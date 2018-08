SV Dreieichenhain zeigt TVD im Derby die Grenzen auf

Offenbach - Im offiziellen Auftaktspiel des Offenbacher Fußball-Kreises wurde der SV Dreieichenhain seiner Favoritenrolle gerecht. Er setzte sich im Derby der Kreisliga A1 mit 5:1 (4:0) beim TV Dreieichenhain durch.

Vor 250 Zuschauer war der Favorit von Beginn an die dominierende Mannschaft und machte bis zur Pause auch alles klar. Bereits nach zwölf Minuten erzielte Max Ehlert den ersten Treffer der Fußballsaison 2018/2019. Und Christoph Komorek sorgte früh mit seinem Doppelschlag zum 3:0 für die Vorentscheidung.

„Wir haben als Aufsteiger Lehrgeld bezahlt“, sagte Patrick Arnold vom Trainergespann des Turnvereins: „Der SVD war uns in allen Belangen überlegen und hat auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Arnold führte weiter an, dass sein Team in den kommenden Wochen gegen andere Mannschaften seine Punkte holen möchte: „Wir müssen uns auf die Teams auf unserer Augenhöhe konzentrieren und dort unsere Punkte holen.“

Zufrieden mit dem Start war Peter Malecha, Trainer des Vizemeisters SVD. „Wir hatten weitere gute Chancen, aber in der zweiten Halbzeit war bei der klaren Führung etwas die Luft raus. Es war ein guter Start, wir werden uns aber in den nächsten Spielen noch steigern müssen.“

TV Dreieichenhain: Langer; Bondarenco, Jantzen, Pisching, Demharter, Dailli, Kifle, Winter, Werkmann, Kessler, Köhler (Kieffer, Werner, Haimerl)

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Komorek, Kampa, Ehlert, Korth, Mann, Böhme, G. Pawlik, K. Pawlik, Kalyon, Domanskiy (Konetschnik, Dyllick, Somma)

Tore: 0:1 Ehlert (12.), 0:2, 0:3 Komorek (28., 33.), 0:4 Korth (39.), 0:5 Eigentor Langer (76.), 1:5 Haimerl (89.) (rjr)