Durante entscheidet Derby gegen JSK Rodgau für die Spvgg. 03 Neu-Isenburg

Nur einmal musste 03-Torwart Maximilian Hinterkopf den Ball aus seinem Tor holen beim 3:1 gegen den JSK Rodgau. © Hartenfelser

In der Fußball-Verbandsliga Süd gab sich der ungeschlagene Tabellenführer SC 1960 Hanau keine Blöße und gewann mit 4:1 gegen die TS Ober-Roden. Deren kleine Serie von zuletzt drei Ligasiegen in Folge ging damit zu Ende. Der Tabellenvierte Germania Ober-Roden besiegte die Sportfreunde Seligenstadt mit 2:1. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg kam beim 3:1 gegen den JSK Rodgau zum ersten Ligasieg seit dem 5. November. Der SV Münster verlor das Kellerduell in Ginsheim.

SC 1960 Hanau - TS Ober-Roden 4:1 (1:0). Die TS überstand den Anfangsdruck der Hanauer recht gut und hatte durch Daniel Heidenreich, der einen Rückpass erlief (15.), auch eine eigene Chance. In der 36. Minute brachte Yu Ataka die Hanauer in Führung, Ronaldo Dos Santos Ferreira ließ in der zweiten Hälfte zwei weitere Treffer folgen. „Man hat schon gesehen, was Hanau für eine individuelle Klasse hat. Außerdem haben wir bei den Gegentoren teilweise auch mitgeholfen“, sagte TS-Sprecher Philipp Köhl. Ober-Roden kam durch Kewin Siwek, der per Direktabnahme einen sehenswerten Treffer erzielte, in der 72. Minute auf 3:1 heran. Ernsthaft in Gefahr konnte Ober-Roden den Tabellenführer, der noch zum 4:1 traf, aber nicht bringen. „Uns hat am Ende auch die Genauigkeit im Spiel nach vorne gefehlt, die Niederlage wirft uns aber nicht um“, sagte Philipp Köhl.

SC 1960 Hanau: Ersöz - Mickley (71. Wronski), Torcuatro (65. Jourdan), Farahat, Demir (87. Kqiku), Calabrese, Aygül, Dos Santos Ferreira (66. Siyar Erinc), Ataka, Parker (74. Kazmierczak), Meub

TS Ober-Roden: Schwaar - L. Schierenberg, Dettki, Blebdrey (80. Klingenmeier), Siwek, Kozlu, Fekade, Henkelmann, Schultheis (55. D. Profumo), S. Yildirim (80. Schäfer), Heidenreich (55. Roth)

Tore: 1:0 Ataka (36.), 2:0 Dos Santos Ferreira (51.), 3:0 Dos Santos Ferreira (64.), 3:1 Siwek (72.), 4:1 Wro?ski (81.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - JSK Rodgau 3:1 (1:0). Neu-Isenburg ging durch ein Eigentor früh in Führung. „Dann waren wir in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft“, sagte JSK-Trainer Rachid Karroua. Das sah Neu-Isenburgs Coach Nick Janovsky ähnlich. Rodgaus David Öhme hatte in der 43. Minute Pech bei einem Lattentreffer. „Nach der Pause waren wir dann deutlich besser im Spiel, auch wenn es dennoch am Ende ein glücklicher Sieg war“, so Janovsky. Davide Durante sorgte mit zwei Toren für die Vorentscheidung zugunsten der 03er. Zunächst verwandelte er nach einer Stunde einen Elfmeter, nachdem zuvor Keano Castiglione im Strafraum gefoult worden war. Neun Minuten später erzielte Durante auch das 3:0.

Petrit Hulaj war kurz vor Schluss der einzige Rodgauer Treffer vorbehalten. Gästetrainer Rachid Karroua ärgerte sich in der Schlussphase auch noch über zwei „unnötige“ Gelb-Rote Karten. „So unnötig wie die Niederlage. Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Rubic, Persch, Stoilas (56. Kunth), Uchida (30. Durante), Bickel, Diack, Trucic (22. Castiglione), Renner (90. Simo), Fujiwara

JSK Rodgau: Koeseoglu - Siegmund (64. Ahmetaj), Alperstedt, Ballesteros (73. Kwon), Nejeoui Flores (73. Konstantinidis), Öhme, D. Rosa Garcia, Hulaj, Juric, Schmidt (64. Bravic), Schneider Sanchez (73. Ebejer)

Tore: 1:0 Eigentor Juric (3.), 2:0 Durante (60./FE), 3:0 Durante (69.), 3:1 Hulaj (89.) - Gelb-Rot: D. Rosa Garcia (77., Rodgau), Alperstedt (90.+1., Rodgau)

Germania Ober-Roden - Sportfreunde Seligenstadt 2:1 (1:0). Insgesamt ein eher schwaches Spiel - darüber waren sich Vertreter beider Mannschaften einig. „Seligenstadt war in der Anfangsphase etwas griffiger“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker. Ober-Rodens Keeper Dennis Weinreich verhinderte gegen Giuseppe Serra und Robin Weber einen frühen Rückstand. Ab der 30. Minute musste die Germania lange in Unterzahl spielen, da Fyn Kantz, der Patrick Hofmann am Kopf traf, die Rote Karte sah. Eine von mehreren umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters. „Nach dem Platzverweis haben wir deutlich engagierter gespielt“, so Fabian Bäcker. Kurz vor der Pause verwandelte Hakan Firat einen an Fabian Geyer verursachten Elfmeter zur Germania-Führung. Der Strafstoß sei durchaus strittig gewesen, sagte auch Bäcker. Allerdings sei bei einem „glasklaren Elfmeter“ für die Germania in der 20. Minute die Pfeife stumm geblieben.

Seligenstadt hatte in der zweiten Hälfte mehr Ballbesitz, war aber oft nicht zwingend genug. Nach gut einer Stunde traf Marc Züge per Kopf zum 2:0. Nach der Ampelkarte für Robin Weber wegen Ballwegschlagens mussten auch die Sportfreunde die Partie mit zehn Mann zu Ende spielen. Der Anschlusstreffer von Khaibar Amani kam zu spät. „Das war ein Arbeitssieg für uns“, sagte Fabian Bäcker. Sportfreunde-Abteilungsleiter Sven Kittler war nach der Niederlage bedient: „Ich bin enttäuscht vom Auftreten der Mannschaft, das war eine schwache Leistung.“

Germania Ober-Roden: Weinreich - Emir, Ries, Geyer (55. Tatar), Marweg, Firat (73. Czerwinski), Günther, Falk (70. Sumanov), F. Kantz, Dapp, Züge (80. Christophori-Como)

Sportfreunde Seligenstadt: Stehling - J. Traut (70. Weskamp), Schüßler, Friess, Filipovic, Strechie (80. Betker), Malkiewicz (70. Cole), Hofmann, Weber, Serra, Amani

Tore: 1:0 Firat (45., FE), 2:0 Züge (63.), 2:1 Amani (90. +2) - Rot: F. Kantz (30., Ober-Roden) - Gelb-Rot: Weber (61., Seligenstadt)

VfB Ginsheim - SV Münster 1:0 (0:0). „Wir haben wieder sehr viele Chancen liegen gelassen“, ärgerte sich Münsters Trainer Naser Selmanaj über die erneute Niederlage. „In der ersten Hälfte hat Ginsheim nicht stattgefunden. Wir haben es aber wieder nicht hingekriegt, ein Tor zu schießen“, so Selmanaj, der Großchancen von Mounir Sahraoui (7.) und Julian Huther (18.) notiert hatte. So ging es in der zweiten Hälfte weiter, als Damian Köllhofer mehrfach die Gästeführung auf dem Fuß hatte. Erneut Julian Huther und Anas Hamed vergaben weitere gute Möglichkeiten für den SV. Deutlich effizienter dagegen die Gastgeber, die in der 77. Minute den Siegtreffer erzielten.

SV Münster: Hitzel - Seib, Ries (65. Breir), Sahraoui (73. Mustefa), Huther (65. Glavan), Arian Sahitolli, Jelinek, M. Yildirim, A. Hamed, Defigus, Köllhofer (70. T. Hamed)

Tor: 1:0 Öztürk (77.) ey