Viktoria will Pokal-Hattrick

Dieburg - Zehn Spiele der ersten Runde des Dieburger Fußball-Kreispokals stehen in dieser Woche auf dem Programm. Darunter am Mittwoch (19 Uhr) das Rödermark-Derby zwischen der TS Ober-Roden und Viktoria Urberach.

Die beiden Vereine haben in den vergangenen fünf Jahren jeweils zweimal den Kreispokal gewonnen. Vor einer Woche hatte die Viktoria das Duell der Verbandsligisten beim Rödermark-Turnier 2:1 gewonnen, ebenso das Kreispokal-Halbfinale im April. „Wir haben den Kreispokal zuletzt zweimal in Folge gewonnen, ein Titel-Hattrick ist schon ein großer Anreiz“, sagt Marco Saul, Co-Trainer der Viktoria. In der schweren Vorsaison, als die Viktoria abgeschlagener Tabellenletzter in der Hessenliga wurde, feierten die Urberacher zumindest im Pokal Erfolgserlebnisse. Ob Ex-Profi Youssef Mokhtari, der bei der Viktoria das Amt des Jugendkoordinators übernommen hat und die C-Junioren trainieren wird, bereits am Mittwoch im Pokal spielt, ist noch offen.

Bilder: Zum Auftakt im Kreispokal Dieburg tut sich der Favorit schwer Zur Fotostrecke

Beim Rödermark-Turnier zeigte die TS Ober-Roden zwar zeitweise gute Leistungen, blieb gegen die Ligakonkurrenten Viktoria (1:2) und Germania (2:2) aber ohne Sieg. „Das Spiel beim Rödermark-Turnier gegen die Viktoria hätten wir auch schon gewinnen können. Die Leistung stimmt und die Ergebnisse werden auch kommen“, sagt TS-Trainer Daniel Nister. Am liebsten wäre es Nister, wenn dies schon am Mittwoch im Pokal-Derby der Fall ist. „Das Pokalspiel ist der erste richtige Prüfstein, weil es dort das erste Mal wirklich um etwas geht“, so Nister.

Bilder: Viktoria gewinnt Rödermark-Derby im Kreispokal Zur Fotostrecke

Einseitiger dürfte es zeitgleich beim Münsterer Derby zwischen der FSV und dem SV zugehen. Zwar war die DJK Viktoria Dieburg in der vergangenen Woche bei der 2:3-Niederlage gegen Hassia Dieburg einer Überraschung nahe, zwischen den beiden Münsterer Mannschaften liegen aber nicht drei, sondern fünf Klassen. Außerdem nimmt die FSV nach zweijähriger Spielpause gerade erst in der D-Liga den Spielbetrieb wieder auf. Gleich im ersten Pflichtspiel geht es gegen Gruppenligist SV.

Ober-Roden gewinnt im Dieburger Kreispokal gegen Schaafheim: Bilder Zur Fotostrecke

Am Samstag empfängt A-Ligist KSV Urberach den Verbandsliga-Aufsteiger Germania Ober-Roden. (ey)

Am Mittwoch, 19 Uhr, spielen:

TS Ober-Roden - V. Urberach 19:00

FSV Münster - SV Münster 19:00

Am Donnerstag spielen:

Schlierbach - Mosbach/Radheim 19:00

Hergershausen - Spachbrücken 19:00

Am Samstag spielen:

KSV Urberach - G. Ober-Roden 15:00

Gundernhausen - SV Heubach 17:00

Am Sonntag spielen:

TG Ober-Roden - Sickenhofen 15:00

SV Hering - TSV Lengfeld 16:00

Groß-Bieberau - Georgenhausen 16:00

SV Dorndiel - TV Semd 17:00

