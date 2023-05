SV Pars Neu-Isenburg sichert sich den Meistertitel

Applaus, Applaus: Der SV Pars Neu-Isenburg hat die Gruppenliga-Meisterschaft eingetütet und steigt damit direkt wieder in die Verbandsliga Süd auf. © hartenfelser

Die Meisterentscheidung in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost ist gefallen. Der SV Pars Neu-Isenburg ist nach dem 4:0 gegen den FC Gelnhausen rechnerisch durch und kehrt in die Verbandsliga Süd zurück. Kickers Obertshausen könnte über die Relegation folgen. Die Mannschaft von Coach Marcel Dindorf hat Platz zwei weiter fest im Visier und nach dem 4:0 bei der SG Marköbel weiter fünf Punkte Vorsprung auf den OSC Rosenhöhe. Die Offenbacher gewannen das Kreisduell gegen die SG Nieder-Roden 4:1, müssen aber die verbleibenden drei Spiele gewinnen und dazu noch auf zwei Ausrutscher der Kickers hoffen.

SV Pars Neu-Isenburg - FC Gelnhausen 4:0 (2:0). „Ich habe eine Bierdusche abbekommen“, vermeldete Aufstiegstrainer Dejan Alempic nach dem 4:0-Erfolg seines SV Pars, der die Meisterschaft der Neu-Isenburger auch rechnerisch besiegelte. Zunächst sah es nicht nach einem klaren Erfolg aus. „Gelnhausen hat losgelegt wie die Feuerwehr“, erzählte Alempic. Drei hundertprozentige Torchancen der Gäste vereitelte Pars-Keeper Aykut Bayar in den ersten zehn Minuten. „Er hat uns so im Spiel gehalten. Nach unserer Führung haben wir dann souveräner gespielt“, sagte Alempic. Mit dem 1:0 durch Leon Burggraf wich die Nervosität, Kaan Köksal läutete mit einem Doppelpack die Meistersause ein. In den kommenden Tagen sollen die Planungen für die Verbandsliga konkretisiert werden. „Wir haben in der Vorsaison im Abstiegsjahr einiges gelernt“, sieht der Pars-Coach seinen Club nach dem vollbrachten Wiederaufstieg gut für ein neuerliches Abenteuer in der zweithöchsten hessischen Spielklasse gerüstet.

SV Pars: Bayar - Gschwender (73. Bozina), Mouhaman, Smisek, Alessandro, Nassif (70. Gluhakovic), D. Alempic (46. Erdem), S. Alempic, Sultani (50. De Carvalho), Burggraf, Köksal (60. Cesari)

Tore: 1:0 Burggraf (11.), 2:0, 3:0 Köksal (31., 55.), 4:0 De Carvalho (75.)

SG Marköbel - Kickers Obertshausen 0:4 (0:1). Obertshausen wurde seiner Favoritenrolle gerecht, während die SGM mit der Leistung des Schiedsrichters haderte und sich abermals mit zwei Gelb-Roten Karten selbst schwächte. Zum wiederholten Mal in dieser Saison flogen Innenverteidiger Christian Karges und Spielertrainer Marc Außenhof vom Platz. Die Gäste gingen in der 19. Minute in Führung. Der Treffer von Metin Aydin löste aber Diskussionen aus. Nach einer Freistoßflanke traf der aufgerückte Innenverteidiger nach Ansicht von Schiedsrichter Florian Rahn (Freiensteinau) mit der Schulter, die meisten Marköbeler, so auch SGM-Sprecher Adolf Möller, sahen den Ball aber eher am Oberarm. Abgesehen von diesem umstrittenen Treffer blieb die erste Hälfte recht chancenarm. Die Kickers gaben erwartungsgemäß den Ton an, spielten sich aber kaum klare Möglichkeiten heraus. Zwei Minuten nach der ersten Gelb-Roten Karte für Außenhof (73.) hätte die SGM beinahe den Ausgleich erzielt, doch Daniel Schabet scheiterte aus kurzer Distanz. Wenig später gab es einen Foulelfmeter, den Jan Gebhardt zum 0:2 verwandelte. Das Spiel war nun gelaufen. „Wir haben verdient gewonnen“, meinte Kickers-Trainer Marcel Dindorf.

Kickers Obertshausen: Walter, Goldammer, Aydin (85. Klinkel), Davulcu, Weirich, Mannhart, Bacher, Arnold, Folschweiller (80. Dindorf), Gebhardt (81. Sheik), Krikser

Tore: 0:1 Aydin (19.), 0:2 Gebhardt (79./FE), 0:3 Eigentor Neun (88.), 0:4 Arnold (90.) - Gelb-Rote Karte: Außenhof (73.), Karges (89./beide Marköbel)

Germania Klein-Krotzenburg - SG Bruchköbel 3:4 (1:3). Bruchköbel nutzte die Abwehrfehler des Gegners aus und schoss die Germania so gut wie sicher in die Kreisoberliga Offenbach.

Dabei begann es gut für die Hainburger: Noah Merten staubte nach einem abgewehrten Freistoß von Niklas Kaufmann zur frühen Führung ab. Die Freude über die Führung dauerte jedoch nur drei Minuten an, da Rodney Kurz nach einem schnellen Gegenangriff zum Ausgleich traf. Vier Minuten später köpfte Marco Barcik nach einer Ecke zum 1:2 ein. Die SGB war nun richtig gut im Spiel und legte durch Innocent Mukoro in der ersten Halbzeit einen weiteren Treffer nach. Der Anschlusstreffer von Ilias Naouassi (62.) sorgte zwischenzeitlich für Spannung. Mit seinem zweiten Treffer machte Mukoro nach Zuarbeit des kurz zuvor eingewechselten Marcel Hörnisch alles klar. Das 3:4 in der Nachspielzeit durch Noah Merten kam zu spät. „Die Jungs haben auch nach dem Rückstand nicht aufgegeben, doch einmal mehr wurden unsere Fehler eiskalt bestraft“, meinte SG-Sprecher Ralf Walter, wohlwissend, dass er diese Platte im Laufe der Saison schon oft abspielen musste.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Doschek, Schösser (46. Zeiger), Merten, Vulic, Seker, Ehmann (46. Gettmann), Spahn (75. Zelder), Kaufmann, Naouassi, Beck

Tore: 1:0 Merten (10.), 1:1 Kurz (13.), 1:2 Barcik (17.), 1:3 Mukoro (32.), 2:3 Naouassi (62.), 2:4 Mukoro (78.), 3:4 Merten (90.+4)

DJK Sparta Bürgel - 1. FC Langen 1:4 (1:1). Die Spartiaten wollten die letzten Zweifel am sicheren Klassenerhalt beseitigen und legten gut los. Benjamin Braus erzielte bereits in der fünften Minute das 1:0. Mit zunehmender Spieldauer kam Langen besser ins Spiel, das ausgeglichen wie kampfbetont war. Lars Wolfarth war in der 33. Minute mit dem Ausgleich zur Stelle. Sechs Minuten nach Wiederbeginn verloren die Bürgeler den Ball in der Vorwärtsbewegung. Der FCL schaltete schnell um und markierte durch Fabio Mola das 1:2. Das 1:3 resultierte aus einem Eigentor von Bürgels Torwart Michailo Milosevic. Sehenswert das 1:4, als Langens Kamil Tyminski den Ball aus 35 Metern in den Winkel drosch. „Eigentlich war die Partie ausgeglichen, doch drei der vier Langener Treffer haben wir selbst geschossen“, kommentierte Bürgels Spielobmann Olaf Happel.

Bürgel: Milosevic - Höhn, Miehm, Heublein, Haznadar, Leggio (83. Bouhara), Hadzic, Gligorov, Markovic, Noori, Braus

Langen: Jonientz - Zink, Nedwied, Ahmadi (74. Deuker), Mola (84. Hesse), Karatepe, Tyminski, Arat (63. Siringül), Marinovic, Boskovic (89. Frank), Wolfarth

Tore: 1:0 Braus (5.), 1:1 Wolfarth (33.), 1:2 Mola (52.), 1:3 Eigentor Milosevic (69.), 1:4 Tyminski (82.) - Gelb-Rote Karte: Heublein (Bürgel, 90.+4)

Germania Großkrotzenburg - Türk Gücü Hanau 2:0 (1:0). „Das war ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt“, freute sich Germania-Sprecher Gerald Trageser über einen 2:0-Erfolg im Kreisderby gegen Türk Gücü Hanau. Die Gäste können den direkten Klassenerhalt nicht mehr schaffen und auch die Teilnahme an der Relegation ist nur noch theoretisch möglich. Türk Gücü pfiff personell aus dem letzten Loch. Als Ersatzspieler saß lediglich der 47-jährige Sportchef Alim Katilmis auf der Auswechselbank.

Türk Gücü Hanau: Tok - Türkyilmaz, Kale, Shima, Ott, Tiryaki, Günel, Özelci, Cimen, Kubalic, Sungun

Tore: 1:0 Fröb (29.), 2:0 Ölmez (64.) - Bes. Vork.: Tekinalp (Germania) hält FE von Sungun

OSC Rosenhöhe - SG Nieder-Roden 4:1 (2:0). Die ersten beiden Treffer durch Yassine Dahri und Christian Rüger fielen nach blitzsauberen Kombinationen. Für Nieder-Rodens Offensivspieler Nicolai Ermert war nach einer halben Stunde bereits Schluss: Er sah wegen Nachtretens die Rote Karte. „Danach hat man gemerkt, dass Nieder-Roden in Unterzahl erstmal sicher stehen wollte“, berichtete OSC-Sprecher Christoph Eyrich. Nach gut einer Stunde krönte Dahri seine feine Leistung mit dem 3:0. Endrin Gashi gelang noch Ergebniskosmetik, ehe Michel Feuchter den 4:1-Endstand erzielte.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer (46. Seith), Filges (72. Krohn), Harmanci, Dahri, Feuchter, Kraus (80. Leva), Osmanovski (61. Celik), Sachs, Gallus, Rüger

Nieder-Roden: Bartke - Ternay, Feigl (68. Holzschneider), J. Koser, Roth (56. Wagner), Heinz, Friedrichs (72. Schwäbe), Ermert, Nikolov (56. Ekici), P. Koser, Gashi

Tore: 1:0 Dahri (12.), 2:0 Rüger (14.), 3:0 Dahri (61.), 3:1 Gashi (76.), 4:1 Feuchter (88.) - Rote Karte: Ermert (Nieder-Roden, 30./Nachtreten) fs