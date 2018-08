Doppelte Spannung für Spvgg. 03 Neu-Isenburg

Neu-Isenburg - Auch im zweiten Saisonspiel ist der Fußball-Hessenligist Spvgg. 03 Neu-Isenburg auswärts gefordert – und wieder bei einem Aufsteiger: Nach der 1:2-Auftaktpleite beim FC Eddersheim sind die 03er am Sonntag (15 Uhr) bei Türk Gücü Friedberg gefordert.

„Der kleine Kunstrasen muss für uns kein Nachteil sein. Solche Spiele werden oft durch einen Standard entschieden und da haben wir schließlich einige große Kerle“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann. Zudem sei Friedberg „noch nicht eingespielt“. Rund einem Dutzend Abgängen stehen ebenso viele Zugänge gegenüber. „Die Mannschaft ist sehr robust, war beim 0:3 gegen Bad Vilbel nicht schlechter. Aber Bad Vilbel hat im richtigen Augenblick seine Tore erzielt“, erklärt Hoffmann.

Die 03er waren zwar unter der Woche im Hessenpokal bei Kreisoberligist SG Arheilgen (3:0) gefordert, jedoch schonte Hoffmann Stammspieler wie Damien Letellier, Carlos McCrary oder Matthias Buschmann, die nicht zum Einsatz kamen. Linksverteidiger Jörn Kohl fehlte aus beruflichen Gründen, steht am Sonntag aber wieder zur Verfügung. Für Johannes Günther war nach seiner Verletzungspause nach 45 Minuten Schluss, „das reicht auch“, so Hoffmann, „wir haben unsere zweite Chance genutzt, nach dem 1:0 durch Marc Züge nach 18 Minuten war es ein Spiel auf ein Tor.“ Am Wochenende stehen bis auf Paul Schellhorn, Julian Cichutek (Aufbautraining) und Evangelos Bellos (Knieprobleme) alle Spieler zur Verfügung.

Spannend wird es für die 03er bereits am Freitagabend, wenn in der Zentrale des Landessportbundes Hessen in Frankfurt die zweiten Pokalrunde ausgelost wird. Im Südtopf sind unter anderem die Ligarivalen Bayern Alzenau, RW Hadamar und VfB Ginsheim. „Ein Hessenligist muss es nicht unbedingt sein, aber auch die Verbandsligisten Hanau 93 oder TS Ober-Roden sind schwere Gegner. Ich hoffe auf ein machbares Los, wenn wir die dritte Runde erreichen, wäre das eine schöne Sache“, so Hoffmann. J leo