovic, der seit September 2022 an der Seitenlinie steht und zuvor selbst Spieler beim VfR war, den Verein somit in- und auswendig kennt.

Neben den Aufstiegshelden aus der vergangenen Saison sollen sich auch die sieben Neuzugänge gut in die Mannschaft integriert haben. Hervorheben könne man Defensivspieler Mariusz Ragaman, der von Germania Großkrotzenburg kam und dem VfR „sehr viel Sicherheit in der Abwehr“ gibt. Von einer starken Defensive lässt sich bei gerade einmal drei Gegentoren durchaus sprechen. Doch auch die Offensive gehört gelobt: Mit 27 Toren stellt man bislang den mit Abstand stärksten Angriff der Liga, der beste Torjäger ist Almir Derdemez mit neun Treffern.

Als Saisonziel gab der Verein aus, am Ende im Tabellenmittelfeld zu landen. Omerovic hat, angetrieben durch den starken Saisonstart, aber eine andere Tabellenregion im Blick: „Auch als Aufsteiger wollen wir oben mitmischen.“ Weitere drei Punkte gegen den nächsten Aufstiegsfavoriten würden ihm dabei sicherlich Recht geben.

Am Samstag, 15 Uhr, spielen:

FC Erlensee II - SG Bruchköbel

Am Samstag, 17 Uhr, spielen:

SVG Steinheim - VfB Oberndorf

Am Samstag, 18 Uhr, spielen:

FC 03 Gelnhausen - FSV Bad Orb

Am Sonntag, 15 Uhr, spielen:

G. Großkrotzenburg - SG Marköbel

G. Dörnigheim - OSC Rosenhöhe

VfR Kesselstadt - K. Obertshausen

Am Sonntag, 15.30 Uhr, spielen:

1. FC Langen - SG Nieder-Roden

Am Sonntag, 16.30 Uhr, spielen:

Kickers Offenbach II - Sparta Bürgel