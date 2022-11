Dietesheim fällt noch weiter zurück

Tohuwabohu im Offenbacher Stadtderby zwischen dem VfB (in Rot) und dem FC Germania Bieber. Der VfB wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann 4:1. © klemenz

Offenbach – Die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach verteidigte in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach mit dem 4:1 gegen Aufsteiger Susgo Offenthal ihren Vorsprung von fünf Punkten. Aber auch die Verfolger VfB Offenbach und KV Mühlheim gewannen ihre Begegnungen.

Kickers Offenbach II - Susgo Offenthal 4:1 (2:0). Zu einem verdienten Erfolg kam der Tabellenführer. „Unser Manko war, dass wir aus unseren vielen Torchancen noch zu wenig Treffer machen“, sagte OFC-Trainer Alexander Schwarzenberger: „Eigentlich müssen wir nach 20 Minuten mit 4:0 führen, doch zu diesem Zeitpunkt gelang uns noch kein Treffer.“

Kickers Offenbach II: Koch; Erdem, Kurbegovic, Aslani, Dogansoy, Karakus, Balic, Amarzih, Baydarm Karaca, Savas (Soytoprak, Veh, Abdou Hamdou)

Susgo Offenthal: Rapp; Drengwitz, Deumlich, Pentz, Jannis Fritsch, Weinbuch, Bozeyovski, Pompizzi, Weilmünster, Wertge, Schüler (Reinarz, Jonas Fritsch, Schröder)

Tore: 1:0, 2:0 Balic (27., 40.), 2:1 Schüler (48.), 3:1 Balic (57.), 4:1 Aslani (85.) - Rot: Offenthal (29.)

VfB Offenbach - FC Germania Bieber 4:1 (2:0). Zu einem letztlich ungefährdeten Derbysieg kam der VfB Offenbach. Auf dem schwer zu bespielenden Platz am Bierbrauerweg führten die Gastgeber durch zwei Elfmetertreffer von Christopher Lang zur Pause mit 2:0. „Im zweiten Spielabschnitt waren wir das überlegene Team“, meinte VfB-Trainer Peter Lack. „Wir freuen uns über den Derbysieg, nehmen das Ergebnis gerne mit.“ Arben Rushiti stockte mit seinen beiden Treffern zum 4:0 auf, ehe Olcay Ünal den Ehrentreffer der Gäste erzielte.

VfB Offenbach: Myumyunov; Zormpalas, Bolun, Oegretmen, Lang, Gumus, Wehner, Mirizzi, Gulzar, Rushiti, Rivieccio (Botic, Jaatit, Martorelli)

FC Germania Bieber: Peter; Mothes, Haddadi Shari, Petryszyn, Schnelle, El Barkani, Khederzadeh, Ünal, Cevik, Richter, Seidel (Ritter)

Tore: 1:0, 2:0 Lang (16./FE, 45./FE), 3:0, 4:0 Rushiti (66., 78.), 4:1 Ünal (88.)

KV Mühlheim - Spvgg. 03 Neu-Isenburg II 5:1 (2:0). Eine starke Mannschaftsleistung bescheinigte Mühlheims Trainer Luca Raponi seinem Team: „Einzig die Chancenverwertung ließ noch etwas zu wünschen übrig, zur Pause hätten wir deutlicher als mit zwei Treffern Vorsprung führen können.“

KV Mühlheim: Di Natale; Michalke, Serra, Di Maria, Scheel, Piarulli, Nithiananthan, Chaudhry, Lewandowski, Leppin, Rabhioui (Grundler, Schuschkleb, Nocerino)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Appel; Rinke, Herkner, Meuter, Krahn, Heinrich, Reinwarth, Freund, Simonelli, Chihab, Adam Ahmed (Hohn, Vicino, Gulin)

Tore: 1:0 Chaudhry (3.), 2:0 Piarulli (29./FE), 2:1 Adam Ahmed (58.), 3:1 Di Maria (65.), 4:1 Serra (66.), 5:1 Nocerino (78.)

Spvgg. Dietesheim - TSV Lämmerspiel 2:2 (1:2). Beim zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, Tobias Hilberger und Nico Heinz trafen im Derby für die Gäste, sah es für die Dietesheimer nach der sechsten Niederlage in Folge aus. Doch Rafael Mitsopoulos verkürzte noch vor der Pause. „Hut ab, wie sich das Team gegen diese Niederlage gestemmt hat“, war Dietesheims Trainer Peter Hoffmann mit Einsatz und Willen seiner Mannschaft zufrieden. „Im zweiten Spielabschnitt habe ich uns als besseres Team gesehen, nach dem Ausgleich hatten wir weitere gute Chancen, um noch den Siegtreffer zu erzielen.“ Elon Derguti traf zum 2:2, vergab jedoch ebenso wie Marcel Reichl den möglichen Siegtreffer.

Spvgg. Dietesheim: Kraus; Goncalves Novais, Röhl, Büschel, Derguti, R. Mitsopoulos, Sondergeld, Tsantidis, Naziyok, Jung, Khederzadeh (Reichl)

TSV Lämmerspiel: Schmidt; Kindler, Schmitt, Bormann, Ertugrul, Schwan, Rufino, M. Schaub, Hilberger, Heinz, Dieter (A. Schaub, Bulut)

Tore: 0:1 Hilberger (13.), 0:2 Heinz (41.), 1:2 R. Mitsopoulos (44.), 2:2 Derguti (66.),

Teutonia Hausen - FC Offenthal 2:1 (1:1). Erst in der Nachspielzeit sicherte Ante Boksic mit seinem Treffer den letztlich glücklichen Sieg des FC Teutonia. Der Favorit war von Beginn an feldüberlegen, nutzte jedoch seine Torchancen nicht. Die beste vergab David Blahut, der mit einem Elfmeter an Offenthals Torhüter Nils Schnier scheiterte. „Plötzlich waren die Gäste einmal vor unserem Tor und gingen in Führung“, sagte Bernd Blahut von der Sportlichen Leitung der Teutonia: „Im zweiten Spielabschnitt haben wir es mit der Brechstange versucht, sind am Ende dafür noch belohnt worden.“

Teutonia Hausen: Walter; Scheiner, Veisoglu, J. Blahut, Jung, D. Blahut, Duesguen, Mandel, Boksic, Seib, L. Blahut (Crvlje, Alessandro)

FC Offenthal: Schnier; Schmidt, Meixner, Schneidmüller, Klein, Nguyen, Adamopoulos, Düsünceli, Lehr, Brecht, Almokdad

Tore: 0:1 Schneidmüller (19.), 1:1 Duesguen (24.), 2:1 Boksic (90.+4) Bes. Vork.: Schnier (Offenthal) hält Foulelfmeter von D. Blahut (80.)

TSV Heusenstamm - TSV Dudenhofen 4:1 (2:1). Ungläubiges Staunen bei der TSV Heusenstamm über den eigenen Erfolg. Von der Elf, die vergangenen Sonntag in Bieber begann, musste Trainer Pascale Vincenzo auf sieben erkrankte Spieler verzichten. „Wir haben unseren Kader mit einigen Akteuren aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend aufgefüllt“, sagte Vincenzo und lobte vor allen Dingen Sirachi Bua Hung und Nicolas Fischer. Beide trainierten vergangene Woche zum ersten Mal mit der ersten Mannschaft. „Und Fischer schießt gleich ein Tor, Bua Hung spielte eine überragende Begegnung als Außenverteidiger.“ Vincenzo lobte das gesamte Team: „Diesen Erfolg hat von uns keiner erwartet.“

TSV Heusenstamm: Confalonieri; Bua Hung, Fischer, Seufert, Atabaie, Kahrmann, Hoch, Foersch, P. Rauch, Becker, Dahmer (Matkovic, Adutu, Samardzija)

Dudenhofen: Affeldt; Bepple, Hartmann, Hrbaty, Heinrich, El Issami, Iantorno, Bott, Marco Müller, Jankowski, Klein (Kern, Marvin Müller, Becirovic)

Tore: 1:0 Fischer (22.), 2:0 Dahmer (34.), 2:1 Iantorno (36.), 3:1 Seufert (50.), 4:1 Matkovic (56.)

SG Egelsbach - FC Dietzenbach 4:2 (3:1). Die SG Egelsbach sendete im Abstiegskampf ein Lebenszeichen. Till Herchenhahn erzielte zwölf Minuten vor dem Spielende das 4:2 und sicherte seiner Mannschaft den Erfolg. „Unser Sieg war verdient, wir hatten weitaus mehr Torchancen als die Gäste“, bilanzierte Egelsbachs Trainer Reinhold Wurmlinger: „Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung abgeliefert.“

SG Egelsbach: Henke Scholz; L. Süss, Stehr, Pischulti, Herchenhahn, Kossack, Ehrt, T. Süss, Bajrami, Schmiedler, Ehlert (Imhof, Mossavi)

FC Dietzenbach: Heller; Aygir, Moscarelli, Siebenmorgen, Hoebel, Dallal, Saroyan Grigoryan, Senel, Abu Nejem, Bizkurt, Pauna (Alkaya)

Tore: 1:0 Stehr (4.), 1:1 Bozkurt (9.), 2:1 Herchenhahn (35.), 3:1 Schmiedler (44.), 3:2 Saroyan Grigoryan (48.), 4:2 Herchenhahn (78.) rjr