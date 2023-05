Doppelschlag besiegelt Abstieg des SV Münster

Teilen

Gewonnen am grünen Tisch, gefeiert auf dem grünen Rasen: Der SC 1960 Hanau hat den Titelgewinn in der Verbandsliga Süd sicher. © Patrick Scheiber

In der Fußball-Verbandsliga Süd sind am Wochenende mehrere Entscheidungen gefallen. Da Schlusslicht Dersim Rüsselsheim nicht antrat, kam der Hanauer SC kampflos zu den noch fehlenden Punkten, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Da seit dem Wochenende feststeht, dass es aus der Hessenliga mit dem SV Unter-Flockenbach einen Absteiger in die Verbandsliga Süd gibt, müssen aus der Verbandsliga drei Teams direkt absteigen. Dies sind neben Rüsselsheim und Ginsheim auch der Drittletzte SV Münster, der gestern mit 0:2 gegen den Dritten Rot-Weiß Darmstadt verlor.

Darmstadt verbesserte sich auf Rang zwei, da die SG Bornheim/GW überraschend mit 1:2 beim JSK Rodgau verlor. Die Rodgauer haben nun gegenüber dem FV Bad Vilbel, der den Relegationsplatz belegt, bei drei Punkten Vorsprung die besseren Karten im Abstiegskampf. Den Klassenerhalt so gut wie sicher hat bereits die Spvgg. 03 Neu-Isenburg nach dem 1:0-Sieg gegen Fehlheim. Neu-Isenburg hat bei zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Vorsprung auf Bad Vilbel und bei ausgeglichenem direkten Vergleich das klar bessere Torverhältnis. Die Sportfreunde Seligenstadt sind nach dem 4:2-Sieg gegen die TS Ober-Roden Tabellensechster. Trotz der Niederlage ist auch der TS der Klassenerhalt, der vor dem Spieltag zumindest theoretisch noch nicht perfekt war, nun sicher.

SC 1960 Hanau Meister am grünen Tisch Das hatten sich die Verantwortlichen, Spieler, das Trainerteam und die Fans des SC 1960 Hanau ganz anders vorgestellt. Am gestrigen Sonntag sollte nach dem erwarteten Sieg gegen Schlusslicht Dersim Rüsselsheim die Meisterschaft in der Verbandsliga Süd und damit verbunden der langersehnte Aufstieg in die Hessenliga groß gefeiert werden. Alles war vorbereitet, nur der Gegner spielte nicht mit. Am Freitagnachmittag erreichte Okan Sari ein Anruf aus Rüsselsheim. Tenor: Wir können wegen Spielermangels nicht antreten. Für den Vorsitzenden des HSC war dies wie ein Schlag ins Gesicht. „Das ist sehr unsportlich von Dersim und ist auch eine Frage des Respekts gegenüber dem Gegner. Ich habe dem Gast vorgeschlagen, das Spiel der zweiten Mannschaft abzusagen, um genügend Spieler für die Erste zu haben, was sie ablehnten. Auch ein Telefonat mit Klassenleiter Hartmut Schwöbel half nicht weiter, letztlich musste die Partie abgesagt werden“, ärgerte sich Sari. Stattdessen informierte er die Mannschaft vor dem Abschlusstraining am Freitag über den Stand der Dinge. Den Gewinn der Meisterschaft am grünen Tisch feierten die Spieler ausgelassen. „Die Jungs waren noch lange unterwegs“, meinte Sari schmunzelnd. geb

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - VfR Fehlheim 1:0 (1:0). Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky sprach von der „besten Saisonleistung“ seines Teams. „Wir haben ein kleines Feuerwerk abgebrannt, das war schon gut.“ Lediglich mit der Chancenverwertung war Janovsky nicht zufrieden. 20 Chancen seiner Elf hatte der Coach der 03er gezählt, darunter fünf Hochkaräter. Tatsuma Uchida erzielte per Kopf nach einer Flanke von Paul Bickel das einzige Tor des Spiels (37.). Zuvor hatte Tom Renner bereits die Neu-Isenburger Führung auf dem Fuß, Philipp Hochstein hatte noch im ersten Abschnitt die Chance zum 2:0. Neu-Isenburg hatte zwar ein klares Chancenplus, Fehlheim kam aber auch zu Möglichkeiten. So köpfte ein Gästespieler in der ersten Hälfte beim Stande von 1:0 an die Latte des 03er-Tores. In der zweiten Hälfte hatte unter anderem Konstantin Fujiwara die Chance, auf 2:0 zu stellen. „Da ist schon eine ziemliche Last von uns abgefallen“, freute sich Janovsky über den so gut wie sicheren Klassenerhalt.

Spvgg. Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Rubic, Persch, Kaya (86. Kalzu), Uchida (81. Kunth), Bickel, Renner (66. Trucic), Fujiwara, Below (81. El Baghdadi), Hochstein (70. Horst)

Tor: 1:0 Uchida (37.)

Sportfreunde Seligenstadt - TS Ober-Roden 4:2 (1:1). In der ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Arben Mustafa die Gäste nach einer knappen halben Stunde in Führung. Die Vorarbeit kam von Dennis Profumo. Alex Strechie glich in der 37. Minute für die Sportfreunde aus. Kurz vor der Pause musste Ober-Rodens Sevket Yildirim verletzt ausgewechselt werden. „Das Unentschieden zur Pause war leistungsgerecht“, sagte Seligenstadts Co-Trainer Jürgen Eißmann. Nach der Pause hätten die Sportfreunde dann ihre Chancen konsequent verwertet, so Eißmann. Nach einer Stunde forderte die TS nach einer Szene im Strafraum vergeblich einen Foulelfmeter. In der Schlussphase fielen vier der sechs Tore: Robin Weber brachte die Seligenstädter mit einem Konter in Führung, Lenny Schierenberg glich im Anschluss an einen Eckball per Kopf zum 2:2 aus. Seligenstadts Keeper Valentino Di Bella sah in dieser Szene nicht gut aus. In der 83. Minute das 3:2, als Philipp Traut auf Vorarbeit von Simon Weskamp aus dem Getümmel heraus traf. Für den 4:2-Endstand sorgte der erst kurz zuvor eingewechselte Kevin Betker in der Nachspielzeit. Ober-Roden musste sich nach sechs Spielen ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen geben.

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - Schüßler, Friess, Fleckenstein (79. Weskamp), Filipovic (55. Röhl), Strechie (46. Malkiewicz), Hofmann, Purcell, Weber (90. +3 Weitz), P. Traut (90. +1 Betker), Serra

TS Ober-Roden: Gorzawski - L. Schierenberg, Dettki, Profumo (87. Heidenreich), Henkel, Roth, Siwek, Mustafa (71. Fekade), Gick (84. Bravic), Schultheis, S. Yildirim (44. T. Yildirim)

Tore: 0:1 Mustafa (28.), 1:1 Strechie (37.), 2:1 Weber (78.), 2:2 L. Schierenberg (80.), 3:2 P. Traut (83.), 4:2 Betker (90. +2)

JSK Rodgau - SG Bornheim/GW 2:1 (2:0). „Das war definitiv ein verdienter Sieg“, sagte JSK-Trainer Rachid Karroua nach dem Überraschungserfolg seiner Mannschaft gegen den bisherigen Tabellenzweiten. „Unser Plan ist aufgegangen. Wir waren gut eingestellt auf das Kurzpassspiel der Bornheimer und haben sie dazu gezwungen, viele lange Bälle zu schlagen. Das ist definitiv nicht ihr Spiel.“ Mit den frühen Toren von Woosang Kwon (8.) und Petrit Hulaj (20.) legten die Rodgauer den Grundstein zum Sieg. Lauris Rafael Schneider Sanchez hatte sogar das 3:0 auf dem Fuß (35.). Im zweiten Abschnitt verpasste Rodgau die vorzeitige Entscheidung. Nach zwei Platzverweisen in der Schlussphase erzielten die Bornheimer in doppelter Unterzahl das 2:1. Letztlich setzte sich Rodgau aber verdient durch.

JSK Rodgau: Czaronek - Siegmund, Alperstedt, Konstantinidis (67. Freitag), Nejeoui Flores, Öhm, M. Rosa Garcia, Kwon (76. D. Rosa Garcia). Hulaj (67. Mensah), Juric, Schneider Sanchez (88. Ebejer)

Tore: 1:0 Kwon (8.), 2:0 Hulaj (22.), 2:1 Schwarz (90.) - Rot: Colombo (75., Bornheim) - Gelb-Rot: Bornheim (83.)

Germania Ober-Roden - FFV Sportfreunde 04 Frankfurt 4:0 (2:0). „Das war von Beginn an eine gute Leistung, wir haben sehr konzentriert gespielt und in der ersten Hälfte gar nichts zugelassen“, lobte Germania-Trainer Fabian Bäcker sein Team. Der Germania-Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Marc Züge und Maik Neuendorf trafen jeweils doppelt für Ober-Roden. Kurios das 2:0 von Maik Neuendorf: Ein Freistoß von Marco Christophori-Comi ging an die Latte, den Abpraller köpfte Marc Züge an die Latte, ehe Jonas Dapp auf Neuendorf zurücklegte, der dann traf. Die Germania, bei der kurz vor Schluss Paul Schwaar sein Verbandsliga-Debüt feierte, bleibt Vierter, schlechter als Platz fünf wird Ober-Roden die Saison nicht beenden.

Germania Ober-Roden: Weinreich Neuendorf (86. Schwaar), Ries, Geyer, Christophori-Como, Firat, Günther (68. F. Kantz), Sumanov (68. Özgün), Dapp, Czerwinski, Züge (80. Badjie)

Tore: 1:0 Züge (9.), , 2:0 Neuendorf (44.), 3:0 Züge (66.), 4:0 Neuendorf (75.)

SV Münster - Rot-Weiß Darmstadt 0:2 (0:0). Durch einen Doppelschlag Mitte der zweiten Hälfte setzten sich die Darmstädter durch. Kurz zuvor hatte Münsters Torhüter Marcel Petrinec noch einen Foulelfmeter gehalten. Trotz der Niederlage war Münsters Trainer Naser Selmanaj, dem eine dünne Personaldecke zu schaffen machte, mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden. „Trotz der vielen Ausfälle hat die Mannschaft das gut gemacht. In der ersten Hälfte waren wir sogar besser im Spiel als Rot-Weiss“, sagte Selmanaj. Auch in der zweiten Hälfte hielt der SV zumindest bis zu den Gegentoren gut mit, ehe den Gastgebern etwas die Kraft ausging. Tareq Hamed hatte beim Stande von 0:1 eine gute Chance zum Ausgleich.

SV Münster: Petrinec - Ries (86. Mrdja), Hansen, Jelinek, Mustefa (87. Feuchtinger), Schrom, T. Hamed, A. Hamed, Defigus (73. Huther), An. Sahitolli (76. Kaya), Köllhofer (82. Jaschek)

Tor: 0:1 Schmieder (66.), 0:2 Lerch (69.) - Bes. Vork.: Petrinec (SVM) hält FE von Bohn (59.) ey