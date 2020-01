„Eigentlich können wir uns nur selbst schlagen“

Mittelbuchen – Im dritten Anlauf soll es nun endlich klappen beim 1. FC Mittelbuchen. Einmal in den Aufstiegsspielen gescheitert, einmal die Relegation verpasst und nun mit sechs Punkten Vorsprung Spitzenreiter der Frauenfußball-Verbandsliga Süd. VON LARS HERDT

Die Zeichen für den Hessenliga-Aufstieg stehen gut bei den Spielerinnen aus dem Hanauer Stadtteil. Zumindest lässt nichts darauf schließen, dass es nicht klappen sollte.

Zwölf Siege in 13 Spielen und nur ein Unentschieden bestätigen Mittelbuchens Sportlichen Leiter Oliver Erber in seiner Arbeit. „Es ist einfach überragend, wir haben wirklich stark gespielt“, lobt der 53-Jährige sein Team, dass allen Verletzungssorgen getrotzt und jede Begegnung dominiert hat. „Bei uns sind ja wirklich viele Spielerinnen ausgefallen“, meint Erber. Das macht die Leistung umso beeindruckender.

Eine Alternative gibt es für die Mittelbuchenerinnen ohnehin nicht, die für ihr Ziel sogar auf die Teilnahme am Hessenpokal verzichtet haben. „Vergangenes Jahr sind wir im Pokal bis ins Viertelfinale gekommen und sind nicht aufgestiegen. Da hatten wir auch nichts davon“, erklärt der Sportliche Leiter, „Diesmal wollen wir unbedingt hoch und tun alles dafür.“ Zumindest fast alles. Denn personell möchte er nicht wild neue Spielerinnen verpflichten, sondern setzt vor allem auf den eigenen Nachwuchs. „Wenn wir extern jemanden holen, dann muss sie auch von der Persönlichkeit in unsere Mannschaft passen“, betont Erber. So eine könnte Samantha Zalewska sein. Die 22-Jährige Angreiferin, die von Hessenligist Kickers Offenbach kommt, soll in der Rückrunde dazu beitragen, dass das Ziel Aufstieg erreicht wird. Und auch sie passt mit ihrem noch jungen Alter in die Philosophie von Erber und Trainerin Claudia Sikorski.

Torhüterin Janine Burkhardt und Mittelfeldspielerin Pia Zapf gehören mit rund 30 Jahren zu den Ältesten im Kader, die meisten sind erst Anfang 20. Allein elf Spielerinnen kommen aus dem starken Nachwuchs des Dorfklubs. „Und die paar Auswärtigen sind quasi schon immer hier.“ Wichtig ist es für Erber, auch in Zukunft die Jugendspielerinnen weiter einzubauen. Auch in der Rückrunde sollen wieder einige B-Juniorinnen an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Zudem kehrt Torhüterin Nicola Seifert nach längerem Auslandsaufenthalt zurück. „Jetzt haben wir drei starke Torhüterinnen“, freut sich Sportleiter Erber schon auf die Rückrunde, „das macht richtig Spaß.“ Gerade, weil die Torhüterinnen sich trotz der Konkurrenzsituation gut miteinander verstehen. Eine von ihnen soll dann an den Spieltagen immer in der zweiten Mannschaft aushelfen. „Das machen wir ja generell schon die ganze Zeit mit einigen Spielerinnen.“ Und das trotz der großen Personalsorgen.

Eine große Stärke ist dabei die unberechenbare Offensive. Schon zehn Spielerinnen haben für den FCM getroffen, wirklich heraus sticht dabei aber keine – was gerade beim mit 43 Treffern besten Angriff der Liga ungewöhnlich ist. „Dabei müssten wir bestimmt schon 70 oder 80 Tore haben, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten“, meint Erber, der die Mittelbucherinnen in der Saison 2016/17 - damals noch in akuter Abstiegsnot - als Trainer übernommen und trotz aller Bemühungen den Klassenerhalt knapp verpasst hatte. Die beste Torjägerin ist derzeit Philina Stadtfeld mit acht Toren vor Joline Heigl (sieben) und Sarah Eyrich (sechs). „Es ist doch schön, wenn man nicht so leicht auszurechnen ist.“

In der Rückrunde wollen die Mittelbuchenerinnen ans gute erste halbe Jahr anknüpfen, um endlich wieder aufzusteigen. Wenn man die Ergebnisse betrachtet, gibt es wohl kein Team in der Verbandsliga, das dem FCM das Wasser reichen kann. Entsprechend ist Erber ist davon überzeugt: „Eigentlich können wir uns nur noch selbst schlagen.“