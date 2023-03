SV Pars Neu-Isenburg hat Doppelaufstieg im Visier

Von: Patrick Leonhardt

Die Verbandsliga im Blick. Dejan Alempic, Spielertrainer des SV Pars, freut sich auf das Topspiel gegen den OSC Rosenhöhe. Links: Mohammad Ahmadi vom 1. FC Langen. © hartenfelser

Nachdem sich Kickers Obertshausen mit nur einem Punkt aus den – jahresübergreifend – vergangenen drei Pflichtspielen aus dem Titelrennen in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost verabschiedet hat, kann Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den ärgsten Verfolger OSC Rosenhöhe einen schon vorentscheidenden Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen.

Wobei: Was heißt ärgster Verfolger? Selbst die Rosenhöhe liegt schon neun Zähler hinter dem Klassenprimus zurück, bei einer Niederlage wären es zwölf. Kaum zu erwarten, dass sich der SV Pars in Sachen Meisterschaft und Aufstieg noch die Butter vom Brot nehmen lässt. „Die Rosenhöhe ist besser besetzt als in der Hinrunde“, sagte Pars-Spielertrainer Dejan Alempic (33). Da gewannen die Isenburger Ende August nach Toren von Dalibor Pandza (2, wechselte in der Winterpause zum VfR Kesselstadt in die Kreisoberliga Hanau), Gianluca Alessandro und Mihail Cociu beim OSC mit 4:0. „Wir bereiten uns auf jedes Spiel gleich vor. Egal ob Rosenhöhe, Kickers Obertshausen oder Ranstadt. Wir wollen Meister werden und aufsteigen. Daher wollen wir jeden Gegner schlagen, um die Meisterschaft so schnell wie möglich fix zu machen“, sagt Alempic.

Mit dem Start in 2023 zeigte sich der ehemalige Jügesheimer zufrieden. Der Spitzenreiter besiegte die Hessenliga-Reserve aus Erlensee mit 5:2 und gewann zuletzt bei Türk Gücü Hanau mit 3:0. „Die Vorbereitung war nur teilweise gut, gerade am Ende hatten wir viele Erkrankungen zu beklagen.“ Die Punkte fuhr der SV Pars dennoch ein. „Nach dem großen Umbruch im Sommer können wir sehr zufrieden sein. Wir haben eine Supermannschaft. Man hat in der vergangenen Saison gesehen, dass viele gute Einzelspieler gemeinsam nicht immer funktionieren“, sagt Alempic.

Die Gruppenliga-Meisterschaft vor Augen, haben die Neu-Isenburger noch ein ganz anderes Ziel ins Visier genommen: Den Aufstieg mit dem OFC/Pars in die Futsal-Bundesliga. Den Titel in der Regionalliga Süd haben die Isenburger schon sicher, Anfang April startet die Aufstiegsrunde. „Wir hatten bis in den Dezember hinein eine ganz schöne Doppelbelastung“, blickt Dejan Alempic zurück. Die Isenburger absolvierten in Gruppenliga und Futsal-Regionalliga 34 Partien – „von denen wir 30 gewonnen haben“, sagt Alempic nicht ohne Stolz und fügt an: „Der Aufstieg in die Bundesliga wäre der größte Erfolg in unserer noch jungen Vereinsgeschichte und würde uns direkt in die Geschichtsbücher führen. In 15 bis 20 Jahren gehört die deutsche Futsal-Bundesliga zu den Top-Ligen der Welt“, ist er sich sicher. Für Alempic ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die großen Klubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund in den Wettbewerb einsteigen. In „drei, vier Jahren“ könnte es soweit sein, schätzt Dejan Alempic.

Noch nicht ganz so weit ist der SV Pars, was die Planung für die kommende Saison betrifft. „Unser Fokus liegt zunächst einmal darauf, dass wir die zweite Saisonhälfte erfolgreich gestalten. In den nächsten Wochen stehen dann aber auch Gespräche an, auch was meine Personalie betrifft. Wenn wir aufsteigen, wollen wir auch eine gute Rolle spielen“, sagt Dejan Alempic. Nicht nur in der Verbandsliga Süd, sondern gerne auch in der Futsal-Bundesliga.

Rudolf und Hertz auch nächste Saison Trainerduo des OSC Rosenhöhe 6:1 gegen Bürgel, 2:0 in Klein-Krotzenburg, 1:0 gegen Großkrotzenburg – der Tabellenzweite OSC Rosenhöhe ist in der Gruppenliga optimal in das Jahr 2023 gestartet. „Wir werden versuchen, auch dieses Spiel zu gewinnen, aber es gibt sicher Partien, in denen die Chancen größer sind“, sagt Patrick Ihlefeld, Abteilungsleiter Fußball des OSCR, vor dem Topspiel beim SV Pars. „Unser Fokus liegt darauf, den zweiten Platz zu verteidigen und in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Aber wir würden auch ungern gegen eine Mannschaft zweimal in einer Saison verlieren“, ergänzt er mit Blick auf das 0:4 im Hinspiel. Fest steht bereits jetzt: Maik Rudolf und Torsten Hertz werden den OSCR auch 2023/24 trainieren. app